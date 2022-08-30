Евросоюз завизировал поддержку

Страны Евросоюза согласились с необходимостью создания общей тренировочной миссии для украинских военных в целом, однако пока не достигли взаимопонимания в деталях. Таковы итоги двухдневной работы министров обороны стран-членов ЕС, объявленные 30 августа. Между тем первый день встречи глав МИДов запомнился жаркими спорами о необходимости запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Франция и Германия выступили против прекращения оформления въездных документов. При этом Берлин поддержал идею приостановки соглашения об облегченном визовом режиме с Россией. Прийти к какому-то промежуточному консенсусу европейские дипломаты вновь попытаются 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава дипломатии ЕС Жозеп Борелль и министр обороны Испании Маргарита Роблес

Фото: Petr David Josek / AP Глава дипломатии ЕС Жозеп Борелль и министр обороны Испании Маргарита Роблес

Фото: Petr David Josek / AP

Министры обороны стран Евросоюза завершили двухдневную неформальную встречу в Праге, подтвердив готовность направлять Украине «столько помощи, сколько потребуется, и так долго, как это необходимо». Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В чешской столице военным министрам предстояло выработать позицию по созданию тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных (см. “Ъ” от 30 августа). По словам господина Борреля, подобную идею в объединении начали обсуждать еще до ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля, однако вплотную за проработку инициативы взялись только сейчас.

Глава европейской дипломатии отметил, что в итоге министры обороны согласились начать работу над созданием тренировочной миссии.

Правда, согласовать конкретные рамки и сроки представителям военных ведомств, судя по всему, не удалось. «Есть много подобных тренировочных инициатив, но нужды (Украины.— “Ъ”) огромные, и нам необходимо обеспечить согласованность этих усилий. Я могу сказать, что все государства-члены совершенно согласны с этим и с необходимостью начать работу по определению параметров военной тренировочной миссии ЕС для Украины»,— сказал Жозеп Боррель.

Как сообщалось ранее, располагаться учебный лагерь по подготовке саперов, снайперов и офицеров будет за пределами Украины — в одной из соседних с ней стран.

Если, конечно, такая миссия будет создана, поскольку, несмотря на оптимизм брюссельского чиновника, у некоторых государств объединения явно остаются сомнения. Например, глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер призналась, что в этом деле «есть много открытых вопросов», включая «правовые основы, размер и содержание этой миссии».

Другими словами, пока среди членов Евросоюза, видимо, достигнуто согласие в целом, но нет консенсуса в деталях. Впрочем, господин Боррель и не обещал, что обо всех деталях договорятся в Праге: задачу-максимум он видел как раз в достижении общего понимания необходимости двигаться в направлении развертывания тренировочной миссии. В любом случае, ряд государств ЕС на национальном уровне уже давно проводит подобное обучение для украинских военных. Среди них, например, Германия и Нидерланды, которые устремления Жозепа Борреля всячески поддержали.

Между тем, если министры обороны стран Евросоюза 30 августа обсуждение помощи Киеву уже завершили, то у их коллег по дипломатическому корпусу дискуссии были в самом разгаре. И хотя во вторник темой встречи глав МИДов была заявлена Африка, а сессия под названием «Российская агрессия против Украины» запланирована на 31 августа, это не спасло чешскую столицу от жарких дискуссий по российско-украинскому конфликту в первый день дипломатического слета.

Главной темой споров стал вопрос запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

А главными новостями — то, что Германия и Франция против тотального прекращения оформления въездных документов, однако Берлин поддерживает приостановку действия соглашения об облегченном визовом режиме с Россией. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во вторник заявила, что «Европе необходимо найти совместное решение при различных позициях». По ее словам, можно приостановить соответствующее соглашение, «чтобы не выдавать больше многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, пристальнее проверять, для каких целей используются визы». Кроме того, в случае отмены соглашения визы будут стоить дороже, их оформление будет занимать больше времени, а пакет необходимых документов может быть расширен.

Однако в целом запрет на выдачу туристических виз гражданам РФ контрпродуктивен и может оттолкнуть от демократических ценностей будущие поколения — с таким посылом в совместном меморандуме, распространенном среди коллег по Евросоюзу, выступили Франция и Германия.

Париж и Берлин уверены: подходить к рассмотрению заявлений от россиян на визы стоит тщательнее, учитывая все риски для безопасности союза, однако оформление выдачи въездных документов всех типов должно сохраниться.

«Мы предостерегаем от далеко идущих ограничений в нашей визовой политике, чтобы не подпитывать российскую риторику и непреднамеренно не спровоцировать сплочение (вокруг нынешних властей РФ.— “Ъ”) и/или не оттолкнуть (от Европы.— “Ъ”) будущие поколения»,— цитирует Reuters составленный двумя странами документ. По мнению Франции и ФРГ, визовая политика Евросоюза не должна препятствовать контактам между людьми в ЕС и россиянами, не связанными с правительством РФ.

Другими словами, две европейские державы уверены в необходимости «стратегически бороться за "сердца и умы" российского населения — как минимум, за те его части, которые еще не полностью отвернулись от Запада», приводит цитату из заявления немецкий Bild. Как уточнило агентство Bloomberg, Париж и Берлин для «борьбы за умы» предлагают использовать «творческий подход» и «распространять независимую информацию» на русском языке как за пределами России, так и внутри нее. В частности, предложение включает финансирование курсов медиаграмотности на русском языке, которые могли бы транслироваться видеоблогерами в различных социальных сетях.

Обращение двух ведущих держав Евросоюза перекликается с серией публикаций в западных СМИ, где идея стран Прибалтики, Чехии, Польши и так далее ввести тотальный запрет на визы для россиян была подвергнута критике (см. “Ъ” от 19 августа).

Впрочем, вопрос однородности позиций ратующих за введение коллективный санкций для россиян из-за конфликта на Украине неоднозначный.

Например, Эстония, запретившая въезд на свою территорию гражданам РФ с шенгенской визой, республикой же и выданным, явно выступает за максимальные ограничения для обладателей красных паспортов с двуглавым орлом.

Ее позиция наиболее перекликается с призывами президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада не только не выдавать визы, но и вернуть уехавших из России граждан на родину. Однако есть и пример Финляндии, которая хотя и ввела серьезные ограничения на оформление въездных документов, но в то же время сохранила возможность получения всех типов виз, включая туристические.

30 августа за туристический запрет для россиян высказался и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, тем не менее, оговорившийся, что надо «четко разграничивать туристические визы и другие виды виз». Схожую позицию занимает и Дания, чей министр иностранных дел Йеппе Кофод ранее заявил, что «вызывающе видеть русских мужчин на европейских пляжах в Южной Европе, когда украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут даже покинуть свою страну и вынуждены бороться за свою свободу». По его мнению, Европа должна «отрезать туристов из России». Это, как считает датский дипломат, «пошлет сигнал» президенту РФ Владимиру Путину.

На то, чтобы приблизиться к какому-то решению, у 27 министров иностранных дел ЕС будет еще 31 августа. Именно на этот день запланирована специальная дискуссия по России и Украине. Другое дело, что уже можно сказать наверняка: пока никакого тотального запрета на визы для граждан РФ не будет. А вот компромиссная опция — приостановить соглашение об облегченном визовом режиме — вероятнее всего, скоро будет задействована. Правда, устроит ли такой исход Прибалтику и ряд восточноевропейских государств — вопрос открытый. Во всяком случае, они обещали добиться полного запрета для россиян во что бы то ни было.

Алексей Забродин