Ничто не мирно под Брюсселем

В Евросоюзе, похоже, не верят в скорую стабилизацию ситуации на континенте и готовятся к худшему. Такой вывод можно сделать по итогам второго дня заседания Совета ЕС по иностранным делам. Основную угрозу собравшиеся в Брюсселе министры видят на восточных рубежах ЕС. В числе первоочередных задач — усиление обороноспособности Евросоюза, а также кардинальный пересмотр подхода к отношениям с Россией. Речь идет о выработке новой стратегии, в основе которой должен оказаться принцип международной изоляции России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) заверил, что восточные рубежи ЕС (слева: глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс) надежно защищены от «российской угрозы»

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP На встрече в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) заверил, что восточные рубежи ЕС (слева: глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс) надежно защищены от «российской угрозы»

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Война — вещь очень изощренная»

15 ноября Евросоюзом была окончательно запущена миссия EUMAM Ukraine по тренировке украинских солдат. «Война — вещь очень изощренная. Нужны особые навыки, чтобы иметь возможность использовать современное оружие, современную тактику войны, которая совершенно отличается от той, которую мы привыкли вести в классические времена»,— отметил в этой связи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На пресс-конференции по итогам заседания (в первый день в нем принимали участие главы МИДов, во второй — министры обороны) он уточнил, что желание поучаствовать в работе EUMAM изъявили более 20 стран.

Господин Боррель также сообщил, что во втором полугодии 2023-го ЕС протестирует силы быстрого реагирования объединения, а в 2025 году они должны стать полностью работоспособными.

Кроме того, во вторник стало известно, что помимо США и Канады к европейскому проекту «Военная мобильность» решила присоединиться Великобритания.

Как сообщило агентство Reuters, цель инициативы — упрощение и стандартизация процедур для военного персонала и техники при пересечении границ. Военные специалисты давно обращали внимание на то, что если бы союзникам по НАТО понадобилось быстро перебросить подкрепление в Восточную Европу, то они натолкнулись бы на евробюрократию. «Война России против Украины еще раз продемонстрировала, что возможность быстрой переброски войск и военной техники по всей Европе и за ее пределами имеет важное значение для нашей безопасности»,— отметил Жозеп Боррель. По его мнению, новые решения окажут «решающее значение для улучшения способности ЕС и НАТО реагировать на кризисы, особенно сейчас», когда Запад оказывает экстренную военную поддержку Украине.

Помимо этого в повестку заседания министров обороны вошло обсуждение совместных усилий ЕС по восполнению запасов оружия на складах, а также разработка системы совместных заказов вооружений и техники. Соответствующие дискуссии велись и раньше, однако так близко к реализации подобных инициатив Евросоюз еще не подбирался. Эти вопросы находились все-таки в компетенции национальных правительств. Жозеп Боррель между тем уверен, что достичь своих оборонных целей Евросоюз может только через тесную кооперацию.

Новый подход к России

Между тем Евросоюз планирует не только укреплять свою обороноспособность, открыто заявляя, что пойти на такой шаг его вынудили действия Москвы, но и подумывает юридически зафиксировать плачевное состояние, в котором находятся отношения между ЕС и Россией. Накануне, в первый день заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, Жозеп Боррель дал старт дискуссиям по поводу новой политики на российском направлении на долгосрочную перспективу.

Издание Politico, ознакомившееся с подготовленным в Брюсселе черновиком новой стратегии, описывает ее одним словом: «изоляция».

«Предполагается добиваться международной изоляции России, принимая и реализуя ограничительные меры против нее и предупреждая их обход»,— отмечает издание.

По данным Politico и Euractiv, новый подход в документе, составленном внешнеполитической службой ЕС, пока описан в общих чертах. Детальный текст предстоит согласовать после переговоров со странами-участницами. Помимо изоляции России и поддержки Украины авторы черновика предлагают в целом поддерживать Киев и других соседей ЕС, в том числе в рамках политики расширения Европейского союза; тесно сотрудничать с партнерами по всему миру и союзниками по НАТО; обсудить необходимость поддержки гражданского общества в РФ, правозащитников и независимых СМИ в России и за ее пределами. На пресс-конференции 15 ноября Жозеп Боррель фактически подтвердил такие планы, однако признал, что еще только предстоит «выработать новый подход, который будут разделять все».

Напомним, до сих пор стратегия ЕС в отношении России сводилась к сформулированным и единогласно одобренным в 2016 году «пяти принципам». В коротком стратегическом документе говорилось о необходимости выполнить-таки Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, о намерении укреплять отношения Брюсселя со странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии; усиливать «внутреннюю устойчивость» ЕС и самостоятельно реагировать на возникающие извне угрозы; избирательно сотрудничать с РФ по вопросам международной политики; поддерживать гражданское общество в РФ.

Хотя пространство для сотрудничества между РФ и ЕС после 2014 года стало стремительно сужаться, ранее эти «пять принципов» давали представителям Евросоюза мандат на взаимодействие с Россией.

Более того, в 2016–2019 годах в неформальных беседах собеседники “Ъ” в Брюсселе признавались, что «принципы» вполне можно пересмотреть в сторону смягчения, но уж слишком тяжело было бы добиваться консенсуса в формулировках между оппонентами Москвы в Польше и Прибалтике с одной стороны и, например, Парижем и Берлином с другой.

Теперь, судя по всему, в Брюсселе рассчитывают на большее единодушие между странами-членами в ужесточении политики. Едва ли не единственное государство, от которого можно ожидать сопротивления генеральной линии ЕС,— Венгрия. Во вторник глава МИД республики Петер Сийярто заявил: «Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету санкций (против РФ.— “Ъ”)».

Предстоит определиться и с тем, что значит слово «изоляция». Восточноевропейские члены ЕС, как обычно, настроены максимально решительно. Между тем, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон на днях в очередной раз дали понять, что прекращать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным точно не планируют.

Галина Дудина, Алексей Забродин