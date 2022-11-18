Гарантиям обновили пороги

Белый дом снизил предельный размер обеспечения при исполнении строительных госконтрактов — до 20% для проектов стоимостью до 1 млрд руб. и до 15% для более «дорогих» строек. Прежний максимум обеспечения — 30%. Мера призвана снизить финансовую нагрузку на строительные компании — ранее они жаловались на высокие затраты при обслуживании выданных банками гарантий. Строители приветствуют снижение порога обеспечения, но считают его недостаточным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Правительство утвердило постановление, снижающее размеры обеспечения госконтрактов на проектирование и строительство объектов, возводимых за счет федерального бюджета. Поясним, что исполнение таких контрактов может обеспечиваться внесением денег на указанный заказчиком спецсчет или же банковской гарантией (более распространенный вариант). Если контракт предусматривает авансирование с казначейским сопровождением, заказчик может самостоятельно установить размер обеспечения — в пределах от 0,5% до 30% от цены договора.

Теперь, согласно постановлению, предельный размер обеспечения для контрактов на сумму менее 1 млрд руб. снижается до 20%, для более крупных строек — до 15%. При этом для расчета размера обеспечения из цены контракта должна вычитаться сумма аванса, выдаваемого подрядчику. Как отмечается в сообщении правительства, такая мера нацелена на улучшение финансового состояния предприятий строительной отрасли за счет сокращения излишней нагрузки на них.

Ранее подрядчики жаловались на дополнительные расходы на обслуживание банковских гарантий и казначейского сопровождения — ведь заказчики нередко устанавливают максимальный размер обеспечения (см. “Ъ” от 19 августа). Президент объединения НОСТРОЙ Антон Глушков поясняет, что снижение предела обеспечения позволит существенно сократить расходы строительных организаций на исполнение обязательств перед заказчиком, высвободить дополнительные финансовые ресурсы и направить их на развитие своей хозяйственной деятельности, а также сократит обязательные резервы банков по мере освобождения от обязательств по гарантиям. С ним соглашается и руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов, отмечая, что мера позволит уменьшить нагрузку на подрядчиков, что позволит ускорить исполнение строительных госконтрактов.

При этом НОСТРОЙ предлагает отменить требование о предоставлении гарантии по контрактам на сумму до 60 млн руб. По словам Антона Глушкова, для строительных компаний «любой размер дополнительного обеспечения своих обязательств является финансовой нагрузкой», поскольку гарантия по своей сути дублирует обеспечительную функцию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в саморегулируемых организациях (СРО). Ранее на эту проблему обращал внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов — объем фондов СРО оценивается в более чем 100 млрд руб. (из них взыскано всего 1,5 млрд руб.), при этом подрядчики с 1 июля 2017 года получили банковские гарантии на 842 млрд руб., заплатив за них 46 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 июня). В связи с этим Минстрой, как сообщал на днях ТАСС, поддерживает сокращение платежей для членов СРО, участвующих в госзакупках.

Гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев, впрочем, настроен скептичнее — по его словам, снижение предельного размера обеспечения «улучшит ситуацию, но крайне незначительно». Он напоминает, что заказчик имеет право не требовать обеспечения при казначейском исполнении контракта, но не пользуется им, хотя издержки на обеспечение контракта не предусмотрены сметой. «Реорганизация контрактной системы, являющейся основной реальной проблемой развития строительного комплекса, требует существенно более кардинальных шагов, направленных на создание мотиваций к ответственному, но и экономически эффективному поведению участников рынка»,— говорит он.

Евгения Крючкова