Инвесторы выдавливают соусы

Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria ГК НМЖК группе «Русагро». Сделка позволит покупателю заметно нарастить долю на рынке масложировой продукции. Но снижение покупательной способности несет риски для спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Wilmar International может продать свою долю в крупном производителе соусов и маргаринов ГК НМЖК группе «Русагро», рассказали “Ъ” источник на аграрном рынке и собеседник, близкий к одному из конкурентов компаний. По словам одного из источников “Ъ”, договоренности уже могут быть достигнуты. В Wilmar, НМЖК и «Русагро» комментарии не предоставили.

НМЖК включает два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, элеваторы. Выпускает майонезы «Ряба», соусы и кетчупы Astoria, маргарины «Хозяюшка», а также мыло, снеки и др. В 2021 году выручка АО НМЖК выросла на 45%, до 47,7 млрд руб., чистая прибыль была 2,8 млрд руб.

Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре называет себя крупнейшим производителем и продавцом пальмового масла, также выпускает сахар, муку, рис, специализированные жиры. Работает более чем в 50 странах мира, включая свыше 500 предприятий. В 2021 году выручка Wilmar выросла на 30,2%, до $65,79 млрд.

«Русагро» также входит в число ведущих российских производителей масложировой продукции, кроме того, выпускает сахар, мясо, молочные продукты. Портфель брендов включает марки «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Чайкофский», «Слово мясника» и пр. За январь—сентябрь 2022 года выручка «Русагро» увеличилась на 16%, до 182,02 млрд руб., EBITDA выросла на 15%, до 35,3 млрд руб. Основной владелец группы — экс-сенатор Вадим Мошкович.

Wilmar объявила о создании совместного предприятия с основателями НМЖК Николаем Нестеровым и его партнерами в 2008 году. В ходе сделки Wilmar и сингапурская Delta Exports обменяли 50% своего украинского бизнеса на 50% головной компании НМЖК кипрской Sethal Holdings Ltd. По последним данным в отчетности Wilmar, на конец 2019 года ее доля в Sethal Holdings была 52%. “Ъ” направил вопросы другому совладельцу НМЖК Ивану Сидороку в социальных сетях и через его сайт, но не получил ответа.

Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, участие Wilmar в российском бизнесе, вероятно, осложнилось после начала военных действий на Украине и новой волны санкций. Сингапур был включен РФ в перечень «недружественных стран», также на уход Wilmar из страны могло повлиять наличие большого бизнеса на Украине, говорят они. Украинская Delta Wilmar владеет двумя маслозаводами, перевалочным комплексом в порту Южный и производителем продуктов «Чумак». В марте Delta Wilmar приостанавливала процессы из-за начала военных действий, писал местный Forbes.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что доля в НМЖК могла продаваться по привлекательной цене, а долговая нагрузка «Русагро» выглядит достаточно комфортной, чтобы привлечь финансирование для новых сделок. На конец сентября 2022 года соотношение чистого долга «Русагро» к EBITDA было на уровне 1,98. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что «Русагро» может и использовать накопленный объем денег на счетах, чтобы разместить часть средств в активы в секторах, где возможна синергия с его бизнесом. По итогам сентября у «Русагро» было 59,19 млрд руб. денежных средств и их эквивалентов. По мнению господина Ибрагимова, скорее всего, «Русагро» будет заинтересовано в консолидации контроля над активом, если сможет договориться об условиях с оставшимися совладельцами.

Как отмечает Андрей Сизов, за счет сделки «Русагро» может заметно расширить долю на российском рынке соусов и маргаринов, но на внутреннем спросе должны негативно сказаться снижение доходов и отток потребителей. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, хотя внутренний рынок масложировой продукции насыщен, НМЖК занимает хорошие позиции на китайском рынке масла, а также активно экспортирует продукцию в Иран.

Анатолий Костырев