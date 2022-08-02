Налоги не выселяются из гостиниц

Отельерам не удалось убедить Минфин в необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес. Министерство не поддержало доводы об освобождении от НДС объектов туристической инфраструктуры, предоставлении федеральных льгот по налогу на имущество, обнулению налога на прибыль. Не нашли понимания и идеи о снижении НДФЛ и страховых взносов для россиян, занятых в туризме. Участники рынка обещают продолжить добиваться льгот, настаивая, что налоговый маневр лишь повысит объем собираемых с бизнеса средств. Но юристы советуют бизнесу смириться с конъюнктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался ответ Минфина «Опоре России», где говорится, что министерство не поддерживает предложение организации по снижению налоговой нагрузки на отельеров. Минфин также посчитал нецелесообразным освобождение от НДС услуг объектов туристической инфраструктуры. Такая мера, по мнению чиновников, приведет к выпадающим доходам бюджета и создаст прецедент, так как с аналогичными просьбами могут обратиться налогоплательщики и из других секторов экономики. В Минфине на вопросы “Ъ” не ответили.

Отельерам также не удалось убедить Минфин в целесообразности установления на федеральном уровне льгот по налогу на имущество. В министерстве дали понять участникам рынка, что этот платеж зачисляется в региональный бюджет, поэтому власти субъектов РФ вправе сами определять ставку. Не согласны в Минфине и с тем, что необходимо освободить от налога на прибыль организации, оказывающие услуги коллективных средств размещения. Там считают меру избыточной, поскольку подобные льготы можно получать, работая в особых экономических зонах и на территориях опережающего социально-экономического развития.

Одновременно Минфин не поддержал предложение туриндустрии о снижении НДФЛ до 7% для россиян, занятых в отрасли, поскольку такая возможность не предусмотрена действующим законодательством. Также Минфин не видит необходимости снижать размер страховых взносов до 7% для плательщиков в сфере туризма. Министерство обращает внимание на то, что для предприятий малого и среднего бизнеса вне зависимости от вида деятельности уже установлены льготные тарифы в 15% на выплаты, превышающие в течение месяца МРОТ. Стандартный тариф для всех видов обязательного страхования — 30%. Дополнительные меры господдержки не должны затрагивать систему обязательного социального страхования, пояснили в министерстве.

Изначально полемика о необходимости снижения фискальной нагрузки на гостиничный бизнес возникла на фоне его низкой рентабельности. По оценкам «Опоры России», доходность отелей в рамках основной системы налогообложения составляет 5%, а по упрощенной системе — 7%. При этом расходы на налоги могут составлять 23% от всего объема затрат. Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян напоминает, что изначальное предложение гостиничного бизнеса в Минфин предполагало проведение комплексного налогового маневра, который в итоге привел бы к увеличению на 30% поступлений в региональные бюджеты и фонды социального страхования. «В то время как существующая мера по обнулению НДС на гостиничные услуги предполагает, по расчетам Минфина, выпадение за пять лет доходов на сумму 400 млрд руб.»,— говорит он. Существующая фискальная нагрузка на работодателей приводит к тому, что 65–70% из них не платят в полной мере НДФЛ и отчисления в социальные фонды, считает господин Еремян. «Это наглядно видно при сопоставлении объема поступающих средств и данных Росстата о численности работников»,— говорит он. Эксперт обращает внимание на то, что сейчас от налога на имущество фактически освобождено 97% существующего номерного фонда, работающего по упрощенной системе налогообложения. «Мы же предлагали сниженную ставку 0,5%, которая будет применяться для всего рынка»,— указывает он.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников поясняет, что, несмотря на отрицательный ответ Минфина, организация планирует в дальнейшем продолжить обсуждение налоговых послаблений для отрасли, но уже на уровне правительства. Но управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что дальнейшие попытки получить преференции будут бесполезны: «Минфин — наиболее авторитетный и курирующий институт в области финансовых доходов, а гостиничный бизнес не входит в перечень системообразующих отраслей экономики». Он считает, что на приведенные Минфином аргументы отельерам будет сложно выдвинуть обстоятельные доводы.

Александра Мерцалова