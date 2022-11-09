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Коммерсантъ FM
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Дело Камилы Валиевой довели до суда

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил глава WADA Витольд Банька. Напомним, что в конце октября WADA, позицию которого поддержал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (см. “Ъ” от 28 октября), уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о том, что обратится в CAS, если результаты расследования по делу Валиевой не будут переданы в организацию в кратчайшие сроки. РУСАДА отчиталось о завершении расследования еще в середине сентября, но его итоги обнародовать отказалось, сославшись на то, что Валиева входит в силу юного возраста (спортсменке только в апреле исполнилось 16 лет) в особую категорию защищенных спортсменов, которые могут рассчитывать на особый подход в допинговых делах. «Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса не было достигнуто. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в CAS»,— написал господин Банька в Twitter.

О том, что в пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, стало известно уже по ходу февральской Олимпиады в Пекине, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его во многом благодаря Валиевой. РУСАДА, узнав о пробе, временно отстранило спортсменку от соревнований, но отстранение было оспорено в независимом дисциплинарном комитете. МОК, WADA, а также Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились с такой позицией и подали апелляции в CAS. Протесты были отклонены опять же в силу защищенного статуса Валиевой. Спортсменка, никогда вину не признававшая, была допущена к выступлению в личном олимпийском турнире, но заняла в нем только четвертое место. «РИА Новости», ТАСС

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