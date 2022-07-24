Участков хватило и полковникам, и гражданским

“Ъ” стали известны детали громкого уголовного дела о хищении земель Минобороны в Подмосковье и Новой Москве почти на 1 млрд руб. В совершении преступления обвиняются три полковника—отставника военного ведомства, бывший кадастровый инженер, а также члены садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Именно с помощью последних офицеры и совершали махинации, присоединив к дачным участкам более 45 га земли, закрепленной в том числе за Алабинским военным полигоном, где проходят репетиции парадов к Дню Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Масштабные аферы с землями Минобороны выявили сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ. Как оказалось, вывод угодий, принадлежащих нескольким воинским частям в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Подмосковья, а также Новой Москве, осуществлялся в течение 11 лет — с 2008 по 2019 год. Разработчиками аферы Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР считает трех полковников: бывших заместителя руководителя департамента расквартирования Минобороны Сергея Бородина, начальников Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей Минобороны Валерия Майбороду и Азамата Хайруллина. По версии следствия, все они в силу занимаемого служебного положения были в курсе, что, согласно изданным руководством Минобороны распоряжениям с 1992 по 2004 год, часть своих земель военное ведомство передало садовым кооперативам и товариществам. Знали они и о том, что из-за проблем с финансами изменившиеся границы земельных участков воинских частей, которые находились на балансе как раз квартирно-эксплуатационных частей, зафиксированы не были. Этим, как полагают в СКР, и воспользовались злоумышленники. В созданную группу они вовлекли кадастрового инженера Александра Дзюбу, а также нескольких членов различных СНТ, чьи территории соседствовали с воинскими частями.

Реализация аферы начиналась с фабрикации протоколов общих собраний членов СНТ «Искра», ДСК «Русь-1» и «Зорька», а также СНТ «Кубинка-60». Из фальшивых документов следовало, что несколько сотен садоводов еще с 1992 года владеют участками, якобы переданными им военными.

Например, у воинской части, дислоцировавшейся в районе деревни Ватутинки (Новая Москва), в пользу СНТ «Искра» полковники отрезали 26,7 га, поделив их на 153 участка.

Подделав планы межевания и акты согласования границ, а также внеся в документацию данные «мертвых душ», участники аферы отправили в Видновский горсуд доверенное от всех 153 пайщиков лицо. Никакого подвоха суд не нашел и признал за истцами право собственности на участки. На их основании также без проблем произошло оформление и в управлении госрегистрации, кадастра и картографии.

Аналогичным образом лишились еще нескольких десятков гектаров воинские части, расположенные по соседству с СНТ «Кубинка-60» и ДПК «Зорька» (Одинцовский район), а также ДСК «Русь-1» (село Петровское, Наро-Фоминский район). Причем в последнем случае Минобороны лишилось более 12 га военного полигона Алабино, где проходят репетиции парадов к Дню Победы. В Арбитражном суде Московской области представитель Алабинской квартирно-эксплуатационной части против требований фиктивных истцов о праве владения землей на территории воинской части не возражал.

Как установило следствие, в общей сложности обвиняемые успели похитить у Минобороны более 45 га стоимостью порядка 1 млрд руб.

Часть незаконно полученных угодий участники этой схемы, по данным сыщиков, уже давно успели реализовать, и теперь у обладателей роскошных коттеджей, ничего не знавших о махинациях, тем не менее могут возникнуть серьезные проблемы.

Другую часть похищенной у военного ведомства земли, разбитую на небольшие участки, можно обнаружить в продаже и сейчас.

По ходатайству следствия основные фигуранты этого дела полковники в отставке Сергей Бородин и Валерий Майборода, бывший кадастровый инженер Александр Дзюба, член СНТ «Искра-2» Людмила Беседина и пенсионер Юрий Родин отправлены в СИЗО. Якобы начавшего сотрудничать со следствием Азамата Хайруллина, который сейчас является гендиректором МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка», по данным “Ъ”, оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Олег Рубникович