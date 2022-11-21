Инвесторы выдавливают соусы

Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria ГК НМЖК группе «Русагро». Сделка позволит покупателю заметно нарастить долю на рынке масложировой продукции. Но снижение покупательной способности несет риски для спроса.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Wilmar International может продать свою долю в крупном производителе соусов и маргаринов ГК НМЖК группе «Русагро», рассказали “Ъ” источник на аграрном рынке и собеседник, близкий к одному из конкурентов компаний. По словам одного из источников “Ъ”, договоренности уже могут быть достигнуты. В Wilmar, НМЖК и «Русагро» комментарии не предоставили.
НМЖК включает два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, элеваторы. Выпускает майонезы «Ряба», соусы и кетчупы Astoria, маргарины «Хозяюшка», а также мыло, снеки и др. В 2021 году выручка АО НМЖК выросла на 45%, до 47,7 млрд руб., чистая прибыль была 2,8 млрд руб.
Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре называет себя крупнейшим производителем и продавцом пальмового масла, также выпускает сахар, муку, рис, специализированные жиры. Работает более чем в 50 странах мира, включая свыше 500 предприятий. В 2021 году выручка Wilmar выросла на 30,2%, до $65,79 млрд.
«Русагро» также входит в число ведущих российских производителей масложировой продукции, кроме того, выпускает сахар, мясо, молочные продукты. Портфель брендов включает марки «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Чайкофский», «Слово мясника» и пр. За январь—сентябрь 2022 года выручка «Русагро» увеличилась на 16%, до 182,02 млрд руб., EBITDA выросла на 15%, до 35,3 млрд руб. Основной владелец группы — экс-сенатор Вадим Мошкович.
Wilmar объявила о создании совместного предприятия с основателями НМЖК Николаем Нестеровым и его партнерами в 2008 году. В ходе сделки Wilmar и сингапурская Delta Exports обменяли 50% своего украинского бизнеса на 50% головной компании НМЖК кипрской Sethal Holdings Ltd. По последним данным в отчетности Wilmar, на конец 2019 года ее доля в Sethal Holdings была 52%. “Ъ” направил вопросы другому совладельцу НМЖК Ивану Сидороку в социальных сетях и через его сайт, но не получил ответа.
Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, участие Wilmar в российском бизнесе, вероятно, осложнилось после начала военных действий на Украине и новой волны санкций. Сингапур был включен РФ в перечень «недружественных стран», также на уход Wilmar из страны могло повлиять наличие большого бизнеса на Украине, говорят они. Украинская Delta Wilmar владеет двумя маслозаводами, перевалочным комплексом в порту Южный и производителем продуктов «Чумак». В марте Delta Wilmar приостанавливала процессы из-за начала военных действий, писал местный Forbes.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что доля в НМЖК могла продаваться по привлекательной цене, а долговая нагрузка «Русагро» выглядит достаточно комфортной, чтобы привлечь финансирование для новых сделок. На конец сентября 2022 года соотношение чистого долга «Русагро» к EBITDA было на уровне 1,98. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что «Русагро» может и использовать накопленный объем денег на счетах, чтобы разместить часть средств в активы в секторах, где возможна синергия с его бизнесом. По итогам сентября у «Русагро» было 59,19 млрд руб. денежных средств и их эквивалентов. По мнению господина Ибрагимова, скорее всего, «Русагро» будет заинтересовано в консолидации контроля над активом, если сможет договориться об условиях с оставшимися совладельцами.
Как отмечает Андрей Сизов, за счет сделки «Русагро» может заметно расширить долю на российском рынке соусов и маргаринов, но на внутреннем спросе должны негативно сказаться снижение доходов и отток потребителей. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, хотя внутренний рынок масложировой продукции насыщен, НМЖК занимает хорошие позиции на китайском рынке масла, а также активно экспортирует продукцию в Иран.