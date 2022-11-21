Депутатов разделил поцелуй

Комитет Госдумы по информационной политике в понедельник рекомендовал принять во втором чтении законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. При этом у представителей книжной индустрии и СМИ, выразивших этой инициативе «базовую поддержку», правоприменение будущего закона вызвало вопросы и опасения. Отдельный спор при обсуждении возник из-за показанного на телеканале «Россия 1» поцелуя геев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взгляды Евгения Попова (слева) и Александра Ющенко на возможность демонстрации в телеэфире мужских поцелуев несколько разошлись

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Взгляды Евгения Попова (слева) и Александра Ющенко на возможность демонстрации в телеэфире мужских поцелуев несколько разошлись

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

К законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, внесенному в Думу 400 депутатами и принятому в первом чтении 27 октября, поступила 31 поправка, 11 из которых профильный комитет рекомендует к принятию, сообщил в начале расширенного заседания комитета его глава Александр Хинштейн («Единая Россия»). Сам он предложил включить в перечень запрещенной информации материалы, пропагандирующие не только нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения и педофилию, но и смену пола. Роскомнадзор обязан будет вести мониторинг интернета в поисках такой информации. Уточняется также, что не допускается продажа товара, в том числе импортного, содержащего запрещенную информацию.

Долгую дискуссию вызвала поправка депутата от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Яны Лантратовой о запрете компьютерных игр с пропагандой ЛГБТ, которая не была поддержана комитетом. Сторонникам этой идеи господин Хинштейн объяснял, что видеоигры нуждаются в отдельном регулировании и для начала надо дать определение в законе этой сущности. Кроме того, по его словам, предлагаемая законопроектом формулировка охватывает и видеоигры.

В обсуждении, помимо членов комитета, участвовали представители Министерства культуры, Союза кинематографистов России, Совета при президенте по правам человека, Российского книжного союза (РКС), Союза журналистов России. Все они инициативу в целом поддержали, но некоторые высказывали опасения по поводу правоприменения новых норм.

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Например, музыкальный продюсер Игорь Матвиенко не увидел «никакой угрозы» от принятия этого законопроекта для музыкальной индустрии. А вот исполнительный директор РКС Елена Старостина посетовала на отсутствие четких критериев и спросила, что делать с той литературой, которая уже выпущена и будет подпадать под действие закона (о претензиях РКС “Ъ” подробно сообщал 21 ноября). На это Александр Хинштейн ответил, что вся продукция с ЛГБТ-пропагандой, которая до этого маркировалась как 18+, теперь просто будет запрещена для всех.

Как будет действовать закон, глава комитета старался объяснять на конкретных примерах. Так, информация о сексуальной ориентации Оскара Уайльда, по словам депутата, не является пропагандой, но станет таковой, если будет обозначено, что он «стал замечательным писателем в силу своей ориентации».

Депутат-единоросс, ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов высказался как работник СМИ: он спросил представителя Роскомнадзора, подпадает ли под этот законопроект, к примеру, вышедший накануне на его телеканале (в программе Дмитрия Киселева) сюжет о том, что российский журналист и писатель Михаил Зыгарь (включен Минюстом в реестр иноагентов) заключил в Португалии брак с актером Жаном-Мишелем Щербаком, учитывая, что на экране был показан их заблюренный поцелуй. Господин Хинштейн высказал мнение, что такой сюжет мог бы обойтись без этого поцелуя.

Александр Ющенко (КПРФ), молчавший в течение всего двухчасового заседания, возмутился, зачем об этом вообще сообщали СМИ: «Мы— дети советского времени»,— объяснил он свое неприятие.

Депутат Попов, однако, настаивал, что журналисты вправе сами определять, что им показывать, в том числе для создания негативного образа. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал, что его ведомство не против антипропаганды, но не исключил штраф за подобный эпизод. В итоге принятие законопроекта во втором чтении поддержали все члены комитета, кроме Евгения Попова, который воздержался.

Параллельно в понедельник комитет по законодательству одобрил поправки к Кодексу об административных правонарушениях о наказании за нарушение устанавливаемых запретов. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических лиц — до 5 млн руб. (максимальная санкция будет применяться при использовании СМИ и интернета). За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей такие отношения либо способной вызвать у детей желание сменить пол, гражданам грозит штраф до 200 тыс. руб., а юрлицам — до 4 млн руб. В то же время поправки депутатов Нины Останиной (КПРФ) и Николая Бурляева (СРЗП), предлагавших ввести за повторное нарушение этих запретов уголовную ответственность, комитет рекомендовал отклонить.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова