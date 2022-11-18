Возъядри Ближнего своего

В ООН всю минувшую неделю обсуждали, как создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и иных видов оружия массового уничтожения. Россия уже много лет продвигает идею о необходимости выработки соответствующего договора. Однако эта неделя в очередной раз подтвердила, что шансы на его принятие крайне низки: единственная ближневосточная страна, у которой есть ядерное оружие,— Израиль — мероприятие в ООН просто проигнорировала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: Lisi Niesner / Reuters Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Выступая на этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, глава российской делегации Михаил Ульянов (в обычное время — постпред РФ при международных организациях в Вене) напомнил: «Россия последовательно и уже очень давно выступает в поддержку формирования на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения». «Очень давно» — это дипломатично сказано. Первую резолюцию о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, Генассамблея ООН приняла по инициативе Ирана и Египта еще в 1974 году (химическое и биологическое оружие предложили убрать из региона позже). СССР эту идею активно поддерживал, но реализовать ее не удалось.

Затем, в 1995 году, Россия взяла инициативу в свои руки и вместе с США и Великобританией подготовила еще одну резолюцию о необходимости создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Ее принятие стало одним из важнейших итогов конференции 1995 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Если бы не эта резолюция, не обладающие ядерным оружием арабские страны не согласились бы сделать подписанный ДНЯО бессрочным.

А так им было на бумаге обещано, что ДНЯО станет универсальным (иными словами, что в него вступит и Израиль) и что Ближний Восток вообще освободят от ядерного, химического и биологического оружия.

Однако процесс вновь забуксовал. Только в 2010 году дипломатам удалось наконец договориться о проведении в 2012 году конференции, на которой должны были быть выработаны первые шаги в направлении превращения Ближнего Востока в регион, свободный от оружия массового уничтожения (см. “Ъ” от 8 октября 2012 года). Но в последний момент все неожиданно отменилось. Первую сессию конференции созвали лишь в конце 2019-го (см. “Ъ” от 18 ноября 2019 года). Вторая состоялась год назад.

И вот на этой неделе, с 15 по 18 ноября, представители стран Ближнего Востока, государств-наблюдателей и международных организаций в третий раз встретились в Нью-Йорке. В изложении Михаила Ульянова все выглядело не так уж плохо: «Конференция ООН по зоне, свободной от оружия массового уничтожения, начинает обрастать структурным наполнением, а стороны постепенно переходят к обсуждению конкретных очертаний будущего договора».

Однако сразу после этого господин Ульянов, опять весьма дипломатично, указал на самое уязвимое место всего этого процесса: бойкотирование его со стороны единственной страны Ближнего Востока, у которой есть ядерная бомба. «Теперь, когда участники конференции вплотную подходят к выработке положений договора по зоне, свободной от оружия массового уничтожения, все актуальнее становится вопрос о подключении к процессу Израиля»,— сказал российский дипломат.

Израиль не признает, что у него есть ядерное оружие, но и не отрицает это, придерживаясь политики «намеренной двусмысленности». В число официально признанных ядерных государств он не входит. Их всего пять: наряду с Россией это США, Китай, Великобритания и Франция, хоть ядерное оружие есть еще у четырех стран — помимо Израиля это Индия, Пакистан и Северная Корея. В 2012–2013 годах израильские переговорщики участвовали в закрытых консультациях по вопросу о проведении конференции по зоне, свободной от оружия массового уничтожения, однако потом от процесса отстранились. Логика израильской стороны примерно такова: стране нет смысла обсуждать эту тему в отрыве от общей ситуации на Ближнем Востоке, которая остается весьма напряженной; вот когда в регионе наступит мир и Израилю ничего не будет угрожать, тогда можно будет поговорить о разоружении; в нынешней же ситуации добровольно отказываться от главного козыря бессмысленно и даже опасно.

Михаил Ульянов в ходе выступления на нынешней сессии убеждал израильтян одуматься.

«Израилю пора пересмотреть свое настороженное отношение к конференции ООН по зоне, свободной от оружия массового уничтожения, и отказаться от самоизоляции,— заявил он.— Надеемся, что израильская сторона в конце концов осознает, что этот процесс не создает для нее никаких угроз, так как ее интересы будут надежно защищены правилом консенсуса. Израиль, как и любая другая страна региона, имеет все возможности добиваться учета своих интересов в процессе формирования зоны».

На текущий момент в мире есть шесть зон, официально объявленных безъядерными. Соответствующие договоры (принятые в период с 1959 по 2006 год) охватывают Антарктику, Латинскую Америку и Карибский бассейн, южную часть Тихого океана, Юго-Восточную Азию, Африку и Центральную Азию. «Создание ближневосточной зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, укрепило бы глобальный режим разоружения и нераспространения и способствовало бы миру и безопасности в регионе и за его пределами»,— сказала высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на открытии мероприятия на этой неделе.

О важности создания такой зоны заявил и представитель одной из стран—соавторов резолюции 1995 года — Великобритании. При этом он вообще не стал упоминать Израиль, но выразил озабоченность в связи с якобы еще имеющимся у Сирии химическим оружием и растущими возможностями Ирана по созданию ядерной бомбы.

Делегация третьей страны—соавтора резолюции 1995 года — США — мероприятие в знак солидарности с Израилем проигнорировала. У российской стороны это вызвало непонимание. «Мы не видим никаких реальных причин для США продолжать саботировать этот процесс, который объективно лежит в поле интересов всех без исключения государств региона и режима ядерного нераспространения в целом. Призываем Вашингтон пересмотреть свой подход. Это послужило бы хорошим примером и для израильских коллег»,— заявил в Нью-Йорке Михаил Ульянов.

На отсутствие Израиля и США ожидаемо обратил внимание и иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Он назвал израильскую ядерную программу «опасной» и обвинил США в покрывании союзника. Претензии ряда участников мероприятия в адрес своей страны он назвал несостоятельными. Между тем, как ранее писал “Ъ” (см. номер от 12 ноября), иранская ядерная программа вызывает все больше нареканий у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Тем временем от постоянного представителя Саудовской Аравии при ООН Абдулазиза Аль-Василя, выступившего от имени Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, досталось и Израилю, и Ирану. Он раскритиковал всю незаявленную и не подконтрольную МАГАТЭ ядерную деятельность на Ближнем Востоке, назвав ее «угрозой не только для региона, но и для всего мира».

Елена Черненко