«Русагро» дожимает майонез

Покупка ГК «Русагро» долгов крупного производителя масла и соусов холдинга «Солнечные продукты» продолжает обрастать судебными спорами. Теперь «Русагро» пытается добиться банкротства основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова из-за неисполнения поручительства по одному из кредитов. Общий размер требований группы может достичь миллиардов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ГК «Русагро» в октябре подала в Арбитражный суд Москвы заявление о вступлении в дело о банкротстве основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, обнаружил “Ъ” в картотеке дел. В конце сентября в суд поступило заявление предпринимателя о собственном банкротстве. Оба заявления оставлены судом без движения до 11 ноября, до устранения недостатков.

«Русагро» — один из крупнейших производителей масложировой продукции, сахара и мяса в стране. Портфель брендов включает марки «Щедрое лето», «Русский сахар», «Чайкофский», «Слово мясника». За январь—июнь этого года выручка группы выросла на 22%, до 127,23 млрд руб., EBITDA увеличилась на 36%, до 30,15 млрд руб. Основной владелец — экс-сенатор Вадим Мошкович.

Холдинг «Солнечные продукты» выпускал подсолнечное масло, маргарин, майонез под брендами «Россиянка», «Московский провансаль», «Солнечная линия», «Ярко» и пр. Включал три масложировых комбината общей мощностью 500 тыс. тонн продукции в год, а также маслозаводы. В 2017 году Forbes оценивал оборот холдинга в 42,3 млрд руб.

В конце 2018 года «Русагро» выкупило права требования к структурам «Солнечных продуктов» по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. Приобретенный долг превышал 80% от общей внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов». С тех пор «Русагро» приобрело ряд активов холдинга.

В «Русагро» заявили “Ъ”, что господин Буров должен группе по уже вступившему в силу решению суда более 100 млн руб. Как следует из решения Хамовнического районного суда Москвы, задолженность связана с поручительством Владислава Бурова по кредиту структуры «Солнечных продуктов» АО «Новосибирский жировой комбинат» (НЖК), права на который выкупило «Русагро». На дату завершения конкурсного производства в НЖК, в июне 2021 года, у НЖК оставался долг перед «Русагро» свыше 105 млн руб., который и был взыскан с господина Бурова.

Владислав Буров в ходе рассмотрения дела заявил встречный иск с просьбой расторгнуть договор поручительства из-за изменившихся обстоятельств. По мнению предпринимателя, «Русагро» само создало условия для банкротства структур «Солнечных продуктов». Господин Буров отказался от комментариев. По словам источника “Ъ”, основатель «Солнечных продуктов» рассматривает банкротство как защитную меру в ходе корпоративного конфликта.

Как отмечает старший юрист консалтинговой группы РКТ Алексей Майстренко, Владислав Буров обратился с заявлением о собственном банкротстве накануне завершения соответствующего моратория, чтобы опередить «Русагро» в очередности рассмотрения заявлений судом. По его словам, основная цель такой «гонки» — влияние на выбор арбитражного управляющего, который в значительной степени будет определять ход дела о банкротстве. Партнер ProLegals адвокат Марина Морозова добавляет, что кредиторы в любом случае будут вправе включать свои требования в реестр и реализовывать свои права. Кредиторы также смогут потребовать избрания независимого управляющего, указывает управляющий партнер Novator Legal Group адвокат Вячеслав Косаков.

Советник по вопросам разрешения российских и трансграничных споров коллегии адвокатов А1 Николай Строев уточняет, что «Русагро» также активно ведет работу по привлечению Владислава Бурова к субсидиарной ответственности по долгам компаний «Солнечных продуктов». Если это удастся, «Русагро» может включиться в реестр кредиторов господина Бурова с требованием десятков миллиардов рублей, указывает он. По словам господина Строева, в такой ситуации «Русагро», очевидно, приложит усилия для обращения взыскания на все доступные активы.

Анатолий Костырев