Полковнику запретили даже пейджер

Как стало известно “Ъ”, из-под стражи освобожден бывший заместитель руководителя департамента расквартирования Минобороны Сергей Бородин. Полковник является фигурантом скандального расследования о хищении десятков гектаров земли, в том числе на Алабинском полигоне, который используется сейчас для подготовки участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Полковник Бородин полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, что позволило ему вернуться к бывшей жене с запретом на использование любых средств связи, включая даже пейджер.

По данным “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР. Обращаясь в суд, тот указал, что бывший заместитель руководителя департамента расквартирования Минобороны Сергей Бородин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная группа, в которую входили военные и гражданские лица, в период с 2008 по 2019 год «путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц» Минобороны, администраций муниципальных образований Москвы и Московской области, территориальных подразделений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также судей похитила земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га. Активы кадастровой стоимостью 900 млн руб. были похищены в Новой Москве, а также Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах Подмосковья. В частности, в криминальном обороте оказались участки, прежде относившиеся к полигону «Алабино». Он используется для подготовки парадов на Красной площади, а сейчас еще и для тренировок и слаживания участников СВО на Украине.

Полковника Бородина вместе с другими фигурантами следователи ГВСУ СКР задержали в конце июня этого года, обвинив их в особо крупном мошенничестве. Однако в ходе расследования Сергей Бородин полностью признал свою вину в совершении преступления, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках сделки он указал на соучастников совершенного преступления, дал показания о механизме хищения земель обороны, об обстоятельствах сговора соучастников аферы, их ролях, размере похищенного имущества, а также сообщил об иных преступлениях, не связанных с расследуемым уголовным делом, изобличив этих лиц. Данные обстоятельства позволили ГВСУ СКР изменить ему меру пресечения на более мягкую — домашний арест.

Местом последнего была определена квартира бывшей жены военного, которая против нахождения в ней арестанта возражать не стала. Сергею Бородину, освобождая его из-под стражи, суд запретил покидать жилье, общаться с другими фигурантами расследования, а также использовать (за исключением чрезвычайных ситуаций) любые средства связи, подробно перечислив их. В результате в черный список попали не только сотовые телефоны и радиостанции, но даже пейджеры, о существовании которых многие даже не знают.

Под домашним арестом Сергей Бородин будет находиться еще долго. Во всяком случае, председатель СКР Александр Бастрыкин, лично курирующий расследование этого дела, продлил по нему срок следствия до 18 февраля 2023 года.

При этом следует отметить, что готовность сотрудничать со следствием уже высказали и ряд других участников аферы, которым в ближайшее время также изменят меры пресечения на более легкие.

Николай Сергеев