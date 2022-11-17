«Норникель» ищет пути в Финляндию

ГМК «Норильский никель» ищет способы снабжения сырьем своего крупного никелевого завода в Финляндии после того, как местный железнодорожный оператор VR отказался возить российские грузы. ГМК рассматривает возможность работы с другими операторами, а также поставки напрямую морем. Аналитики считают последний вариант наиболее реалистичным. На фоне слухов о возможных проблемах финского завода мировые цены на никель выросли более чем на 25% за последнюю неделю.

«Норникель» рассматривает альтернативные возможности доставки сырья на финский завод Harjavalta в условиях, когда государственный железнодорожный оператор VR находится в процессе постепенного прекращения перевозок между РФ и Финляндией. Как пояснил “Ъ” представитель «Норникеля», в качестве возможных вариантов рассматриваются взаимодействие с другими железнодорожными операторами, а также морской путь. В компании не называют конкретные маршруты и варианты. Прежде никелевый концентрат перевозился из Мурманска в Харьявалту по железной дороге.

В марте VR останавливала прием грузовых поездов по всем российско-финляндским железнодорожным стыкам (cм. “Ъ” от 27 марта). Причина — в британских санкциях против ОАО РЖД: финская компания поясняла, что соглашения VR Group с банками требуют от нее «прислушиваться» к решениям властей Великобритании несмотря на то, что она не зарегистрирована в Великобритании и не находится под ее юрисдикцией.

Завод «Норникеля» расположен в финской Харьявалте и входит в Кольский дивизион компании. Финский актив перерабатывает российское никельсодержащее сырье, а также некоторое количество сырья сторонних поставщиков. В 2021 году завод выпустил 47,1 тыс. тонн никеля, в том числе 44,1 тыс. тонн из российского сырья. В 2021 году завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 24% никеля, 1% меди и 1% металлов платинового группы от общего объема конечной продукции «Норникеля», говорится в годовом отчете компании.

Железнодорожная сеть Финляндии принадлежит государству. Основным игроком на этом рынке является VR, однако есть и другие компании. Так, в 2020 году финские власти выдали разрешение на грузовые перевозки внутри страны эстонскому оператору Operail. Эта эстонская госкомпания также является железнодорожным оператором порта Ханко, который расположен примерно в 230 км от Харьявалты. Кроме того, примерно в 30 км от Харьявалты расположен порт Пори.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «Норникелю» будет крайне сложно наладить взаимодействие с другими железнодорожными операторами из-за геополитических разногласий западных стран с Россией. Наиболее вероятное решение — доставка грузов водным и автомобильным транспортом, считает эксперт.

Возможные перебои с поставками никеля с финского завода «Норникеля» могли стать причиной повышенной волатильности мировых цен на никель. За последние шесть торговых дней металл подорожал на LME более чем на 25%, и во вторник, 15 марта, фьючерс с поставкой через три месяца достиг шестимесячного максимума в $30 179 за тонну. В среду котировки опустились почти на 10%. Агентство Argus 11 ноября отмечало в качестве возможных причин роста цен неподтвержденные слухи о запрете Финляндии на использование «Норникелем» своих железных дорог. Один из участников рынка сообщил Argus, что опасения перебоев могло привести к паническим закупкам.

«Норникель» не в первый раз сталкивается с проблемами в логистике из-за геополитики. В июле президент компании Владимир Потанин говорил РБК, что компания думает над альтернативными каналами поставок своих металлов, ориентированными на Китай и рынки Юго-Восточной Азии, на случай отказа порта Роттердама от приема российских грузов. Альтернативная цепочка строится через порт Танжер в Марокко. Помимо Северной Африки компания создает новый логистический центр в ОАЭ. Кроме того, по словам господина Потанина, «Норникелю» приходится расширять собственный флот и более активно сотрудничать по сооружению ледоколов для обеспечения движения по Северному морскому пути напрямую в Азию.

Евгений Зайнуллин