Коридоры выводят на свет

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг прибыл с двухдневным визитом в Баку — ключевой темой как выступлений на XI Азербайджано-Российском межрегиональном форуме, так и на переговорах глав правительств двух стран стало расширение взаимодействия. Так, ключевое направление этой работы — переход от традиционного торгового сотрудничества к выстраиванию единого экономического пространства за счет развития транспортных коридоров и производственной кооперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Баку для переговоров с главой правительства Азербайджана Али Асадовым о полноценном экономическом сотрудничестве

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Баку для переговоров с главой правительства Азербайджана Али Асадовым о полноценном экономическом сотрудничестве

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первым с 24 февраля зарубежным визитом премьер-министра Михаила Мишустина за пределы Евразийского экономического союза, пусть и в рамках постсоветского пространства, стала рабочая поездка в Азербайджан. В четверг российский премьер прибыл в Баку, где гостю сначала устроили небольшую культурную программу — осмотр в сопровождении главы правительства Азербайджана Али Асадова экспозиции Центра Гейдара Алиева, построенного по проекту Захи Хадид. Отметим, с азербайджанским визави Михаил Мишустин виделся совсем недавно — в Астане в конце октября на заседании совета глав правительств СНГ (см. “Ъ” от 31 октября). Однако прошедшая встреча была символичной, она пришлась на государственный праздник Азербайджана — День национального возрождения.

Содержательная часть визита предполагала развитие президентских договоренностей о наращивании сотрудничества, в том числе в экономической сфере.

Напомним, в феврале Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии, которая предполагает возможность оказания военной помощи, военно-технического сотрудничества, а также обещание воздерживаться от любой экономической деятельности, наносящей прямой или косвенный ущерб интересам другой стороны. Премьеры двух стран в четверг приняли участие в XI Азербайджано-Российском межрегиональном форуме, посвященном расширению деловых связей: российские губернаторы и главы исполнительной власти азербайджанских городов обсуждали совместные проекты как инвестиционного, так и культурного характера, а затем российские и азербайджанские чиновники собрались за столом переговоров. В части межгосударственного взаимодействия Михаил Мишустин и Али Асадов отметили рост товарооборота как в 2021 году (правда, разошлись в оценках: Москва фиксирует прирост 16%, а Баку — 12%), так и за январь—октябрь 2022 года — на 20%, до $3 млрд.

Как заверил посетивший форум глава Минэкономики Максим Решетников, товарооборот РФ с Азербайджаном за счет переориентации экспорта и импорта (очевидно, из-за санкций и разрыва логистических цепочек) в ближайшие годы может удвоиться (за последние шесть лет рост составил 80%). Для этого, по словам министра, нужно перейти от «традиционного торгового сотрудничества к выстраиванию всеобъемлющего совместного экономического пространства». В свою очередь, Михаил Мишустин придал этой мысли политический оттенок, отметив, что в условиях санкций западных стран, которые «пытаются разрушить устоявшуюся архитектуру многосторонней торговой системы», необходимо «искать новые форматы кооперации».

В частности, речь идет о развитии транспортно-логистической инфраструктуры, прежде всего железнодорожной, автомобильной и морской, в рамках международного коридора Север—Юг (к 2030 году планируется увеличить объем перевозки грузов по западному маршруту до 15 млн тонн в год).

Однако, как отметил Максим Решетников, эту работу необходимо проводить в связке с созданием точек производственной кооперации, чтобы «грузы не шли мимо» и рост перевозок сопровождался ростом взаимного производства продукции. Российским бизнесом в Азербайджане уже запущены сборочные производства грузовых автомобилей, сельхозтехники, а также прорабатываются кооперационные проекты в сфере судостроения, но для торговли, производства и инвестиций необходима независимая от третьих стран финансовая инфраструктура (в силу санкций в отношении РФ), в первую очередь рост доли расчетов в национальных валютах, а также использование альтернативных западным платежных систем. Пока, сообщил министр, этот вопрос находится в работе.

Евгения Крючкова, Баку