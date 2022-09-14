Оборонные земли взяли под стражу

Как стало известно “Ъ”, сразу двое фигурантов уголовного дела о хищении земель Минобороны в Новой Москве и Подмосковье признали свою вину. Обвиняемые через прокуратуру заключили сделки с военным следствием, в рамках которых рассказали подробности махинаций, ущерб от которых, по самым скромным подсчетам, составил 900 млн руб. Для его погашения арестованы как 45 га земли, ставших предметом преступления, так и активы предполагаемых расхитителей.

По данным источников “Ъ”, близких к следствию, досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой (ГВП) заключили бывшие заместитель руководителя департамента расквартирования Минобороны Сергей Бородин и начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны Валерий Майборода. Они полностью признали свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК, рассказав подробности аферы с землей, в которой приняли самое активное участие.

По версии фигурантов, они объединились в преступную группу с десятками других военных, а также гражданских лиц, которые в период с 2008 по 2019 год, используя свое служебное положение, получили права на чужое имущество — земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га на территории Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов Московской области стоимостью 900 млн руб. Среди них, например, оказались земли полигона Алабино.

Афера была выявлена в ходе проверки ГВП, передавшей материалы в департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ и ГУЭБиПК МВД. По результатам их работы главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР было возбуждено уголовное дело о хищении, которое изначально расследовалось в отношении неустановленных лиц. Летом этого года в нем появились первые фигуранты, в том числе полковники Бородин и Майборода.

Вместе с другими военными, а также гражданскими лицами, как выяснилось в ходе разбирательства, они вначале сдавали в аренду земли Минобороны дачникам, а затем переписали сотни участков на своих людей в СНТ «Искра», «Искра-1», «Искра-2», «Искра-3» и «Искра-4», а также СНТ «Кубинка-60», ДСК «Русь-1», «Зорька» и проч. Приватизировались участки благодаря судебным решениям, а после этого были застроены и по несколько раз сменили хозяев.

Установив наблюдение за участниками аферы, сотрудники ФСБ выяснили, что, например, Сергей Бородин незадолго до своего задержания инструктировал одного из фигурантов, на которого по подложным документам были оформлены участки, не давать показания в отношении участников аферы, ссылаясь на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, или ссылаться на забывчивость в связи с давностью событий.

В ходе обыска дома у экс-офицера были обнаружены спрятанные им архивные документы, в том числе карты, схемы земельных участков Минобороны России, журналы и книги учета ГлавКЭУ МО РФ, содержащие информацию о реальных границах садоводческих товариществ и дачных кооперативов, а также о площадях землеотводов из состава земель обороны и безопасности под эти цели.

По данным ДВКР ФСБ, и другие участники аферы пытались активно противодействовать следствию и оперативным службам. В частности, такие действия предпринимала член СНТ «Искра-2» Людмила Беседина, на которую, как установили в ГВСУ СКР, было зарегистрировано право собственности на 14 земельных участков, сформированных на высвободившихся в результате межевания земель обороны и безопасности войсковой части, дислоцированной вблизи поселения Десеновское Новомосковского административного округа столицы. Сейчас эти и другие участки, всего более 150, арестованы судом в рамках следствия.

Следует отметить, что госпоже Бесединой, единственной женщине, проходящей обвиняемой по уголовному делу, Второй западный военный суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Большинству остальных фигурантов, включая «сделочников», апелляционный суд сохранил меру пресечения, а на днях по ходатайству ГВСУ СКР она была продлена до 27 октября этого года.

Николай Сергеев