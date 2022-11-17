Туристы недогрузили отели

Хотя за первые три квартала 2022 года гостиничный рынок России смог преодолеть прошлогоднее сокращение клиентов, но восстановиться до уровня, который был до пандемии, пока так и не смог. Восстановлению мешает, в частности, сложная ситуация на двух крупных рынках страны — Москвы и Санкт-Петербурга, где загрузка отелей традиционно сильно зависит от иностранных гостей. Но участники рынка рассчитывают, что в следующем году динамика может измениться: они надеются на рост внутреннего турпотока на фоне растущей изоляции страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—сентябре 2022 года в российских средствах размещения остановились 50,73 млн человек, что на 7,7% больше, чем в 2021 году, но на 6,4% меньше уровня 2019 года, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов говорит, что динамика соответствует его ощущениям, хотя корректнее ориентироваться на изменения денежных потоков. Данные Росстата не включают «серый» сектор — апартаменты и гостевые дома, поясняет гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Их загрузка могла вырасти заметнее за счет более низкой стоимости размещения»,— не исключает он.

Отельный рынок в этом году в целом хорошо проходит стрессовые спады, считает Вадим Прасов. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич вспоминает, что на фоне массовых отмен бронирований весной и резкого сужения корпоративного сегмента отельерам казалось, что летний сезон окажется провальным. Но реальность, утверждает он, оказалась лучше ожиданий.

Одним из лидеров прироста за девять месяцев 2022 года, по данным Росстата, стал Камчатский край, где число гостей оказалось в три раза выше, чем год назад, и в 2,5 раза, чем в 2019 году. Но столь выраженная динамика связана с низкой базой: суммарно в отелях региона в январе—сентябре остановились 315 тыс. человек. Интерес к Камчатке растет, но число средств размещения остается ограниченным, поясняет Вадим Прасов.

Заметный прирост на фоне низкой базы удалось получить и средствам размещения Чукотки, где число гостей за девять месяцев 2022 года выросло в 1,5 раза год к году. Но речь идет всего о 19,4 тыс. человек. Показатели других регионов Дальнего Востока сейчас отстают от докризисных значений. Так, в Приморском крае в январе—сентябре было размещено 542,5 тыс. гостей, что меньше на 39% год к году, на Сахалине — 119,2 тыс., или на 19% меньше, чем за тот же период 2021 года.

В средствах размещения Москвы за первые три квартала остановились 7,31 млн человек — это на 3,73% меньше год к году и на 14,84% по сравнению с 2019 годом. Причина такого сокращения — отсутствие иностранных туристов, отмечает господин Прасов. Хотя Санкт-Петербург, по его словам, в этом отношении чувствует себя хуже: гостиничный рынок Москвы поддерживают гости, приезжающие с деловыми целями, в то время как 50–60% клиентов в Санкт-Петербурге до кризиса составляли интуристы. По данным Росстата, в петербургских отелях в январе—сентябре остановились 3,04 млн человек — это на 40,3% ниже значения 2019 года, но на 46% превосходит прошлогодний показатель.

Одновременно Подмосковье и Ленинградская область показали более уверенные темпы восстановления гостиничного рынка. Поток гостей в эти регионы в январе—сентябре отставал от аналогичного периода 2021 года на 0,5%, а 2019 года — на 6,4%. Это может быть связано с высоким спросом на размещение в загородных отелях в целом: в период кризисов туристы предпочитают отдых недалеко от дома.

Вадим Прасов указывает, что при отсутствии новых геополитических и экономических потрясений в следующем году гостиничный рынок может рассчитывать на восстановление за счет роста внутреннего турпотока и притока гостей из дружественных стран. Хотя Станислав Ивашкевич указывает, что последних сильно сдерживают высокая стоимость рейсов, сложности с работой банковских карт и оформлением виз. На высокий спрос российских туристов рассчитывает и Сергей Ромашкин, говоря о нарастающей изоляции страны. Он утверждает, что сейчас идет активное бронирование отдыха внутри страны на лето 2023 года.

Александра Мерцалова