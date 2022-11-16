Ждем у моря дороги

Госкомпания «Автодор» в 2023 году приступит к строительству новой 150-километровой платной трассы от Горячего Ключа до аэропорта Адлер. Дорога пройдет преимущественно по тоннелям и эстакадам, при этом, заверили в «Автодоре», в ходе переговоров с Минприроды удалось добиться изменения функционального зонирования особо охраняемых территорий, чтобы пробить там транспортный коридор. Эксперты называют дорогу «фантастически сложным проектом» и сомневаются, что удастся найти инвесторов. Смету «Автодор» готов обнародовать только после завершения проектирования и рассчитывает получить на реализацию средства из госбюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Планы по дорожному строительству на юге России раскрыл в среду первый замглавы госкомпании «Автодор» Игорь Коваль в рамках форума «Транспорт России». Действующая трасса А-147, которая связывает М-4 «Дон», Джубгу, Туапсе и Сочи перегружена, рассказал он. Дорога проходит преимущественно по населенным пунктам, и в курортный сезон средняя скорость на ней снижается до 30 км/ч, регулярно образуются пробки. В 2018 году рассматривался проект реконструкции А-147 силами Росавтодора от Джугбы до Сочи: на это планировалось выделить рекордные 1,2 трлн руб., в 2020 году вице-премьер Марат Хуснуллин называл сумму в 1,4 трлн руб.

Сейчас, следует из материалов «Автодора», выбрана новая трассировка. 152-километровая четырехполосная дорога с разрешенной скоростью 100 км/ч начнется от трассы М-4 в районе Горячего Ключа, пойдет до Туапсе и потом вдоль черноморского побережья до аэропорта Адлер.

Время в пути от Горячего Ключа до Сочи, обещают в «Автодоре», сократится с семи до двух часов, при этом дорога возьмет на себя 50% трафика действующей сети.

Трасса пройдет преимущественно в тоннелях и по эстакадам, к примеру, на 58-километровом участке Горячий Ключ—Агой запланировано строительство 53 пар мостов.

Проект состоит из нескольких этапов, первоочередной из которых обход Адлера протяженностью 7,8 км.

Конкурс на его проектирование объявят в ближайшее время, в конце 2023 года стройка стартует, в 2026-м — завершится, рассказал господин Коваль. Сроки работ на остальных этапах — обход Сочи, Туапсе, Лазаревского и т. д.— «Автодор» не называет.

«Стоимость будет определена по итогам разработки проектно-сметной документации, когда мы проведем весь объем инженерных изысканий,— рассказал “Ъ” Игорь Коваль.— Дорога будет строиться на деньги федерального бюджета, но мы не исключаем и привлечение средств в рамках ГЧП».

Правительство запланировало на реконструкцию трассы А-147 55 млрд руб. в 2025–2027 годах из федерального бюджета, следует из распоряжения №1601 от 20 июня 2022 года. По данным “Ъ”, деньги в том числе планируется направить на проектирование и строительство новой трассы.

Дорога, посчитал «Автодор», в ходе жизненного цикла обеспечит прирост ВВП в 1,5 трлн руб. Но эта консервативная оценка, эффект может быть и больше, заверил в среду министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Новый транспортный коридор увеличит туристический поток в регион с 17–18 млн до 25 млн человек в год, прогнозирует он. При этом господин Юртаев подчеркнул: трасса пройдет по «очень сложной с точки зрения регулирования экологического законодательства» территории. Часть пути, пояснили в «Автодоре», проляжет по особо охраняемой природной территории, где по закону запрещено любое строительство. «У нас была конструктивная дискуссия с Минприроды, по результатам которой мы нашли механизм, позволяющий проложить дорогу за счет изменения функционального зонирования ООПТ»,— рассказал “Ъ” Игорь Коваль.

Сочинский национальный парк (ООПТ федерального значения) включает территории Адлера и Сочи, напомнил “Ъ” эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин. «В некоторых его зонах запрещено в принципе любое строительство, в других можно строить дороги для нужд нацпарка или населенных пунктов, расположенных в его границах,— пояснил он.— "Автодор" может сослаться, что новая трасса нужна для Сочи и Адлера и, изменив функциональное назначение зон и сместив их границы, начать там стройку». Однако, отметил господин Крейндлин, в Госдуме находится законопроект, который запрещает менять расположение зон ООПТ — вскоре его планируется рассмотреть во втором чтении. В случае принятия документа «Автодору» придется прокладывать маршрут за пределами нацпарка.

«В любом случае ущерб для природы от строительства такой дороги будет колоссальный,— резюмировал эксперт.— Чем ближе она будет проложена к уже существующей трассе, тем меньше будет этот ущерб».

У «Автодора» могут быть проблемы с финансированием, считает, в свою очередь, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «Это фантастически сложная дорога,— отметил эксперт.— Если они собираются привлекать инвесторов, едва ли найдется компания, которая захочет в этом участвовать. Возврат инвестиций займет столетия, потому что фактический трафик на дороге будет меньше расчетного».

Иван Буранов