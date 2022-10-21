Дружбы Европы союз вековой

Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать механизмы использования в качестве помощи Украине замороженных российских активов, совокупная стоимость которых на территории Евросоюза оценивается не менее чем в €17,4 млрд. Эта тема обсуждалась на двухдневном саммите ЕС, который завершился в пятницу в Брюсселе. Между тем полного единства позиций на встрече не было. По данным источников европейских СМИ, там даже звучали предостережения по поводу того, что усиление раскола между странами ЕС стало бы триумфом Москвы. А этого, как утверждают в Брюсселе, допустить никак нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Одним из ключевых итогов саммита стало согласование заявления о мерах по контролю над ценами на газ. «Саммит принял решение, что в условиях кризиса необходимо ускорить и активизировать принятие мер, чтобы снизить спрос на энергоресурсы, обеспечить безопасность поставок, не допустить нормирования потребления и обеспечить снижение цен для частных потребителей и бизнеса»,— говорится в распространенном документе. «Конкретный набор действий по дополнительным энергетическим мерам», как сообщается, теперь должны представить Совет ЕС (то есть профильные министры стран Евросоюза) и Еврокомиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Бельгии Александр де Кро

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Бельгии Александр де Кро

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Впрочем, как ранее писал “Ъ” (см. номер от 18 октября), Еврокомиссия свои идеи уже высказала. Европейский регулятор предложил запустить новый бенчмарк для сжиженного природного газа, динамический потолок цен на хабе TTF и обязательные совместные закупки топлива для европейских компаний. В пятницу премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо рассказал, что для «доработки и уточнения мер потребуется еще как минимум несколько недель». В частности, детали будут обсуждаться министрами энергетики стран союза на встрече 25 октября.

В заявлении участников саммита также содержится призыв к Еврокомиссии «принять во внимание различные условия и разные энергетические балансы стран ЕС».

Тезис о различиях (и не только применительно к энергетике) действительно в эти два дня был крайне актуален. Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам саммита заявил: Европа «выступает единым фронтом» против президента РФ Владимира Путина и высоких цен на энергоносители. Но до полного единства по стратегическим и тактическим вопросам все-таки далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Так, на фоне саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал понять, что Будапешт никогда не согласится с активно обсуждавшейся идеей введения потолка цен на российский газ. «Предложение Еврокомиссии — это все равно что зайти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить за свое пиво половину стоимости. Такого не бывает»,— написал он в Twitter. По словам политика, «брюссельский план равнозначен полному газовому эмбарго для Венгрии». «Совершение экономического самоубийства не поможет Украине»,— резюмировал господин Орбан перед началом саммита, пообещав «серьезные дебаты» на этой встрече на высшем уровне. Впрочем, отметим, что в упомянутом пакете мер, представленном Еврокомиссией, тезиса о немедленном ограничении цен на газ нет.

Состоялись на саммите и дискуссии о возможности введения новых санкций против РФ. По данным издания Politico, Литва, Латвия, Эстония и Польша подготовили к встрече предложения по поводу очередных ограничительных мер. В частности, они выступили за запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики, за дальнейшие ограничения на импорт российских алмазов, а также за некие новые ограничения в области технологий.

Между тем неназванные европейские дипломаты признались в разговоре с Politico, что новый пакет санкций против РФ «в ближайшей перспективе не ожидается».

Вероятно, опять же из-за Венгрии, власти которой не раз высказывались против безграничного усиления санкционного давления на РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Так или иначе, в резолюции по итогам саммита говорится, что ЕС готов и дальше вводить ограничительные меры против РФ, а также призывает другие страны проводить схожую санкционную политику. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в ЕС, вероятно, скоро появится новая должность — спецпредставителя по санкциям. Этот чиновник будет следить за тем, чтобы третьи страны не участвовали в схемах обхода антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

О РФ вспоминали и применительно к перспективам восстановления Украины. Как заявил по итогам встречи глава Евросовета Шарль Мишель, для оказания Киеву Евросоюзом военной, гуманитарной и финансовой помощи могут быть использованы замороженные на территории ЕС активы российского бизнеса. На прошлой неделе европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс оценивал их в €17,4 млрд. При этом, по его словам, 90% из этой суммы распределено всего лишь между семью странами ЕС — Австрией, Бельгией, Францией, Германией, Ирландией, Италией и Люксембургом. По итогам саммита лидеры европейских государств дали Еврокомиссии указание проработать все детали возможного использования этих денег — «в соответствии с правом ЕС и международным правом».

О каких именно масштабах помощи Киеву со стороны Брюсселя может идти речь, рассказала после саммита Урсула фон дер Ляйен. «Дискуссии сконцентрировались вокруг предстоящего года. Для Украины важно иметь предсказуемый и стабильный доход. Украина говорит нам, что они нуждаются примерно в €3–4 млрд в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов на базовые потребности. Эти деньги должны быть обеспечены Евросоюзом, США и финансовыми институтами. Дискуссии (среди европейских лидеров.— “Ъ”) велись о примерно €1,5 млрд в месяц»,— сказала она.

Таким образом, по итогам следующего года общая сумма поддержки Киева со стороны ЕС может составить порядка €18 млрд.

Эта сумма практически совпадает с суммой замороженных в ЕС активов российского бизнеса. Впрочем, канцлер Австрии Карл Нехаммер в пятницу напомнил о необходимости соблюдения принципа верховенства права. «Одно дело — конфискация, а другое — применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Саммит, как обычно, проходил в закрытом режиме. Однако европейские СМИ сообщили ряд деталей по поводу того, что происходило за закрытыми дверями. Так, информированные собеседники агентства Bloomberg рассказали: уходящий с поста премьер-министра Италии Марио Драги (в пятницу президент республики Серджо Маттарелла предложил этот пост другому политику — лидеру партии «Братья Италии» Джордже Мелони) предупредил о возможных катастрофических последствиях разногласий в «европейской семье». Сообщается, что господин Драги утверждал: создание раскола между странами ЕС — это часть стратегии Москвы, и она выиграет, «если Евросоюз не продемонстрирует единство». По словам источников агентства, выступление Марио Драги было выдержано «в откровенном и мрачном тоне».

Павел Тарасенко