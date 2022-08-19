Обеспечение госконтрактов придавят потолком

В рамках строительных госконтрактов Минфин предлагает понизить предельный размер обеспечения их исполнения. Так, его сумма может быть ограничена 15% стоимости для контрактов дороже 1 млрд руб. и 20% для контрактов на меньшие суммы — сейчас подрядчики нередко требуют максимальные 30%. Участники рынка уже обращали внимание на высокую финансовую нагрузку на подрядчиков по госконтрактам. По мнению экспертов, предложение Минфина позволит ее снизить, но может свидетельствовать и о снижении возможностей застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курирующий в Минфине госзакупки замглавы ведомства Алексей Лавров нашел способ снять часть финансовой нагрузки на строителей-господрядчиков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Курирующий в Минфине госзакупки замглавы ведомства Алексей Лавров нашел способ снять часть финансовой нагрузки на строителей-господрядчиков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минфин предлагает понизить максимальную сумму обеспечения исполнения строительных госконтрактов, которую госзаказчики могут требовать от подрядчиков. Исполнение госконтрактов может обеспечиваться банковской гарантией, что происходит чаще всего, или внесением денег на указанный заказчиком спецсчет. В законе о госзакупках (44-ФЗ) предусмотрено, что заказчик устанавливает размер обеспечения самостоятельно в случае, если контракт предусматривает авансирование, которое находится на казначейском сопровождении, гарантия должна покрывать не более 30%.

Инициатива Минфина касается госконтрактов, по которым предоставляется аванс, подлежащий казначейскому сопровождению. Так, предлагается на уровне постановления правительства предусмотреть, что для контрактов стоимостью свыше 1 млрд руб. максимальный размер обеспечения может составить не более 15% от начальной (минимальной) цены контракта, уменьшенной на размер аванса, а для контрактов на меньшую сумму — до 20%. Распространяются такие ограничения и на госкомпании, госкорпорации и компании, которые выступают заказчиками по строительным госконтрактам за счет средств федерального бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке, на практике заказчики устанавливают максимальный размер обеспечения исполнения контракта, что влечет существенный рост финансовой нагрузки на подрядчиков. Свою инициативу Минфин также объясняет намерением ускорить исполнение строительных госконтрактов в условиях санкций. Впрочем, сама идея возникла еще в начале февраля. В рамках встречи президента с «Деловой Россией» предпринимательское сообщество тогда жаловалось на дополнительные расходы подрядчиков по обслуживанию банковских гарантий и казначейского сопровождения. Заказчики имеют право не применять банковские гарантии при полном казначейском сопровождении, но, как правило, не пользуются им. Глава Минфина Антон Силуанов тогда сообщил о готовности «проработать и предложить механизм, чтобы снизить нагрузку».

Отметим, участники рынка и бизнес-омбудсмен ранее обращали внимание и на «дублирование ответственности» подрядчиков в рамках строительных госзаказов, поскольку каждый член саморегулируемой организации строителей (СРО) уже перечисляет взносы в компенсационные фонды обеспечения договорных обязательств общим объемом около 100 млрд руб. В НОСТРОЙ, например, выступали за отмену для членов СРО банковских гарантий по небольшим госконтрактам, отмечая, что механизм обеспечения контрактов является дорогостоящим (по данным бизнес-омбудсмена, с 1 июля 2017 года подрядчики, входящие в состав СРО, получили от банков гарантии в общей сложности на 842,2 млрд руб.— плата по ним составила 46 млрд руб.; см. “Ъ” от 4 июня), а госзаказчики в случае неисполнения обязательств редко взыскивают убытки через компфонды СРО.

Как отмечает гендиректор ООО «Инвестиционные технологии», экс-омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский, предложение Минфина действительно может снизить финансовую нагрузку на подрядчиков: «Рентабельность у них очень низкая, поэтому такое ограничение обеспечения нацелено на расширение числа участников рынка». Однако, добавляет он, это может свидетельствовать также о снижении активности и коммерческих возможностях застройщиков.

Евгения Крючкова