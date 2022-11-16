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Коммерсантъ FM
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Ждем у моря дороги

«Автодор» пообещал построить платную трассу на черноморском побережье

Госкомпания «Автодор» в 2023 году приступит к строительству новой 150-километровой платной трассы от Горячего Ключа до аэропорта Адлер. Дорога пройдет преимущественно по тоннелям и эстакадам, при этом, заверили в «Автодоре», в ходе переговоров с Минприроды удалось добиться изменения функционального зонирования особо охраняемых территорий, чтобы пробить там транспортный коридор. Эксперты называют дорогу «фантастически сложным проектом» и сомневаются, что удастся найти инвесторов. Смету «Автодор» готов обнародовать только после завершения проектирования и рассчитывает получить на реализацию средства из госбюджета.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Планы по дорожному строительству на юге России раскрыл в среду первый замглавы госкомпании «Автодор» Игорь Коваль в рамках форума «Транспорт России». Действующая трасса А-147, которая связывает М-4 «Дон», Джубгу, Туапсе и Сочи перегружена, рассказал он. Дорога проходит преимущественно по населенным пунктам, и в курортный сезон средняя скорость на ней снижается до 30 км/ч, регулярно образуются пробки. В 2018 году рассматривался проект реконструкции А-147 силами Росавтодора от Джугбы до Сочи: на это планировалось выделить рекордные 1,2 трлн руб., в 2020 году вице-премьер Марат Хуснуллин называл сумму в 1,4 трлн руб.

  • Сейчас, следует из материалов «Автодора», выбрана новая трассировка. 152-километровая четырехполосная дорога с разрешенной скоростью 100 км/ч начнется от трассы М-4 в районе Горячего Ключа, пойдет до Туапсе и потом вдоль черноморского побережья до аэропорта Адлер.
  • Время в пути от Горячего Ключа до Сочи, обещают в «Автодоре», сократится с семи до двух часов, при этом дорога возьмет на себя 50% трафика действующей сети.
  • Трасса пройдет преимущественно в тоннелях и по эстакадам, к примеру, на 58-километровом участке Горячий Ключ—Агой запланировано строительство 53 пар мостов.
  • Проект состоит из нескольких этапов, первоочередной из которых обход Адлера протяженностью 7,8 км.

Конкурс на его проектирование объявят в ближайшее время, в конце 2023 года стройка стартует, в 2026-м — завершится, рассказал господин Коваль. Сроки работ на остальных этапах — обход Сочи, Туапсе, Лазаревского и т. д.— «Автодор» не называет.

«Стоимость будет определена по итогам разработки проектно-сметной документации, когда мы проведем весь объем инженерных изысканий,— рассказал “Ъ” Игорь Коваль.— Дорога будет строиться на деньги федерального бюджета, но мы не исключаем и привлечение средств в рамках ГЧП».

Правительство запланировало на реконструкцию трассы А-147 55 млрд руб. в 2025–2027 годах из федерального бюджета, следует из распоряжения №1601 от 20 июня 2022 года. По данным “Ъ”, деньги в том числе планируется направить на проектирование и строительство новой трассы.

Дорога, посчитал «Автодор», в ходе жизненного цикла обеспечит прирост ВВП в 1,5 трлн руб. Но эта консервативная оценка, эффект может быть и больше, заверил в среду министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Новый транспортный коридор увеличит туристический поток в регион с 17–18 млн до 25 млн человек в год, прогнозирует он. При этом господин Юртаев подчеркнул: трасса пройдет по «очень сложной с точки зрения регулирования экологического законодательства» территории. Часть пути, пояснили в «Автодоре», проляжет по особо охраняемой природной территории, где по закону запрещено любое строительство. «У нас была конструктивная дискуссия с Минприроды, по результатам которой мы нашли механизм, позволяющий проложить дорогу за счет изменения функционального зонирования ООПТ»,— рассказал “Ъ” Игорь Коваль.

Бюджетные деньги на инфраструктурное строительство тратятся все быстрее

Сочинский национальный парк (ООПТ федерального значения) включает территории Адлера и Сочи, напомнил “Ъ” эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин. «В некоторых его зонах запрещено в принципе любое строительство, в других можно строить дороги для нужд нацпарка или населенных пунктов, расположенных в его границах,— пояснил он.— "Автодор" может сослаться, что новая трасса нужна для Сочи и Адлера и, изменив функциональное назначение зон и сместив их границы, начать там стройку». Однако, отметил господин Крейндлин, в Госдуме находится законопроект, который запрещает менять расположение зон ООПТ — вскоре его планируется рассмотреть во втором чтении. В случае принятия документа «Автодору» придется прокладывать маршрут за пределами нацпарка.

«В любом случае ущерб для природы от строительства такой дороги будет колоссальный,— резюмировал эксперт.— Чем ближе она будет проложена к уже существующей трассе, тем меньше будет этот ущерб».

У «Автодора» могут быть проблемы с финансированием, считает, в свою очередь, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «Это фантастически сложная дорога,— отметил эксперт.— Если они собираются привлекать инвесторов, едва ли найдется компания, которая захочет в этом участвовать. Возврат инвестиций займет столетия, потому что фактический трафик на дороге будет меньше расчетного».

Иван Буранов

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