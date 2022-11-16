У партии власти выросло боевое крыло

В среду офис «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) по случаю ее 17-летия посетили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В последние годы в партии шли дискуссии о том, чем должна заниматься МГЕР, чтобы приобрести собственную идентичность. И, судя по прошедшему мероприятию, партийная «молодежка» нашла ее в работе на новых российских территориях, куда регулярно отправляет волонтеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Демидов (слева) и Андрей Турчак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Демидов (слева) и Андрей Турчак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Изначально предполагалось, что день рождения молодежной организации «Единой России» почтит своим присутствием председатель партии Дмитрий Медведев. Но за несколько минут до мероприятия стало известно, что в офис «молодежки» он не приедет. Поэтому самыми высокопоставленными гостями стали Сергей Кириенко, Андрей Турчак и неожиданно примкнувший к ним врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Появление последнего, видимо, объяснялось тем, что с началом специальной военной операции МГЕР переориентировалась на волонтерскую деятельность в зоне ее проведения.

Для начала господа Кириенко, Турчак и Пушилин посетили небольшую выставку, рассказывающую о деятельности МГЕР. На одном из стендов их ждала одежда с символикой украинского военного подразделения «Азов» (признано в РФ террористической организацией и запрещено), а также его флаги и литература. Как пояснили “Ъ”, все эти трофеи члены МГЕР и «Волонтерской роты боевого братства» добыли на базе «Азова» в Мариуполе. «Мы водружали туда знамя победы»,— заявил Денис Березин из «Волонтерской роты» (МГЕР тесно сотрудничает с этой организацией в новых регионах). Он также рассказал, как в День российского флага участвовал в поднятии триколора над «Азовсталью», что заняло у него четыре часа.

На другом стенде под названием «Реальность Донбасса» демонстрировались фотографии разрушенных зданий Мариуполя. На одном из домов, у которого остался целым первый этаж, виднелась надпись о том, что там находится участок для голосования на референдуме. Несколько фото были посвящены мирной деятельности МГЕР — спортивным состязаниям, пикетам около иностранных посольств и т. п. «Этими акциями мы помогаем…» — начал объяснять один из волонтеров Сергею Кириенко, но задумался. «Осознать»,— подсказал куратор внутриполитического блока. «Напоминаем о том, какой вклад внесла Россия в борьбу с фашизмом»,— нашел свой вариант представитель МГЕР.

Перед выступлением Андрея Турчака и Сергея Кириенко председатель МГЕР Антон Демидов позвал на сцену соратников, решивших принять участие в спецоперации в качестве уже не мирных волонтеров, а воинов-добровольцев. «У нас уже 15 человек на передовой, а пять будут завтра»,— сообщил он.

Речь господина Кириенко была весьма эмоциональной. «Я отношусь к тому поколению, для которого название "Молодая гвардия" — это что-то святое… Мы со школьной скамьи воспитывались на примере ребят из Краснодона»,— начал он. И это название, как следовало из слов чиновника, МГЕР оправдала. Он вспомнил, как встретил ее волонтеров сначала в Мариуполе, когда там еще шли бои, а потом их же — в Изюме и Купянске: «Они перебрались туда, где труднее». «Практически сразу, с первых дней специальной военной операции "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота боевого братства" оказались там, где на тот момент было горячо, жарко»,— подтвердил Андрей Турчак. По его мнению, последние события показали, что МГЕР сформировалась «не как сила, приданная "Единой России", а как самостоятельная боевая единица».

После кратких выступлений представителям «молодежки» были вручены различные награды. Так, Антон Демидов получил из рук Сергея Кириенко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. А чуть раньше были вручены менее официальные подарки. В частности, молодогвардейцам был выдан сертификат на посещение катка на ВДНХ, а вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова презентовала им большого мягкого медведя.

Андрей Винокуров