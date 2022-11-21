Защитники нуждаются в защите

Федеральная палата адвокатов (ФПА) и Центр конституционных исследований подготовили доклад о проблемах российских адвокатов. Они жалуются, что следствие, полиция и даже суд мешают работе защитников. Федеральная палата предлагает принять закон об уголовном наказании за воспрепятствование работе адвоката. Опрошенные “Ъ” законодатели и защитники склонны считать, что действующих законов о гарантиях прав адвокатов было бы достаточно при условии их исполнения, хотя специальная норма УК об ответственности за воспрепятствование адвокатам, вероятно, повысила бы эффективность их работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Летом 2022 года исследователи опросили 520 адвокатов из 64 субъектов страны. Их ответы проанализировали — и подготовили доклад «Степень защищенности профессиональных прав адвокатов», с которым ознакомился “Ъ”. Оказалось, что 41% опрошенных защитников столкнулись за последний год с нарушениями профессиональных прав. Чаще всего адвокаты жаловались на следствие, в том числе на непредоставление процессуальных документов (67,5%) и ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного дела «по надуманным основаниям» (55,4%). Часто встречались случаи «двойной защиты» — когда следователь вызывает адвоката по назначению, хотя знает, что у человека есть собственный защитник (43,3%). С нарушением прав в судах сталкивалось 41,7% адвокатов. Меньше всего проблем у защитников было в адвокатских объединениях (2,1%) и адвокатских палатах (3,3%). О случаях физического насилия со стороны сотрудников МВД, оперативно-разыскных и следственных органов, ФСИН и судебных приставов заявили 6,5% респондентов. При этом 31,5% пожаловались на психологическое насилие.

«У нас снижается уровень квалификации следствия и прокуратуры, поэтому на правовом поле им тяжело противостоять адвокатам — ведь те более квалифицированны,— пояснила “Ъ” соавтор доклада, советник ФПА Ольга Шварц.— Также следствие зачастую не воспринимает их в качестве участников процесса, части судебной системы. В понимании наших правоохранителей адвокат — это такой человек, который мешает следствию привлекать к ответственности. Пока это отношение не исправится, проблема останется».

Опрошенные адвокаты обжаловали лишь 11,8% нарушений. Чаще всего защитники подают жалобы на тему ограничения сроков ознакомления с материалами дела (59,7% обратившихся), нарушения прав со стороны сотрудников ФСИН (56,3%), проведение обыска дома или на рабочем месте (50%). При этом в региональную палату за помощью обратились всего 38% защитников. «Ни одно из средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении адвокатов, не является действенным и не позволяет защитить адвоката даже от такого серьезного нарушения его профессиональных прав,— объясняют исследователи столь низкую активность.— Налицо продолжающееся разочарование адвокатов во всех средствах правовой защиты, а весьма небольшое число положительных исходов обжалования лишь укрепляет уверенность адвокатов в бесполезности их использования». «Адвокаты не тратят свое время на то, что бесполезно»,— коротко прокомментировала эту часть доклада Ольга Шварц.

Адвокат Александр Попков также говорит об отсутствии эффективных механизмов восстановления прав или наказания виновных: «Подача и сопровождение жалобы или заявления о нарушении профессиональных прав требует огромных ресурсов. В частности, времени, которое адвокат тратит на себя, а не на свою непосредственную деятельность в интересах доверителя. Обращения в органы адвокатского самоуправления еще более бесполезны, поскольку у адвокатских палат и тем более у комиссий по защите профессиональных прав нет ни действенных полномочий, ни ресурсов для отстаивания интересов отдельных адвокатов». В ходе исследования 45,2% опрошенных адвокатов назвали выявленные проблемы системными, а 64,9% признали, что эти проблемы создают существенные или непреодолимые препятствия в оказании юридической помощи.

В июле 2020 года ФПА анонсировала законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката. Он разрабатывался вместе с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной (ЕР, полномочия истекли в октябре 2021 года). Авторы предполагали дополнить УК новой статьей 294.1 — по аналогии с существующей статьей 294, которая устанавливает ответственность за вмешательство в деятельность суда, прокуратуры и следователя. В сентябре 2020 законопроект вынесли на общественное обсуждение, но он был раскритикован частью адвокатского сообщества. Недовольные указали, что формулировка о «привлечении к ответственности за воспрепятствование деятельности» не покрывает большинства нарушений и работать не будет. В итоге законопроект так и не был внесен.

Заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству (КПРФ), бывший заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков полагает, что следователи нарушают права адвокатов, поскольку те мешают им «спокойно жить». При этом он не считает, что новая статья УК принципиально изменит ситуацию: «Если прокричать следователям, что есть специальная статья, проблема не исправится. Все равно права адвокатов будут нарушать. Никто не будет возбуждать таких дел, либо это будут единичные случаи. Правоохранители знают, что и сейчас могут быть привлечены к ответственности, например, за злоупотребление полномочиями или другие нарушения. Все это уже есть в нашем Уголовном кодексе». Он считает, что нужно активнее использовать уже имеющиеся инструменты для борьбы с нарушениями прав защитников: «Это поменяет практику — сменятся и установки». Александр Попков говорит о том же: «При текущем правоприменении, когда любой полицейский априори прав, никакие даже самые прогрессивные законы не помогут».

Статья в УК об ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности могла бы улучшить ситуацию, возражает Ольга Шварц: «В случае принятия поправок у адвокатов будет больше оснований что-то требовать. У них будут защитные механизмы, формально будет на что ссылаться. Сейчас нет даже этого».

Марина Царева