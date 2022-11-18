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Коммерсантъ FM
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У Азербайджана развился газообмен

Увеличение импорта из России позволит нарастить экспорт в Европу

«Газпром» дополнительно поставит в Азербайджан до 1 млрд кубометров газа текущей зимой. Условия контракта стороны не раскрывают. Между Москвой и Баку уже действует соглашение о сезонном обмене газом: Азербайджан может поставлять газ в РФ летом, а РФ в Азербайджан — зимой, когда он традиционно дороже. По мнению аналитиков, с помощью дополнительного контракта Азербайджан пытается высвободить дополнительные внутренние объемы газа для экспорта в ЕС за счет импорта из России.

Фото: BP

Фото: BP

Москва с 15 ноября начала поставки природного газа в Азербайджан по новому контракту, подписанному между «Газпром экспортом» и азербайджанской госкомпанией Socar, сообщил 18 ноября «Газпром». Срок поставок — по март 2023 года, их объем не превысит 1 млрд кубометров, условия сделки не раскрываются.

Между Москвой и Баку с 2021 года по 2023 год уже действует контракт о сезонном обмене природным газом: Баку будет поставлять газ в РФ летом, а зимой аналогичные объемы газа будут поступать из РФ в Азербайджан. Этим соглашением страны возобновили сотрудничество по поставкам газа, приостановленное с 2019 года (объемы не раскрывались). Тогда, после запуска второй фазы Шах-Дениза, Азербайджан от многолетних закупок газа в РФ отказался.

Новый контракт на поставку газа до марта 2023 года — это те объемы, которые Азербайджан высвободит на внутреннем рынке для экспорта, полагает Мария Белова из «Выгон Консалтинг».

Азербайджан в последние годы интенсивно наращивает добычу под экспорт в Грузию и Турцию с месторождения Шах-Дениз. Добыча природного газа в стране в 2021 году, согласно данным BP, выросла на 23%, до 31,8 млрд кубометров, потребление составило 12,7 млрд кубометров (рост 2,4%), остальные объемы — более 19 млрд кубометров — были полностью выбраны под экспорт.

Добыча на месторождении Шах-Дениз (обе фазы) должна на пике достичь 26 млрд куб. м газа в год (при этом при росте добычи на фазе-2 приходит планомерное снижение в рамках фазы-1), рассказывает эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. Кроме того, порядка 10 млрд куб. м природного газа добывается на других месторождениях. Разница с государственной статистикой Азербайджана, согласно которой в этом году ожидается добыча порядка 46 млрд куб. м, объясняется тем, что на группе нефтяных месторождений Азери-Чираг-Гюнешли основной объем добычи газа приходится на попутный газ, который затем закачивается в пласт. «Таким образом, газовый баланс Азербайджана по добыче, внутреннему потреблению и экспорту складывается почти "в ноль"»,— констатирует господин Капитонов.

На фоне снижения поставок в ЕС со стороны России Азербайджан стремится усилить высокомаржинальные поставки в Европу.

В октябре глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у страны есть возможность удвоить экспорт природного газа в ЕС до 18 млрд кубометров к 2027 году (в 2021 году экспорт в страны ЕС составил 8,2 млрд кубометров). Но в текущем году даже с учетом роста добычи свободных объемов для экспорта Азербайджану может не хватать.

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По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, Азербайджан пытается сейчас максимизировать экспорт природного газа и в преддверии зимнего сезона с традиционно высоким внутренним спросом. «Таким образом, Азербайджан пытается высвободить дополнительные объемы за счет импорта российского газа»,— считает он. У РФ есть инфраструктура, позволяющая передавать в Азербайджан до 3 млрд кубометров в год.

Баку были бы интересны закупки в портфель газа «Газпрома», особенно в пиковый зимний период, соглашается Сергей Капитонов. Для «Газпрома» же не составит проблем поставить газ в Азербайджан, тем более что для этого можно использовать более логистически близкий газ Казахстана. «В случае Азербайджана вряд ли речь может идти о значительной коммерческой выгоде, скорее — об укреплении стратегического сотрудничества, в особенности на фоне превращения Азербайджана в важного экспортера для Турции и стран Южной Европы,— говорит господин Капитонов.— Стратегически на средне- и долгосрочную перспективу России крайне важно было бы сотрудничать с Азербайджаном и Ираном в рамках концепции создания газового хаба в Турции». Например, отмечает он, газ «Газпрома» мог бы насыщать внутренний рынок Азербайджана, а также поставляться в Турцию, в то время как азербайджанский газ поставлялся бы на премиальный европейский рынок.

Татьяна Дятел

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