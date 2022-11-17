Дистрибутору стало не сладко

Последнему из дистрибуторов холдинга «Объединенные кондитеры» в Москве и Подмосковье — «Главторгу» грозит банкротство по заявлению Сбербанка. Бизнес компании мог пострадать из-за высокой зависимости от кредитов, а также конфликта с поставщиком, который привел к уголовному делу против ее основателя. Впрочем, сейчас кондитеры стали больше работать напрямую с ритейлерами, поэтому нужда в дистрибуторах отпадает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве крупного дистрибутора кондитерских изделий ООО «Главторг», уведомил банк 14 ноября. В Сбербанке и «Главторге» на вопросы “Ъ” не ответили.

«Главторг» основан в 2011 году. Называл себя последним из существовавших в Москве и области дистрибуторов холдинга «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт» и др.). Также работал с АККОНД, «Славянкой», Ferrero, Mars, «Конти». По итогам 2020 года оценивал свою долю на кондитерском рынке Москвы без учета федеральных сетей в 50%. Помимо сладостей торговал табачной продукцией. В 2021 году выручка «Главторга» выросла на 36,5%, до 16,7 млрд руб., чистая прибыль была 866,22 млн руб. Владелец и гендиректор — Карен Налбадян.

В конце 2021 года «Главторг» начал размещение дебютного облигационного займа в 900 млн руб., но смог привлечь только 381 млн руб. Как писал «Эксперт РА», сказалось обострение макроэкономической обстановки в первом квартале этого года и рост ключевой ставки. В середине сентября «Главторг» не перечислил своевременно все средства для погашения купона, допустив технический дефолт, сообщал «Эксперт РА», понизив рейтинг дистрибутора до ruC.

Как сказано в меморандуме «Главторга», на сентябрь 2021 года объем банковских кредитов компании превышал 2,5 млрд руб., из которых 755 млн руб. приходилось на Сбербанк, а остальное — на ВТБ и Альфа-банк. Как отмечали в «Эксперт РА», бизнес «Главторга» сильно зависел от кредитов, так как дистрибутор предоставлял отсрочку покупателям, поддерживал высокий уровень остатков товара, а свободные деньги тратил на закупки у работающих по предоплате поставщиков. Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Анна Кертанова говорит, что без новых займов «Главторг» не сможет обслуживать кредитные обязательства.

Негативно на бизнес мог повлиять и конфликт с «Объединенными кондитерами». Как следует из картотеки дел, «Главторг» с конца 2021 года пытался взыскать с холдинга 86,77 млн руб. долга по договору от 2012 года. Как указывал представитель «Главторга», холдинг прекратил отгрузки в конце 2020 года, чтобы самим заниматься сбытом. Но доказать исполнение соглашения «Главторг» не смог, и суд компании отказал.

Представитель «Объединенных кондитеров» указывал в суде, что разногласия сторон возникли из-за «недобросовестных действий» «Главторга». Как сказано в материалах суда, менеджер «Объединенных кондитеров» за вознаграждение от гендиректора «Главторга» предоставлял компании максимальные скидки. Уголовное дело против гендиректора и основателя негативно сказалось на положении компании, отмечали в «Эксперт РА». В октябре суд по иску «Объединенных кондитеров» взыскал с «Главторга» 76,55 млн руб. неустойки за нарушение сроков оплаты продукции. В «Объединенных кондитерах» отказались от комментариев.

Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что с торговыми сетями у производителей есть прямые договоры, а дистрибуторы могут быть полезны в обслуживании независимых магазинов. Но таких в крупных городах осталось немного, а с оставшимися можно работать без посредников, указывает он.

Руководитель практики банкротства «КСК Групп» Нина Бабинова говорит, что Сбербанк сможет подать заявление о банкротстве спустя 15 дней после уведомления. Партнер консалтинговой группы РКТ Иван Гулин уточняет, что часть имущества «Главторга» в залоге у Сбербанка и Альфа-банка, которые и могут получить 80–95% от продажи активов.

Анатолий Костырев