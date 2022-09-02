Кондитеров подводят под эмбарго

Как стало известно “Ъ”, Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве. Под угрозой может оказаться до 6,2% годового производства, серьезные проблемы возникнут у крупных игроков — Ferrero и «Объединенных кондитеров», выпускающих шоколад «Аленка» и «Вдохновение». В министерстве говорят, что пока решений по поводу запрета нет, но обсуждается возможность заменить импортное сырье локальным. Однако участники рынка предупреждают, что переход займет около трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вопрос о возможном запрете поставок из ЕС растительных жиров и смесей, используемых, в частности, в кондитерском производстве, обсуждался в Минсельхозе 31 августа, сообщили “Ъ” участники совещания. Под санкции могут попасть маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао.

По словам собеседников “Ъ”, в министерстве попросили кондитеров за месяц собрать информацию о выпускаемой продукции, где используются иностранные растительные жиры и смеси, и выдать техзадания на производство этих ингредиентов масложировым предприятиям в России. Как следует из презентации Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), с которой ознакомился “Ъ”, в 2021 году в РФ ввезено 31,21 тыс. тонн масложировой продукции.

В Минсельхозе уточнили “Ъ”, что решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции не принимались. Там добавили, что прорабатывают создание дополнительных каналов поставки сырья российского производства, чтобы сократить зависимость от импорта и издержки на логистику. По словам источника “Ъ”, эта тема стала актуальной после ухода в апреле с российского рынка шведской ААК, поставлявшей в РФ 19,7 тыс. тонн сырья, или 63,14% всего масложирового импорта.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил, что вопрос о запрете поставок из ЕС прорабатывается. По его словам, речь идет о незначительном объеме поставок по сравнению с 1,4 млн тонн продукции внутреннего производства. Господин Мальцев уверен, что кондитеры, используя сырье из ЕС, «продолжают субсидировать производителей из недружественных стран», в то время как локальные заводы могут поставлять требуемое сырье. В ГК «Эфко» сообщили, что производят 150 видов растительных масел и готовы разработать новые по требованию заказчика.

Но резко против полного эмбарго сырья выступают кондитеры. Сейчас производство сырья локализовано на 85%, а переход на новые ингредиенты занимает до трех лет, говорит исполнительный директор АСКОНД Вячеслав Лашманкин. По его словам, новое сырье должно полностью соответствовать старому для сохранения вкуса продукции. Иначе, добавляет он, компаниям придется менять технологические цепочки.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев соглашается, что для кондитеров сложность замены ингредиентов связана с риском изменения вкусовых характеристик, что может привести к снижению продаж готовой продукции. Но исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков считает, что переход на российские аналоги не приведет к удорожанию продукции, так как в ценах уже заложена возросшая логистическая составляющая.

Однако, говорит один из собеседников “Ъ”, найти местные аналоги некоторых продуктов будет сложно — это обсуждалось на совещании в Минсельхозе. По его словам, на встрече сообщалось, что эмбарго приведет к закрытию двух производственных линий Ferrero Russia (бренды Ferrero Rocher, Nutella), что вызовет сокращение объемов выпуска продукции на 15 тыс. тонн в год. Проблемы возникнут и у «Объединенных кондитеров», которые вынуждены будут сократить производство на 100 тыс. тонн в год, в том числе шоколада «Аленка», «Вдохновение» и «Коровка». В Ferrero, Mars, Mondelez перенаправили вопросы “Ъ” в АСКОНД. В Nestle и «Объединенных кондитерах» не ответили на запрос “Ъ”.

По данным источников “Ъ”, полное эмбарго на импорт жиров из ЕС может привести к сокращению объемов выпуска кондитерских изделий на 250 тыс. в год, что составляет 6,2% российского рынка.

Алексей Полухин