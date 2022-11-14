Узбекистану отключают счетчик мигрантов

Правительство опубликовало постановление, значительно меняющее порядок реализации пилотного проекта по привлечению граждан Узбекистана на российский рынок труда. Это связано с дефицитом кадров, усилившимся из-за частичной мобилизации. В частности, для «пилота» сняты количественные ограничения — до сих пор число трудовых мигрантов из Узбекистана не должно было превышать 11 тыс. человек в строительстве и АПК. Новым участником проекта станет Минпромторг — он теперь будет вести свой реестр работодателей из отрасли легкой промышленности, получивших право на такой наем. Также снижаются медицинские требования к въезжающим — вместо обязательного теста на коронавирус или вакцинации им достаточно будет пройти медосмотр у российских врачей в Узбекистане, его организацию оплатят работодатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские ткацкие фабрики получили возможность заменить мобилизованных сотрудников-россиян за счет централизованного привлечения на работу граждан Узбекистана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Российские ткацкие фабрики получили возможность заменить мобилизованных сотрудников-россиян за счет централизованного привлечения на работу граждан Узбекистана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Белого дома Михаил Мишустин подписал постановление правительства №2035 от 10 ноября 2022 года, существенно изменив параметры начатого в конце 2021 года пилотного проекта по целевому найму трудовых мигрантов из Узбекистана для нужд российского строительного сектора и АПК (см. “Ъ” от 20 октября 2021 года). Изначально «нишевой» проект теперь значительно расширен. Он включает в число участников «пилота» Минпромторг, что означает возможность найма граждан Узбекистана на российские промышленные предприятия, а также снимает ограничения по численности трудовых мигрантов из этой страны: для этого новое постановление отменяет пункты, внесенные в исходный документ о «пилоте» (пп. №1694 от 6 октября 2021 года) в феврале 2022 года (пп. №122 от 5 февраля 2022 года),— они ограничивали «потолок» такого ввоза на уровне 10 тыс. человек в строительной отрасли и 1,1 тыс. человек в АПК. Новых численных ограничений документ Белого дома не вводит.

Включение в «пилот» Минпромторга постановлением описывается как возможность найма работников из Узбекистана «российскими юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере легкой промышленности, включенными в перечень, сформированный министерством». Отметим, такая фокусировка подтверждает выявленный Институтом экономической политики имени Гайдара после начала «частичной мобилизации» в связи с военной операцией РФ на Украине рекордный дефицит кадров в легпроме (см. “Ъ” от 11 ноября). Если в целом по промышленности баланс оценок достаточности кадров по итогам октября оказался в «глубоком минусе» (минус 30%), то, как указывают авторы доклада, на предприятиях легкой промышленности он составил минус 70%, вдвое хуже, чем в машиностроении (минус 35%). Для того, чтобы работодатели из легкой промышленности получили возможность закрывать этот дефицит, им необходимо заключить с Минпромторгом соглашения, обязывающие их отчитываться о таких работниках и оплачивать расходы государства, связанные с оформлением «целевого» их въезда в РФ.

Постановление правительства также меняет медицинский порядок въезда узбекских трудовых мигрантов в Россию. Если ранее от них требовались отрицательный тест на коронавирус, вакцинация «Спутником-Лайт» или «иными зарегистрированными в РФ вакцинами» или подтверждение перенесенного COVID-19 (при этом для них был отменен 14-дневный карантин), то теперь требование вакцинации упразднено, а для въезда (помимо сохраненных требований по получению патента — его выдачу оплачивают работодатели) необходим медосмотр российскими врачами, которых направляет в Узбекистан ФМБА (их работу также оплачивают потенциальные работодатели).

Отметим, что сама идея отказа от специальной квоты для «пилота» обсуждалась в правительстве с весны — тогда этого, в частности, добивался Минсельхоз, декларировавший потребность в 38 тыс. дополнительных сезонных рабочих только в агропромышленном комплексе (см. “Ъ” от 25 мая). В подготовленном тогда Минтрудом проекте постановления предлагалось отказаться и от отраслевой специфики, фактически распространив проект на всю экономику РФ, однако в такой редакции документ подписан не был.

Олег Сапожков