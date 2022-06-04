Госзаказ без гарантии

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов в рамках своего ежегодного доклада президенту подготовил предложения по снижению финансовой нагрузки на подрядчиков в сфере строительного госзаказа. В частности, предлагается освободить от необходимости предоставления банковских гарантий компании, уплачивающие взносы в фонды профильных саморегулируемых организаций (СРО), в которых для покрытия ответственности по госконтрактам накоплено более 100 млрд руб. Также предлагается повысить роль самих строительных СРО, чтобы они могли влиять на разделяемые с подрядчиками финансовые риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В этом году перечень системных проблем российского бизнеса пополнился вопросами строительного госзаказа, следует из материалов доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту. Эти вопросы касаются как роли СРО в стройотрасли, так и избыточной финансовой нагрузки на подрядчиков. Речь идет о весьма крупном сегменте экономики: объем госконтрактов в строительстве по итогам 2021 года составил 2 трлн руб. При этом на фоне роста цен на материалы вопросы финансовой стабильности подрядчиков, связанных жесткой ценой госконтракта, становились предметом дискуссий в правительстве, которые в итоге вылились во временную возможность пересмотра стоимости контракта и увеличения авансирования (см. “Ъ” от 16 марта).

Теперь бизнес-омбудсмен обращает внимание на то, что каждый претендент на участие в госзакупках обязан в качестве предварительного обеспечения вносить на счет заказчика собственные средства или предоставлять независимую гарантию, притом что каждый член СРО перечисляет взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Таким образом, приходит к выводу бизнес-омбудсмен, создается «дублирование ответственности».

На эту проблему ранее обращали внимание и в профсообществе: в объединении НОСТРОЙ выступали за отмену для членов СРО банковских гарантий при небольших госконтрактах. Как поясняет глава объединения Антон Глушков, механизм обеспечения исполнения контрактов через гарантию является непрозрачным и дорогостоящим для строителей. При этом гарантию приобретают еще на этапе проведения конкурса, и в случае, если подрядчик его не выигрывает, она становится напрасным расходованием средств. По данным Бориса Титова, с 1 июля 2017 года подрядчики, входящие в состав СРО, получили от банков гарантии в общей сложности на 842,2 млрд руб.— плата по ним составила 46 млрд руб. При этом, отмечает бизнес-омбудсмен, госзаказчики, имея несколько механизмов защиты от неисполнения обязательств, зачастую используют только механизм банковской гарантии, не предъявляя требований о компенсации убытков из средств компфондов обеспечения договорных обязательств. Объем фондов СРО оценивается в более чем 100 млрд руб., при этом взыскано с недобросовестных подрядчиков всего 1,5 млрд руб.

В развитие этой инициативы бизнес-омбудсмен предлагает дать СРО право обжалования действий участников закупок, поскольку за исполнение обязательств по контракту они несут субсидиарную ответственность (и солидарную в случае причинения вреда). Поддерживает эту идею и Антон Глушков: «Сейчас СРО не могут влиять на заключение и на условия договоров своих членов и, как следствие, несут финансовые риски, которые не вправе никаким образом уменьшить».

В Минфине не комментируют предложения бизнес-омбудсмена, пока они не поступали в ведомство. В Минстрое не ответили на запрос “Ъ”.

По мнению руководителя комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, «активность СРО вполне может облегчить жизнь строителям — например, путем обжалования действия недобросовестных участников закупок в арбитраже или в ФАС». Логичным эксперт считает и предложение об исключении требований о банковских гарантиях для членов СРО, участвующих в закупках: «Это может снизить избыточную забюрократизированность госзакупок». Гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев оценивает идею скептически: существенного снижения финансовой нагрузки это не даст. «Заказчик и так может не требовать банковскую гарантию при казначейском сопровождении контракта, но требует, поскольку этот механизм реально работает. Случаи же выплат из компфондов СРО носят единичный характер и происходят после многолетних судов»,— говорит он.

Евгения Крючкова