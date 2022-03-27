Финляндия закрывает пути в Россию

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Финская государственная VR Group, до недавнего времени пытавшаяся поддерживать железнодорожное сообщение с Россией несмотря на санкции, 27 марта все же его остановила — и грузовое, и пассажирское. Как выяснил “Ъ”, причина — в британских санкциях против ОАО РЖД: соглашения VR Group с банками требуют от нее «прислушиваться» к решениям властей страны. Таким образом, пассажирское сообщение с Финляндией проработало всего три месяца после остановки из-за пандемии. В грузовых перевозках, которые продолжались, значительный объем финны отказались принимать еще после того, как санкции распространились на российских металлургов и химиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Финская VR Group (железные дороги страны) в полдень 27 марта остановила прием грузовых поездов по всем российско-финляндским железнодорожным стыкам. Как следует из письма президента компании Лаури Сиппонена главе ОАО РЖД Олегу Белозерову от 26 марта (“Ъ” видел документ), причина — во введенных Великобританией 24 марта санкциях против российской монополии.

«Обязательство, по которому VR Group вынуждена соблюдать данные санкции, основано на финансовых соглашениях с банками,— поясняется в письме.— Данные соглашения содержат обязанность следовать решениям, принимаемым в том числе и Министерством экономики и финансов Великобритании. Это обязательство распространяется на VR Group независимо от того факта, что VR Group не зарегистрирована в Великобритании или иным образом не находится под юрисдикцией Великобритании. В тексте санкции в качестве предназначения указано замораживание активов компании, которая попала под санкции или нарушает их. Таким образом, последствиями несоблюдения санкций будет являться фактическое блокирование деятельности нашей компании со стороны банков».

VR Group еще 1 марта, спустя неделю после начала боевых действий на Украине, приостановила сотрудничество с ОАО РЖД, кроме необходимого для трансграничного сообщения. Однако собственно сообщение продолжалось, курсировали и пассажирские поезда Allegro Петербург—Хельсинки. Последние его рейсы состоялись 27 марта.

В ОАО РЖД подтвердили остановку курсирования Allegro, также отметив связь решения VR Group с санкциями. Пассажирское сообщение с Финляндией прерывалось на время пандемии в марте 2020 года и восстановилось только в декабре 2021 года, но за последний полный год, 2019-й, объем пассажирских перевозок на этом направлении вырос на 16%. Собственно Allegro в 2019 году перевезли 557,3 тыс. пассажиров, на 15,7% больше, чем годом ранее.

Грузовое сообщение пандемия не прерывала. Однако после начала военных действий РФ на Украине объем перевозок заметно сократился. В частности, 14 марта, после того как ряд владельцев российских металлургических и химических компаний попали в санкционные списки ЕС, VR Group уведомила ОАО РЖД, что временно прекращается прием грузов «Уралхима», «Уралкалия», «Еврохима», «Северстали», «Тольяттиазота» и «Томета» и принадлежащих им транспортных средств, а также прием грузов в вагонах, принадлежащих «ВТБ Лизингу», «ВЭБ-лизингу» и ВЭБ.РФ (см. “Ъ” от 14 марта).

Господин Сиппонен в письме от 26 марта назвал решение о временной приостановке грузовых и пассажирских перевозок «вынужденным» и вызывающим «большое сожаление».

«Я уверен, что, как только позволят обстоятельства, мы сможем незамедлительно продолжить наш совместный бизнес»,— пишет он, обращаясь к главе ОАО РЖД Олегу Белозерову.

Объем перевозок из России в Финляндию в 2022 году составляет более 750 тыс. тонн в месяц, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, а в структуре перевозок превалируют уголь, лесные, нефтеналивные и химические грузы, а также минеральные удобрения. В значимых объемах перевозятся руда и металлы. В направлении из Финляндии в Россию объем железнодорожных перевозок минимален, отмечает эксперт, и не превышает нескольких процентов от общего импорта, а вагоны возвращаются в Россию порожними.

Наталья Скорлыгина