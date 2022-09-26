Mantera отдохнет в Звенигороде

ГК Mantera семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева стала владельцем санатория имени Чкалова недалеко от Звенигорода в Подмосковье. Стоимость объекта эксперты оценивают на уровне 1 млрд руб. На этом месте может быть построен загородный отель, спрос на них растет из-за неготовности граждан уезжать далеко от дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Звенигород Инфо Фото: Звенигород Инфо

Санаторий имени Чкалова в Одинцовском районе Подмосковья перешел под контроль ГК Mantera. Такой вывод можно сделать из появившихся на сайте группы торгов на выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории объекта. Представитель Mantera подтвердил “Ъ”, что санаторий перешел под контроль компании, не сообщив подробности о новом проекте.

ГК Mantera управляет активами семьи экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева в сфере недвижимости и туризма. Mantera занимается развитием курорта «Красная Поляна», строительством Mantera Seaview Residence в Сочи. В июле группа выкупила в городе санаторий «Белые ночи». Санаторий имени Чкалова располагается в 10 км от Звенигорода и около 60 км от МКАД. Согласно техзаданию ГК Mantera, территория объекта — 23,34 га. На участке планируется новое строительство, но его параметры не приводятся. Портал «Подмосковье сегодня» писал, что корпуса санатория были построены в 1957 году и вмещали до 500 человек. Здравница специализировалась на лечении и профилактике диабета, в прилегающем поселке жил персонал. Местные жители говорят, что санаторий был заброшен в 2006 году.

Как следует из «СПАРК-Интерфакс», ООО «Санаторий им. В. П. Чкалова» контролируется ООО «Антел-М». В июле 2022 года владельцем компании стало ООО «Резорт Менеджмент» Олега Качалова и Кирилла Савенкова. Господин Савенков возглавляет «КП Шале» и «Горки парк» — дочерние компании НАО «Красная Поляна» и ООО «Юг-Бизнеспартнер», которые связывают с семьей господина Ткачева. Ранее собственником «Антел-М» был совладелец банка «Славия» Асад Мехдиев, следует из «СПАРК-Интерфакс». Он стал известен в 1990-х годах, работая на даче Анатолия Круглова, тогдашнего председателя Государственного таможенного комитета России. В 2000-х господин Мехдиев уехал с семьей в Италию, сегодня его местонахождение неизвестно.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает стоимость санатория и прилегающего участка в 0,5–1 млрд руб. Еще около 3 млрд руб., по подсчетам эксперта, потребуется вложить, если новый собственник решит построить на участке пятизвездный загородный отель на 150 номеров с виллами. Замдиректора отдела стратегического консалтинга и индустрии гостеприимства CORE.XP Михаил Багдасаров называет плюсами локации близость к Москве и расположение в сосновом лесу, на берегу реки. Эксперт также считает, что инвестор сделает выбор в пользу строительства СПА-отеля с рекреационной инфраструктурой на 150–200 номеров, что потребует 3,5–4,5 млрд руб.

По словам господина Ивашкевича, в Подмосковье ощущается нехватка качественных загородных отелей. Михаил Багдасаров со ссылкой на данные Hotel Advisors уточняет, что по итогам августа средний тариф подмосковных загородных отелей вырос на 28,8% год к году, до 11 тыс. руб. в сутки. Средняя загрузка оценивалась в 70–80%, добавляет он. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что у ряда объектов заполняемость достигает 86%, что сравнимо с санаториями Минеральных Вод. По его словам, в период затяжного кризиса загородные гостиницы получают приток спроса за счет гостей, которые не готовы уезжать далеко от дома.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев