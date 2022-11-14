В спорах рождается миссия

Стартовавшее 14 ноября в Брюсселе двухдневное заседание Совета ЕС по иностранным делам могло показаться на редкость противоречивым. С одной стороны, главы МИДов обсуждали долгосрочную поддержку Украины в ее конфликте с Россией, задумались о девятом пакете санкций против Москвы, а также окончательно согласовали запуск миссии ЕС по подготовке украинских военных на территории Польши и Германии. С другой стороны, прозвучали в бельгийской столице и аккуратные призывы к мирным переговорам между РФ и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Украинская повестка была, конечно, заявлена на встрече как важная, но по предварительному информационному освещению уступала планам ЕС ввести санкции против Ирана за подавление протестов в исламской республике. Однако перед началом заседания стало понятно: какой бы по счету ни указывали украинскую проблему в списке предстоящих дел, она все равно оказывается на первом месте, даже если прорывных решений не ожидается.

Пожалуй, главная новость, которая в эти дни должна была прийти из Брюсселя,— формальное объявление о запуске тренировочной миссии Евросоюза по подготовке украинских военных.

Миссия EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine) на самом деле была согласована еще 17 октября, но в понедельник главы МИДов это решение подтвердили, и уже во вторник миссии формально будет дан старт. В этот же день EUMAM Ukraine отдельно обсудят министры обороны.

Как сообщается на сайте ЕС, цель военной миссии — «обучить на территории ЕС первую партию из 15 тыс. украинских солдат как базовым, так и специализированным, а также индивидуальным и коллективным навыкам, чтобы удовлетворить немедленные краткосрочные потребности Украины».

Мандат миссии будет гибким и «адаптирующимся к меняющимся потребностям Украины», что должно обеспечить устойчивую поддержку вооруженных сил этой страны. Отдельно отмечается, что государства—члены Евросоюза, которые пока (причем «пока» поставлено в скобки) не тренируют украинских военных на двусторонней основе, могут «внести свой вклад в общие усилия».

EUMAM Ukraine будет рассчитана на 24 месяца, а на ее финансирование должны выделить €106,7 млн.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, запуск миссии, которая непосредственно заработает в течение нескольких недель, прошел «в рекордные сроки». Подготовка украинских военных будет вестись в Польше и Германии, но «есть также много стран, желающих участвовать в этой тренировочной миссии», заверил господин Боррель. Отдельно он подчеркнул, что новости с фронта подтверждают правильность стратегии ЕС по обширной поддержке Украины.

В Москве тем временем на миссию ЕС смотрят неодобрительно. Как заявил в связи с этим заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, Москва считает действия Запада «начиная с переворота в Киеве» направленными на «взвинчивание напряженности и эскалацию».

Между тем глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, будучи в Брюсселе, не готов был полностью разделить с Жозепом Боррелем удовлетворенность достигнутыми результатами. Он заявил, что Запад недостаточно поддерживает Украину. По мнению дипломата, «война длится уже девять месяцев и все еще не завершилась победой Украины», а это значит, что «можно было бы сделать гораздо больше». Господин Рейнсалу отметил, что «Россия заработала огромные прибыли за счет высоких цен на нефть и газ», и призвал «немедленно придумать новый пакет санкций», а также поставить стране тяжелые вооружения. «Украинцам нужно дальнобойное оружие, чтобы сдержать Россию»,— заявил глава МИД Эстонии.

С девятым пакетом санкций коллегу поддержал и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. «Есть те, кто говорит, что ЕС уже внес в санкции все российское, что можно было, но я с этим не согласен. Литва предложила определенное количество новых субъектов для новых санкций»,— сказал дипломат, признавшись, что все еще ждет ответа от институтов ЕС по этому вопросу.

Предложения об ограничительных мерах действительно поступают, подтвердил Жозеп Боррель. Однако, по его словам, Евросоюз пока не готов вводить новый пакет, поскольку «любые новые санкции должны иметь четкую законную базу».

«Можете быть уверены, что мы не остановились»,— тем не менее подчеркнул шеф европейской дипломатии. Как заметил по итогам заседания глава МИД Венгрии Петер Сийярто, существенных предложений по новым ограничительным мерам против России 14 ноября не поступило.

Прозвучали на встрече и аккуратные призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной. Так, глава МИД Австрии Александр Шалленберг отметил, что необходимо «держать дверь открытой», поскольку в конечном итоге «устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров». При этом он добавил, что время для диалога Москвы и Киева «пока не пришло». А конфликт на Украине министр назвал «военным преступлением, преступлением против человечества, которое должно быть расследовано».

Комментировал в понедельник тему возможных переговоров и Габриелюс Ландсбергис. При этом он особо подчеркивал, что «мир в Украине может быть только на украинских условиях».

Кстати, в тот же день призывал активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликту, и президент Франции Эмманюэль Макрон. В эфире радиостанции France Inter он заявил, что надо сделать так, чтобы в ближайшие недели «стороны сели за стол переговоров».

Правда, и французский лидер оговорился, что диалог должен начаться на условиях, «которые сочтут приемлемыми президент Украины Владимир Зеленский и народ Украины».

«Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам»,— отметил в понедельник Александр Грушко. И дал понять, что какие-либо предварительные условия для подобных контактов, включая вывод российских войск, для Москвы категорически неприемлемы.

Алексей Забродин