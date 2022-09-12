Вместо «ядерной сделки» восстановили конфликт

Будущее переговоров по иранской «ядерной сделке», которые в случае успеха должны завершиться восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), вновь оказалось под вопросом. На фоне затянувшейся дискуссии между США и Ираном сдали нервы у «европейской тройки». Великобритания, Франция и Германия обвинили Тегеран в том, что его ядерная программа не соответствует заявленным гражданским целям. В Иране восприняли это как желание провалить переговоры в угоду Израилю. В Москве также негативно отнеслись к демаршу европейских коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Сентябрьская сессия совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнется в понедельник на мрачном фоне. Среди центральных тем — ядерная безопасность на Украине и ядерная программа Ирана. И обе эти темы не внушают оптимизма. Накануне стало известно об остановке Запорожской АЭС, зону безопасности вокруг которой пытается создать МАГАТЭ. Что касается иранской тематики, то здесь скандал разгорелся еще до начала сессии.

В распространенном в субботу совместном заявлении Германии, Франции и Великобритании говорится, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя «далеко за рамки» того, что можно оправдать «гражданскими соображениями». Кроме того, «евротройка» считает, что позиция Тегерана по СВПД ставит под угрозу перспективы восстановления «ядерной сделки».

Речь идет о требовании Ирана закрыть все спорные вопросы между ним и МАГАТЭ до заключения соглашения о восстановлении СВПД. Это в первую очередь касается расследования МАГАТЭ о происхождении следов урана, обнаруженных на нескольких объектах, которые официально не декларировались Тегераном в качестве ядерных. Вопрос формально не имеет никакого отношения к СВПД и касается обязательств Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). На этом основании генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не прекратит расследование, даже если СВПД будет восстановлен. Такая позиция не устраивает Тегеран, как и непрекращающаяся критика в его адрес со стороны МАГАТЭ.

На прошлой неделе в западных СМИ появились утечки из отчета МАГАТЭ по иранской ядерной программе. В документе отмечалось, что запасы обогащенного урана в Иране в 19 раз превысили лимит, установленный в рамках СВПД, а 55,6 кг обогащенного до 60% урана могут при дальнейшем обогащении быть использованы для создания ядерной бомбы. Кроме того, в отчете вновь выражается обеспокоенность тем, что Тегеран «не взаимодействует с агентством по нерешенным вопросам». Очевидно, что все это будет обсуждаться на сессии совета управляющих МАГАТЭ.

Предыдущая, июньская сессия завершилась принятием резолюции с критикой иранской ядерной программы, что привело к гневной реакции Тегерана — отключением 27 видеокамер, которые осуществляли мониторинг на иранских ядерных объектах (см. “Ъ” от 10 июня). Вряд ли Иран оставит без внимания критику МАГАТЭ и в этот раз. По крайней мере на заявление «евротройки» уже последовал не предвещающий ничего хорошего ответ официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи, который подчеркнул, что это уводит переговоры о восстановлении СВПД «из конструктивного русла». «Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону Израиля, цель которого — провал переговоров. Если такой подход продолжится, то они будут ответственны за последствия»,— заявил он.

Тегеран поддержали и в Москве. «Действительно, очень не вовремя. Прямо в крайне важный момент для переговоров в Вене и накануне заседания совета управляющих МАГАТЭ»,— написал в своем Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Заявление «евротройки» и утечки из отчета МАГАТЭ появились в тот момент, когда переговоры о возвращении к СВПД оказались в очередном тупике. Напомним, СВПД был подписан Ираном в 2015 году с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. Речь шла о снятии санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Спустя три года США вышли из сделки, решив вернуться к санкционному давлению на Тегеран. В ответ иранцы также отказались от части обязательств в рамках СВПД. Однако после смены президентской администрации в Вашингтоне заговорили о возвращении к СВПД, решив, что рестрикции никак не влияют на ядерные амбиции Ирана. Непрямые консультации в Вене между Тегераном и Вашингтоном начались в апреле прошлого года, однако год спустя переговорный процесс остановился на пять месяцев и возобновился только в начале августа. По итогам консультаций со всеми участниками СВПД Евросоюз предложил варианты решения спорных вопросов.

Первыми свой ответ дали иранцы, затем — Вашингтон, после чего вновь последовали комментарии Ирана, которые США неожиданно назвали неконструктивными. «Не должно быть никакой обусловленности между возвращением к соблюдению СВПД и расследованиями, связанными с юридическими обязательствами Ирана в рамках ДНЯО. Разумеется, было бы предпочтительнее вернуться к СВПД без каких-либо открытых вопросов о гарантиях. Возможность достижения этого полностью в руках Ирана»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 2 сентября. А госсекретарь США Энтони Блинкен назвал последние комментарии Ирана к предложению о возвращении к СВПД «шагом назад». В итоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сомнение, что удастся добиться быстрого согласия сторон на восстановление СВПД. «Тенденция тревожная»,— считает он.

На этом фоне в СМИ все чаще появляются утечки, что администрация президента Джо Байдена не будет принимать решение по «ядерной сделке» до предстоящих в ноябре выборов в Конгресс. «Многие члены правого крыла яростно выступают против любой сделки вообще, и в связи с приближающимися этой осенью промежуточными выборами демократы, возможно, захотят избежать длительных дебатов по Ирану»,— говорилось в публикации американского издания Politico в начале сентября. Об этом же активно писали и израильские СМИ. Притом что официально в Вашингтоне не отказались от переговоров по СВПД, в Израиле уверены в обратном. Именно так там трактуют не только заявления из Вашингтона, но и позицию «евротройки».

«Вслед за американцами европейские страны объявили вчера, что ядерное соглашение с Ираном не будет подписано, следственные дела в отношении Ирана, открытые в Международном агентстве по атомной энергии, не будут закрыты. Я благодарю Францию, Великобританию и Германию за их твердую позицию по этому вопросу. В последние месяцы мы вели с ними интенсивный непубличный диалог, им была представлена уточненная разведывательная информация об активности Ирана на ядерных объектах»,— заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Яир Лапид на заседании кабинета министров, фактически подтвердив опасения иранцев. Напомним, что за последние недели в Вашингтоне побывали министр обороны Израиля Бени Ганц и глава израильской внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа. Главной темой их переговоров с американскими партнерами был Иран. При этом Израиль не собирается останавливаться на достигнутом. В воскресенье Яир Лапид вылетел в Берлин, где намерен продолжить обсуждение иранского вопроса, а господин Ганц вновь направился в США.

Марианна Беленькая