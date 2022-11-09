Импортные контейнеры ждут колес

Контейнерные операторы просят правительство при распределении мощностей Восточного полигона учесть важность их перевозок, на которые в 2021 году приходилось 80% железнодорожного импорта в ценовом выражении. По мнению участников, нужно решить проблему подвоза порожних платформ к затаренным портам Дальнего Востока. В ОАО РЖД, однако, не считают подачу порожних платформ выходом и предлагает увеличивать груженый пробег и решать проблему путем погрузки контейнеров в полувагоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Евразийский союз участников железнодорожных перевозок (ЕСП, объединяет крупнейших контейнерных операторов) направил 8 ноября письмо премьеру Михаилу Мишустину. В документе (“Ъ” видел его) со ссылкой на исследование Центра экономики инфраструктуры и Центра стратегических разработок сообщается, что по итогам 2021 года доля контейнерных грузов в суммарном импорте России железными дорогами составила порядка 80%. Более половины объема ввезенных контейнерных грузов пришлось на машины и оборудование ($54,4 млрд), электрические машины и оборудование ($36,8 млрд), средства наземного транспорта ($27,5 млрд). Уход иностранных контейнерных линий из портов Северо-Запада, блокирование других западных транспортных коридоров и замещение части европейского импорта китайским привело к перенаправлению логистики в сторону Дальнего Востока, что увеличило нагрузку на Восточный полигон.

ЕСП отмечает, что в сложившейся ситуации важно решить проблему с подводом порожних платформ в порты Дальневосточного бассейна, чтобы своевременно вывозить контейнеры с импортной продукцией. Как пояснил “Ъ” исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков, союз не просит ни субсидий, ни льгот от ОАО РЖД. «Контейнерные грузы — не только грузы с высокой добавленной стоимостью, вклад которых в формирование бюджета и экономику страны очень высок, но и товары для производства, для каждой семьи,— говорит он.— У нас исторически импорт всегда преобладал над экспортом в направлении Дальнего Востока. В этом году дисбаланс увеличился. Существуют технические ограничения по подаче порожних и груженых фитинговых платформ в направлении Дальнего Востока, что связано с дефицитом пропускных способностей».

Хотя сейчас, по временным правилам очередности на Восточном полигоне, контейнерные поезда уже имеют приоритет над углем, этого недостаточно, подчеркивает Сергей Авсейков, равно как недостаточно и льгот на перевозку контейнеров в полувагонах (скидка составляет 20,7%, подробнее см. “Ъ” от 28 сентября).

Сейчас порты Дальнего Востока загружены на 100%, для вывоза накапливавшихся с конца августа импортных контейнеров необходимы дополнительные меры. В начале октября заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило говорил, что компания уже увеличила перевозку контейнеров на Дальний Восток на 27,7%, что создает резерв для вывоза импортных грузов из портов региона. По его словам, чтобы качественно изменить ситуацию, нужно еще семь контейнерных поездов в сутки на Дальний Восток. Но это означает необходимость «поставить в очередь» семь поездов с другими грузами. Альтернативна — вывоз контейнеров в полувагонах: сейчас, говорил господин Шило в интервью “Ъ” 31 октября, ОАО РЖД выходит на темп отправки одного-двух контейнерных поездов в полувагонах в сутки.

Как писали «Ведомости», группа «Дело» предлагает разрешить операторам подсылать до 15% порожних платформ с экспортными контейнерными поездами без согласования. Но, отмечал господин Шило, ОАО РЖД «категорически отказывается гнать порожняком платформы мимо грузов». Монополия разделяет интересы большинства грузоотправителей в максимизации объемов перевозок грузов, а не порожних вагонов, поясняют там.

«Для подачи в порт дополнительного состава с порожними платформами придется отменить один груженый, а значит, отказать в перевозке поставщикам угля, металлов, лесных и других грузов»,— отмечают в компании. ОАО РЖД уже организует вождение соединенных контейнерных поездов (в октябре в самых «узких» местах Восточного полигона следовало не менее девяти сдвоенных составов с контейнерами в сутки), рассказывают в ОАО РЖД, напоминая, что к концу года расширят провозную способность БАМа и Транссиба с 144 до 158 млн тонн, в том числе для пропуска контейнерных грузов.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в условиях обострения проблемы узких мест на Восточном полигоне необходимо использовать все способы увеличения провозной способности. По его мнению, подсыл фитинговых платформ в составе контейнерных поездов не увеличивает нагрузку на инфраструктуру, и его стоит максимально широко использовать, если есть уверенность, что это решение снизит загруженность терминалов. Погрузка контейнеров в полувагоны, за которую выступает ОАО РЖД, хотя и уменьшает порожний пробег, обходится довольно дорого (до 20 тыс. руб. на вагон), и не очевидно, что в текущих условиях обеспечивает рост провозной способности на Восточном полигоне.

Наталья Скорлыгина