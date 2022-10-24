Расширенное останется узким

Минфин предлагает пересмотреть планы введения с начала 2023 года расширенного казначейского сопровождения (РКС) для всех крупных строительных госконтрактов. Подготовленный ведомством проект постановления сохраняет действующий порядок введения этого механизма только отдельными решениями правительства. Ранее сохранить точечное применение РКС правительству предлагали бизнес-объединения, обосновывая это в том числе рисками роста расходов подрядчиков и неготовностью рынка к новой форме контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минфин разработал проект постановления правительства, предусматривающий продление точечного применения расширенного казначейского сопровождения строительных госконтрактов. Напомним, механизм РКС предполагает усиленный контроль за их сторонами. Это, в частности, ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и дополнительные проверки казначейством расходных деклараций о структуре цены госконтракта, а также фактов поставки товара и исполнения обязательств.

Изначально планировалось распространить действие РКС на все строительные контракты на сумму свыше 1 млрд руб. с начала этого года, но в итоге полноценный старт был отложен до января 2023-го — до этого РКС применяется только по отдельным решениям правительства. По проекту Минфина, такой порядок предлагается продлить (предельный срок его действия не указан). При этом с 2023 года предлагается ужесточить правила экономического обоснования затрат в рамках РКС — в частности, расходов на зарплаты, уплату налогов и страховых взносов. По действующим правилам (норма приостановлена до конца года), эти требования касаются контрактов на сумму от 20 млрд руб.— проект же предусматривает их распространение на все строительные контракты с РКС.

Отметим, что о сохранении введения РКС только по отдельным решениям правительства правительство ранее просило бизнес-сообщество (см. “Ъ” от 30 сентября). РСПП ссылался на необходимость сначала апробировать механизм, а также на риски дополнительных расходов в связи с изменением отчетности и возможность задержек зарплат из-за необходимости их обоснования. В целом предпринимательское сообщество изначально довольно болезненно восприняло перспективу внедрения РКС — в начале года бизнес предупреждал правительство о неготовности рынка, рисках блокировки деятельности подрядчиков и возможном уходе из сферы госзаказа строительных организаций (см. “Ъ” от 25 января).

Опубликованный Минфином проект в бизнес-сообществе пока комментируют довольно осторожно. Как пояснили “Ъ” в РСПП, «позиция союза будет направлена в рамках общественного обсуждения до 4 ноября». В Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) приветствуют предложение Минфина и говорят, что аргументы бизнеса «услышаны». Обсуждения, отмечают в РСПП и НАИК, требует вопрос о распространении правил экономического обоснования затрат при осуществлении РКС на контракты любой стоимости — поскольку пока такой практики нет, делать какие-либо выводы, по словам представителей объединений, преждевременно.

По мнению профессора Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Дмитрия Наринского, в условиях дефицита бюджетных средств ужесточение правил обоснования затрат в целом логично, но целесообразно дифференцировать сумму контрактов, для которых обоснование необходимо — в зависимости от типа проекта. Эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев считает, что в инженерной деятельности надо контролировать компетенции исполнителя, сроки и результат, а не все элементы затрат. «Например, сочтет контролер необоснованными зарплаты "клейменых" сварщиков (аттестованных работников, ставящих свой индивидуальный код на сварные соединения.— “Ъ”) — как тогда быть, его же двумя обычными не заменишь»,— говорит он.

Евгения Крючкова