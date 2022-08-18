Пророссийское шампанское

Угроза дефицита некоторых категорий крепких напитков и шампанского перед новогодним сезоном из-за ухода из РФ ряда глобальных алкогольных компаний беспокоит торговые сети. На этом фоне Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ разрешить параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy. Дистрибуторы алкоголя видят в инициативе риски для контроля качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом от 26 июля председателя правления АКОРТ (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) Игоря Караваева к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту. Как сказано в обращении, основные дистрибуторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент активно сокращается, а новых поставок нет. По словам источника “Ъ” в рознице, сети скоро должны начинать закупки спиртного к новогоднему сезону, и сегодня есть риск дефицита по ряду позиций. В пресс-службе правительства подтвердили “Ъ” получение обращения.

Среди приостановивших поставки или ушедших с рынка на фоне военных действий РФ на Украине — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia), Moet Hennessy. США в рамках санкций против РФ полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС — поставки алкоголя дороже €300 за единицу товара. А небольшие поставщики виски подняли цены до 70% и ввели квоты на отгрузку, в результате чего возник серьезный дефицит в категории, пишет АКОРТ. По итогам первого полугодия (см. “Ъ” от 1 августа) ввоз всех крепких напитков в РФ сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л. В Pernod Ricard, Diageo и крупных импортерах Simple Group и Beluga Group комментарии не предоставили.

Как отмечает Игорь Караваев, приостановившие поставки в РФ компании обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань. Заместить эти позиции российскими для полного обеспечения спроса в новогодний сезон проблематично из-за нехватки технологий, позволяющих быстро наладить производство в достаточных объемах, и сложностей с доставкой сырья, поясняет он.

А параллельный импорт, продолжает господин Караваев, позволит сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции. Он добавил, что АКОРТ работает с Росалкогольрегулированием (РАР) и Минфином для недопущения притока контрафакта на российский рынок. В РАР, Минфине и Минпромторге “Ъ” не ответили.

АКОРТ предлагает разрешить параллельный импорт, в частности, шампанского Moet и Veuve Clicqout, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% продаж в категории. Также АКОРТ просит разрешить ввозить по такой схеме Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan и др. Параллельный импорт предлагается легализовать и для пивных брендов Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser, которые, сказано в письме, имели высокую долю в обороте импортного пива.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что от параллельного импорта крепкого алкоголя и шампанского выиграют в первую очередь владельцы тех брендов, которые бы хотели продолжать поставлять продукцию на российский рынок, но напрямую это делать опасаются из-за угроз вторичных санкций. По его словам, ужесточения конкуренции для российских производителей ждать не стоит, так как иностранный и локальный алкоголь представлен в разных ценовых сегментах.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин предупреждает, что при легализации параллельного импорта алкоголя фактически пропадает механизм контроля качества. «Сейчас для выпуска товара в оборот нужно получить декларацию соответствия, что требует документов от производителя. При отказе владельца бренда от поставок это невозможно»,— указывает он. Кроме того, продолжает господин Липилин, дистрибуцией многих марок эксклюзивно занимались подразделения глобальных компаний.

Директор по развитию импорта Алкогольной сибирской группы (АСГ) Алексей Пишенин также видит угрозу для качества алкоголя при параллельном импорте и считает, что стоит дать шанс выйти на российский рынок новым производителям. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что компания продолжает диалог с иностранными поставщиками вин, в том числе с винодельческими домами Шампани. Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев указывает, что пиво требует определенных условий транспортировки и хранения, а легализация параллельного импорта приведет к ослаблению контроля качества. Кроме того, это грозит сокращением производства пива в РФ, в том числе по лицензии, предупреждает он.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что препятствием для легализации параллельного импорта алкоголя могут быть не только опасения регуляторов из-за качества продукции, но и нежелание властей открывать рынок для ряда знаковых иностранных брендов. Президент РФ Владимир Путин 17 августа в целом высказался за необходимость сокращать потребление спиртного за счет популяризации здорового образа жизни.

Анатолий Костырев