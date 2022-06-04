Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госзаказ без гарантии

Финансовую нагрузку на подрядчиков предложено снизить

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в рамках своего ежегодного доклада президенту подготовил предложения по снижению финансовой нагрузки на подрядчиков в сфере строительного госзаказа. В частности, предлагается освободить от необходимости предоставления банковских гарантий компании, уплачивающие взносы в фонды профильных саморегулируемых организаций (СРО), в которых для покрытия ответственности по госконтрактам накоплено более 100 млрд руб. Также предлагается повысить роль самих строительных СРО, чтобы они могли влиять на разделяемые с подрядчиками финансовые риски.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В этом году перечень системных проблем российского бизнеса пополнился вопросами строительного госзаказа, следует из материалов доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту. Эти вопросы касаются как роли СРО в стройотрасли, так и избыточной финансовой нагрузки на подрядчиков. Речь идет о весьма крупном сегменте экономики: объем госконтрактов в строительстве по итогам 2021 года составил 2 трлн руб. При этом на фоне роста цен на материалы вопросы финансовой стабильности подрядчиков, связанных жесткой ценой госконтракта, становились предметом дискуссий в правительстве, которые в итоге вылились во временную возможность пересмотра стоимости контракта и увеличения авансирования (см. “Ъ” от 16 марта).

Теперь бизнес-омбудсмен обращает внимание на то, что каждый претендент на участие в госзакупках обязан в качестве предварительного обеспечения вносить на счет заказчика собственные средства или предоставлять независимую гарантию, притом что каждый член СРО перечисляет взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Таким образом, приходит к выводу бизнес-омбудсмен, создается «дублирование ответственности».

На эту проблему ранее обращали внимание и в профсообществе: в объединении НОСТРОЙ выступали за отмену для членов СРО банковских гарантий при небольших госконтрактах. Как поясняет глава объединения Антон Глушков, механизм обеспечения исполнения контрактов через гарантию является непрозрачным и дорогостоящим для строителей. При этом гарантию приобретают еще на этапе проведения конкурса, и в случае, если подрядчик его не выигрывает, она становится напрасным расходованием средств. По данным Бориса Титова, с 1 июля 2017 года подрядчики, входящие в состав СРО, получили от банков гарантии в общей сложности на 842,2 млрд руб.— плата по ним составила 46 млрд руб. При этом, отмечает бизнес-омбудсмен, госзаказчики, имея несколько механизмов защиты от неисполнения обязательств, зачастую используют только механизм банковской гарантии, не предъявляя требований о компенсации убытков из средств компфондов обеспечения договорных обязательств. Объем фондов СРО оценивается в более чем 100 млрд руб., при этом взыскано с недобросовестных подрядчиков всего 1,5 млрд руб.

В развитие этой инициативы бизнес-омбудсмен предлагает дать СРО право обжалования действий участников закупок, поскольку за исполнение обязательств по контракту они несут субсидиарную ответственность (и солидарную в случае причинения вреда). Поддерживает эту идею и Антон Глушков: «Сейчас СРО не могут влиять на заключение и на условия договоров своих членов и, как следствие, несут финансовые риски, которые не вправе никаким образом уменьшить».

В Минфине не комментируют предложения бизнес-омбудсмена, пока они не поступали в ведомство. В Минстрое не ответили на запрос “Ъ”.

По мнению руководителя комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, «активность СРО вполне может облегчить жизнь строителям — например, путем обжалования действия недобросовестных участников закупок в арбитраже или в ФАС». Логичным эксперт считает и предложение об исключении требований о банковских гарантиях для членов СРО, участвующих в закупках: «Это может снизить избыточную забюрократизированность госзакупок». Гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев оценивает идею скептически: существенного снижения финансовой нагрузки это не даст. «Заказчик и так может не требовать банковскую гарантию при казначейском сопровождении контракта, но требует, поскольку этот механизм реально работает. Случаи же выплат из компфондов СРО носят единичный характер и происходят после многолетних судов»,— говорит он.

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...