Не впаттайя в западничество

Выросшее число прямых рейсов российских перевозчиков в страны Юго-Восточной Азии, а также стремление россиян оформить визу США в Куала-Лумпуре стимулировали с начала месяца заметный рост интереса туристов к субрегиону. Таиланду и Шри-Ланке уже удалось войти в число наиболее востребованных зарубежных направлений. Но, несмотря на это, эксперты предполагают, что существующий объем перевозки позволит турбизнесу выйти лишь на 30% от допандемийного объема.

Спрос на организованные туры в страны Юго-Восточной Азии резко вырос с конца прошлой недели, сообщил “Ъ” представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Речь идет в основном о поездках в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку. Эти направления, по словам эксперта, формируют 5% продаж зарубежных туров на ноябрь и до 15% на новогодние праздники и январь, в то время как ранее они представлены фактически не были.

В Travelata.ru указывают, что c начала октября спрос на Юго-Восточную Азию вырос в 4,5 раза, на неделе 24–30 октября страны субрегиона сформировали 11% продаж туроператоров. Каждый второй тур россияне покупают в Таиланд. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что эта страна и Шри-Ланка вошли в топ-5 наиболее востребованных зарубежных направлений межсезонья, конкурируя с ОАЭ и Мальдивами.

Основной причиной роста спроса на рынке считают увеличение перевозки. Госпожа Домостроева обращает внимание на рост числа рейсов в Бангкок, на Пхукет и Шри-Ланку. В конце прошлой неделе «Аэрофлот» возобновил рейсы на Пхукет, с ноября программу из Иркутска в Таиланд анонсировали S7 и «Икар». Последняя авиакомпания также планирует полеты из Хабаровска, Красноярска и Новосибирска. Дарья Домостроева говорит и о высокой загрузке чартерных рейсов Azur Air на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска. Перевозчик также анонсировал полеты из регионов в Индию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин связывает этот тренд с постепенным расширением возможностей российских перевозчиков: если в июне за рубеж могли летать 44 бортов из импортного парка, с постепенным переводом самолетов в российскую юрисдикцию их число выросло до 89.

К этому добавляются 148 SSJ и рейсы зарубежных перевозчиков. Господин Горин констатирует, что доля организованных туристов на направлении растет за счет более привлекательных цен туроператоров. «Часто тур в Таиланд обходится в ту же сумму, что и самостоятельная покупка только авиабилетов»,— рассуждает он.

Игорь Блинов отмечает, что стоимость отдыха в Таиланде сейчас начинается от 100–150 тыс. руб. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев указывает, что на минувшей неделе тур в Таиланд туристам обходился в среднем в 210 тыс. руб.— это на 9% ниже показателя начала месяца. При этом средняя стоимость бронирования туров на Шри-Ланку и в Индию не поменялась и осталась на уровне 170 тыс. и 125 тыс. руб. соответственно.

Кроме того, добавляет госпожа Домостроева, популярностью у туристов также пользуются Вьетнам и Малайзия, прямое авиасообщение с которыми пока не восстановлено. Хотя в случае с Малайзией, по мнению эксперта, динамика может быть обусловлена тем, что многие россияне обращаются за визой США через консульство в Куала-Лумпуре: на рынке есть туры с тематической программой.

Игорь Блинов называет растущий спрос на Юго-Восточную Азию позитивным сигналом для турбизнеса: на массовом организованном рынке направления фактически отсутствовали с начала пандемии COVID-19, и теперь рынок возлагает на них надежды на зимний сезон. Но Дарья Домостроева констатирует, что с объемами осени 2019 года текущие продажи пока еще несопоставимы. Дмитрий Горин сомневается, что рынку в этом году удастся достичь уровня, который был до пандемии. До кризиса поток организованных туристов в Таиланд из РФ составлял 1,5 млн человек в год. Существующий объем перевозки, по мнению господина Горина, вряд ли позволит выйти более чем на 30% от докризисного объема.

Александра Мерцалова