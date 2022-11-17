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Донбасс поедет по-российски

Автотрассы присоединенных регионов станут частью федеральной сети

Минтранс намерен «интегрировать» в федеральную сеть главные автотрассы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, следует из опубликованного проекта постановления правительства. Ведомство, в частности, будет эксплуатировать и содержать дороги, связывающие Луганск, Донецк и Мариуполь, Кантемировку и Луганск, Мариуполь и Мелитополь. Две действующие федеральные трассы продлят на территорию новых регионов, одна из них получит название «Новороссия». Передача будет происходить в два этапа, «учитывая ситуацию в рамках специальной военной операции». Федеральная дорожная сеть, таким образом, увеличится более чем на 2,5 тыс. км.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к «перечню автодорог общего пользования федерального значения», утвержденному постановлением правительства №928. Он дополняется новыми трассами, которые проходят в том числе по территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, с присвоением им российских индексов. Так, автодорога Белгород—Старобельск—Луганск—Донецк—Мариуполь будет иметь индекс Р-150, трасса М-4 Кантемировка—Луганск — А-258. Существующая федеральная дорога А-260 Волгоград—граница с ЛНР продлевается до Луганска; трасса А-280 Ростов-на-Дону—Таганрог—граница с ДНР — до Мариуполя, Мелитополя и Симферополя. Индекс последней меняется на Р-280 (смены буквы с А на Р означает, что она соединяет столицы регионов), у нее будет собственное название — «Новороссия». Отвечать за автодороги будут два федеральных казенных учреждения (ФКУ) Росавтодора — ФКУ «ДСД Центр» и ФКУ «Упрдор "Тамань"». В ведении последнего, напомним, находится Крымский мост.

Необходимость дополнения перечня возникла в связи с принятием новых территорий в состав РФ, сказано в пояснительной записке Минтранса к проекту, их нужно «интегрировать» в дорожную сеть России. Отметим, на территории упомянутых регионов расположено также большое количество региональных дорог, которые не меняют свой статус (например, от Мелитополя до Херсона).

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В общей сложности, согласно опубликованному плану, федеральная дорожная сеть увеличится более чем на 2,5 тыс. км (сейчас в нее входит 60 тыс. км), включая 463 км региональных дорог Крыма, Воронежской, Ростовской, Белгородской областей, которые ведут в сторону новых территории. Смена статуса означает, что Росавтодор обязуется ремонтировать и содержать автотрассы по определенным нормативам, которые определены Белым домом в 2017 году (выделяемое на это финансирование зависит от категории автодороги).

Смену собственности Минтранс предлагает провести в два этапа, «учитывая ситуацию на территориях в рамках специальной военной операции».

  • На первом этапе федеральными станут 1,3 тыс. км участков дорог, включая участок новой дороги Р-150 от Белгорода.
  • На втором этапе Минтранс собирается сделать «федералками» трассы Донецк—Запорожье, Мелитополь—Запорожье—граница с Украиной (в Запорожской области) и М-4 Новошахтинск—Славянск—граница с Украиной (в ЛНР и ДНР). Эти дороги в данный момент проходят по неподконтрольным РФ территориям, сделана пометка в проекте постановления.

Общественное обсуждение документа продлится до 1 декабря. Пока что, судя по сделанным ранее заявлениям вице-премьера Марата Хуснуллина, местные трассы будут ремонтироваться силами госкомпании «Автодор» (этим занимается ее «дочка» «Автодор—Управление проектами»). До конца года госкомпания закончит ремонт и реконструкцию более 500 км дорог, восстановит 20 мостов, заявил в четверг глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Впоследствии трассы будут переданы в Росавтодору, следует из логики проекта постановления. В 2023–2025 годах правительство собирается отремонтировать в новых регионах еще 2,4 тыс. км дорог и 56 мостов.

Иван Буранов

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