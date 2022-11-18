Маркировку вычтут из акциза

Из-за планируемого внедрения в 2023 году маркировки пива участники рынка могут получить вычет при уплате акцизов. Подготовить предложения по этому вопросу правительство поручило Минфину и Минэкономики. Размер вычета может рассчитываться исходя из затрат на внедрение маркировки. Хотя оператор самой системы считает, что уже предусмотренных мер поддержки для бизнеса должно быть достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минфин и Минэкономики должны подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов при уплате акцизов в связи с введением маркировки. Соответствующее поручение содержится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 7 ноября. Копия документа есть у “Ъ”. В Минфине подтвердили, что вопрос прорабатывается. В Минэкономики и пресс-службе правительства на запросы “Ъ” не ответили.

В России до 28 февраля 2023 года идет эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и некоторых видов слабоалкогольных напитков. Затем мера должна стать обязательной. Как следует из протокола совещания у господина Григоренко, в правительстве согласились с введением с 1 апреля 2023 года маркировки пивных кег, с 1 октября 2023 года — напитков в стеклянных и пластиковых бутылках, а с 15 января 2024 года — в иных видах упаковки.

С 2022 года акциз на пиво установлен на уровне 24 руб. за 1 л для напитков крепостью от 0,5% до 8,6%. Для безалкогольного пива действует нулевая ставка. В 2023–2024 годах предусмотрена индексация акциза на 1 руб. ежегодно. В 2020 году участники рынка заплатили свыше 172 млрд руб. акцизов, сообщала Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken). В первом квартале 2022 года от производства и импорта пива выплачено 25,2 млрд руб. акцизов. По словам источника “Ъ”, у крупных компаний расходы на акцизы могут превышать себестоимость производства.

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов говорит, что в условиях растущих издержек производителей пива на фоне санкций и осложненной логистики любые налоговые льготы идут всей отрасли на пользу. Частичная компенсация затрат на маркировку, которые для крупных компаний будут исчисляться десятками миллионов рублей, весьма пригодится участникам рынка, добавляет он.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин считает, что вычет из акциза может высчитываться, исходя из стоимости затрат на внедрение маркировки, подтвержденными ценами интеграторов. Основной вопрос — по какому тарифу проводить расчет, указывает он. Так, по данным господина Небольсина, затраты на одну линию с ручным аппликатором кодов оцениваются в 200 тыс. руб., с автоматическим — 1,1 млн руб. А от выбора оборудования зависит скорость отгрузки пива, что особенно важно в летний сезон высокого спроса, указывает он. Кроме этого, продолжает господин Небольсин, неясно, как учитывать вариант предоставления пивоварам рассрочки на оплату оборудования.

Оператор системы маркировки ЦРПТ считает налоговый вычет при уплате акцизов для пивоваров избыточной мерой, так как «для максимального снижения затрат бизнеса уже сделали многое». Как отмечает представитель ЦРПТ, запущена программа беспроцентной трехлетней рассрочки на оборудование без оплаты в первый год; есть запас оборудования и расходных материалов по закупочным ценам; бесплатные инструменты для заказа, печати, нанесения и сканирования кодов; бесплатный электронный документооборот и мобильное приложение. А за счет коробочных решений для малого бизнеса затраты на внедрение будут от 20 тыс. руб., говорят в ЦРПТ. Там добавляют, что маркировка приводит к автоматизации бизнес-процессов и снижает операционные затраты бизнеса.

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов говорит, что его компания против системы маркировки по множеству причин, а возможное устранение одного из ключевых препятствий не решает проблему целиком. Алексей Небольсин также указывает, что вне зависимости от решения относительно вычета из акциза «Опора России» продолжит настаивать на отмене маркировки пивоваренной продукции.

Анатолий Костырев