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Коммерсантъ FM
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Плата за рубли

Граждане перепродают электронику из старой техники

В последние полгода изменилась ситуация в утилизации техники: половина устройств теперь приходит без электронных плат. Участники рынка говорят, что число «пустых» корпусов выросло на 20%. Граждане начали активнее продавать платы самостоятельно, а некоторые компании используют их повторно из-за дефицита иностранных комплектующих или восстанавливают и продают под видом новых. У самих утилизаторов между тем обострилась проблема сбыта: раньше большая часть плат отправлялась в европейские перерабатывающие компании.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Директор ассоциации СКО «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев рассказал “Ъ”, что за последние полгода в России количество сдаваемой техники без электронных плат увеличилось примерно на 20% по сравнению с периодом до начала военных действий на Украине. Он отметил, что часто граждане при сдаче в утилизацию вынимают из техники и другие компоненты, в том числе кабели: «Доля сильно разнится в зависимости от источников передачи техники. Самое большое количество сдаваемой техники без электронных элементов идет от заготовщиков и сборщиков металлолома». По мнению господина Бондарева, граждане и компании начали активно сдавать электронные элементы отдельно на переработку цветных металлов.

Главный эколог другой утилизационной компании — ООО «ПК "Вторалюминпродукт"» — Дмитрий Сорокин уточнил, что сейчас примерно половина всей сдаваемой техники (бытовая электроника, компьютеры, смартфоны и т. д.) поступает без электронных компонентов. Он считает, что в России создаются «различные кустарные производства и гражданские кооперативы по переработке плат», отмечая появление множества объявлений об их скупке в интернете. Предложения, по его словам, появляются, например, на «Авито» (“Ъ” также удалось их там найти).

С июня по середину ноября клиенты сети «Ситилинк» сдали почти 65 тонн старой техники, рассказали “Ъ” в компании. В ритейлере отмечают, что чаще всего получают холодильники (46%), стиральные машины (40%), газовые и электрические плиты (13%). Сеть «М.Видео-Эльдорадо» за январь—июль получила около 800 тонн электронных устройств. О резком росте потока техники в утилизацию “Ъ” рассказывал летом (см. “Ъ” от 26 июля).

Некоторые предприятия с большим парком электронного оборудования вынимают платы и снова используют в своих нуждах из-за угрозы санкций и дефицита иностранных комплектующих, говорит собеседник “Ъ” на рынке. В России практикуется также восстановление плат, нанесение на них новых маркировок и продажа под видом новых, добавляет другой собеседник “Ъ” в отрасли: «Все корпуса техники более или менее стандартизованы. Те, кто скупает платы, выпаивают микросхемы, стирают маркировки с корпусов, а далее, обновив ножки чипа, его перепродают как новый».

Тем временем у самих утилизаторов из-за санкций обострилась проблема рынка сбыта, добавляет господин Сорокин. По его словам, в последние десять лет крупные скупщики обычно приобретали платы у средних и небольших заводов по переработке техники, а также у частных лиц для последующей перепродажи в Китай и Европу: «Взаиморасчеты производились по точному металлургическому выходу и по выгодным ценам». Но еще после начала пандемии экспорт плат из России снизился, чему также поспособствовал отказ Минпромторга выдавать лицензии на экспорт, а в последующем запрет на вывоз лома драгоценных металлов из РФ, уточняет господин Сорокин.

«Российским предприятиям переработки осталось либо работать с аффинажными заводами, либо с перерабатывающими предприятиями, производящими концентрат лома драгоценных металлов»,— поясняет эксперт. Он говорит, что поставлять платы на российские аффинажные предприятия невыгодно, поскольку для этих заводов содержащиеся в платах драгметаллы не приоритетное сырье и у них нет оборудования для работы с напылением металлов на элементах плат.

Тимофей Корнев

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