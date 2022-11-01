Картельная вечеринка

Индонезия, крупнейший мировой производитель никеля, рассматривает возможность создать никелевую ОПЕК, куда войдут другие ключевые игроки этого рынка, заявил Financial Times министр по инвестициям страны Бахлил Лахадалия. «Я вижу преимущества создания ОПЕК для управления нефтяной торговлей и обеспечения большей предсказуемости для инвесторов и потребителей»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Индонезия пока не делала каких-либо предложений о формате сотрудничества другим игрокам рынка, но уже ясно, что эта страна хочет стать одним из бенефициаров энергоперехода из-за ключевой роли никеля и кобальта в производстве аккумуляторов.

Если такая структура и будет создана, то в нее могли бы войти Филиппины (13,2% мирового производства никеля в рудах и концентратах, по данным Минприроды РФ), Россия — 9,6%, Новая Каледония — 8,2%, Австралия — 7%, Канада — 6,2%. Доля самой Индонезии составляет 31,3%. Вместе эти страны контролировали бы внушительные 75,5% мирового производства никелевых руд.

Однако круг крупнейших потребителей никеля еще более тесный. Так, в последние десять лет глобальное потребление никеля устойчиво росло за счет Китая, который увеличивал выпуск нержавеющей стали,— сейчас на него приходится 59% мирового потребления металла. По данным International Nickel Study Group, на производство нержавеющей стали приходится более 70% потребления первичного никеля, а сектор аккумуляторов занимает около 6%, но, как ожидается, он будет играть все более заметную роль в ближайшие годы. Крупнейшими производителями литий-ионных аккумуляторов являются тот же Китай, Япония, Южная Корея и США, где расположены штаб-квартиры ведущих компаний — производителей батарей для электромобилей.

В теории поводом для создания картеля могут стать резкие скачки биржевой цены на никель в этом году. В марте 2022 года рынок был напуган возможным прекращением поставок российского никеля, что привело к резкому закрытию коротких позиций по этому металлу на LME и взлету цен выше $100 тыс. за тонну. Сейчас цена находится на уровне $21,7 тыс. за тонну, и с учетом планов Запада отказаться от российских товаров нельзя исключать новых резких колебаний. Картель производителей, вероятно, мог бы позволить избежать этих скачков.

На этом, пожалуй, плюсы для потребителей заканчиваются. Вместо свободного рынка с биржевым ценообразованием покупатели никеля вынуждены были бы зависеть от решений картеля. А тот, как подсказывает история и простой здравый смысл, всегда пытается максимизировать собственную выгоду. Жертвами такой политики стали бы Китай и США, которые, несмотря на все существующие между ними противоречия, вероятно, постараются сделать все, чтобы такая структура никогда не возникла.