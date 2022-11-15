ЛУКОЙЛ недооценили в квалификации

ЛУКОЙЛ пытается отменить в арбитражном суде решение Уралнедр, из-за которого компания лишилась возможности побороться за перспективный Нятлонгский участок в ХМАО, который граничит с принадлежащим ей Имилорским месторождением. По версии Уралнедр, у ЛУКОЙЛа отсутствовали данные о технических средствах и квалифицированных специалистах для освоения участка. В итоге лицензия на этот участок была выдана «Сургутнефтегазу». Но ЛУКОЙЛ уже смог приостановить действие лицензии через суд, а Роснедра провели проверку решения своего регионального подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» оспаривает в арбитражном суде Свердловской области решение Уралнедр (подразделение Роснедр) отклонить заявку компании на участии в аукционе на Нятлонгский участок в ХМАО. Аукцион прошел в конце августа. Тогда еще до проведения торгов Уралнедра отказали этой структуре ЛУКОЙЛа и «УДС Нефти» Алексея Чулкина в участии в торгах, ссылаясь на отсутствие подтверждения о наличии технических средств и квалифицированных специалистов для освоения участка. К аукциону был допущен лишь «Сургутнефтегаз», который выиграл торги по стартовой цене 52 млн руб. и уже в сентябре получил лицензию.

В октябре ЛУКОЙЛ обратился в суд, который в ходе заседания 7 октября принял обеспечительные меры, приостановив решение Уралнедр об отклонении заявки ЛУКОЙЛа. На следующем заседании 2 ноября суд приостановил действие лицензии «Сургутнефтегаза». При этом в судебных документах утверждается, что Роснедра проводили проверку и подтвердили правомерность требований ЛУКОЙЛа.

В Роснедрах заявили “Ъ”, что провели проверку, по итогам которой установлено, что в протоколах рассмотрения заявок от 24 августа не отражено, в чем заключается неподтверждение обеспеченности техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки и добычи полезных ископаемых на участке. При этом в ведомстве добавили, что возможность повторного проведения аукциона зависит от соответствующего решения суда. В ЛУКОЙЛе не ответили “Ъ”.

Следующее судебное заседание намечено на 6 декабря.

Нятлонгский участок граничит с Имилорским участком «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», что определяет интерес компании к его освоению за счет развития существующей транспортной инфраструктуры, отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Кроме того, участок примыкает к Южно-Соимлорскому и Восточно-Соимлорскому участкам «Сургутнефтегаза». На участке расположены Нятлонгское месторождение, открытое в 1997 году с извлекаемыми запасами нефти 0,31 млн тонн по категории С1 и 0,36 млн тонн по категории С2, и подготовленная к поисково-разведочному бурению площадь Нятлонгская с ресурсами по категории D1+D2 в 7,9 млн тонн нефти, добавляет господин Григорьев.

Имилорское месторождение (запасы 193 млн тонн) ЛУКОЙЛ приобрел в 2012 году на аукционе. Это последний крупный разведанный актив в Западной Сибири, который нефтекомпания забрала с торгов, на пике он должен дать около 3 млн тонн добычи нефти в год. С 2019 года нефтекомпания имеет льготу по налогу на дополнительный доход для этого месторождения. Основная ресурсная база ЛУКОЙЛа в России расположена в Западной Сибири, и ее значительную часть составляют высокообводненные месторождения и трудноизвлекаемые запасы. Новые лицензии позволили бы компании замедлить снижение добычи в регионе.

Дмитрий Козлов