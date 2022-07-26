Электронику замкнуло на вторсырье

Компании по сбору и утилизации техники и электроники отмечают рост ее сбора в России в первом полугодии на 25–40% в зависимости от категории. Одной из причин стал ажиотажный спрос на технику, который возник после начала военных действий РФ на Украине из-за ухода с рынка зарубежных производителей: потребители сдавали старую электронику по программе trade-in или в утиль. Участники рынка переработки отмечают, что после утилизации по разным отраслям распределяется до 90% состава сдаваемой техники, от металлов до дефицитных АБС-пластиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Представитель СКО «Электроника-утилизация» (среди клиентов компании, например, «М.Видео-Эльдорадо») Антон Гуськов рассказал “Ъ”, что сбор электроники, батареек и упаковок от них, сданных в утилизацию в РФ, в январе—июне увеличился на 40% год к году. Техника перерабатывается на вторсырье, например металлы (алюминий, медь, железо), отдельные категории пластика, а также стекло, пояснил он. После этого вторсырье продается российским производителям различной продукции, в том числе электроники и бытовой техники. Это, по словам Антона Гуськова, помогает сэкономить на первичном сырье.

Причиной роста утилизации электроники стал ажиотажный спрос в марте, когда из-за риска дефицита потребители стали покупать новую технику, а взамен сдавать по программе trade-in или в утиль старую, отмечает Антон Гуськов. После начала военных действий РФ на Украине многие иностранные компании, в том числе Samsung, LG, Apple и другие, ограничили поставки продукции.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили увеличение объемов собранной для утилизации техники, отметив, что за первое полугодие россияне сдали порядка 1,9 тонны использованных батареек, ненужных устройств и упаковки от них. В ритейлере объяснили, что «электронные отходы» из магазинов передаются на лицензированные предприятия для последующей «экологичной переработки» на 80–90% во вторичное сырье. По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», в январе—июне потребители чаще всего сдавали на переработку стиральные машины, холодильники, мобильные устройства, небольшую бытовую технику, провода и кабели.

В утилизационной компании «Убери» также говорят об увеличении числа сданных в переработку гаджетов. По данным «Убери», только в Московском регионе в первом полугодии на утилизацию передали на 25% больше техники, чем за тот же период 2021 года. Но гендиректор компании Дмитрий Иванов связывает рост с «повышением уровня экологической ответственности у жителей».

Господин Иванов отмечает, что 88% вывозимых ненужных вещей повторно вовлекаются в хозяйственной оборот посредством утилизации и переработки, из них 84% — бытовая техника. «Металл, пластик, стекло и резина в дальнейшем используются при производстве автомобилей, металлопроката, кабельной продукции, бытовой техники, парковой и садовой мебели, покрытия дворовых площадок, шин»,— поясняет Дмитрий Иванов. По его мнению, вовлечение вторсырья в хозяйственный оборот «позволяет быть независимыми от поставок иностранных материалов и улучшить экологическую ситуацию».

Директор по маркетингу компании «Экополис» (занимается переработкой техники) Евгения Якушева рассказала, что в основном сданная в утилизацию электроника перерабатывается на черные, цветные металлы и пластики АБС-группы, полистирол и полипропилен. По ее словам, черные металлы могут стать капотом автомобиля, корпусом холодильника, гайкой и так далее.

«Алюминий может попасть в состав сплава, из которого сделают самолет или фольгу, из меди изготавливаются жилы электропроводов и контакты микросхем, а пластики используются для строительных материалов, деталей автопрома, мебельной фурнитуры и конструктивных деталей новой техники и приборов»,— добавила госпожа Якушева. По ее словам, АБС-пластик «и до известных событий» был в дефиците и преимущественно закупался за рубежом, сейчас же ситуация с дефицитом усугубилась, но вторичный (рециклированный) АБС-пластик может частично заместить объемы ранее ввозимого.

Тимофей Корнев