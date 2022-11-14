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Коммерсантъ FM
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Узбекистану отключают счетчик мигрантов

Белый дом расширяет пилот по привлечению узбекских граждан на рынок труда РФ

Правительство опубликовало постановление, значительно меняющее порядок реализации пилотного проекта по привлечению граждан Узбекистана на российский рынок труда. Это связано с дефицитом кадров, усилившимся из-за частичной мобилизации. В частности, для «пилота» сняты количественные ограничения — до сих пор число трудовых мигрантов из Узбекистана не должно было превышать 11 тыс. человек в строительстве и АПК. Новым участником проекта станет Минпромторг — он теперь будет вести свой реестр работодателей из отрасли легкой промышленности, получивших право на такой наем. Также снижаются медицинские требования к въезжающим — вместо обязательного теста на коронавирус или вакцинации им достаточно будет пройти медосмотр у российских врачей в Узбекистане, его организацию оплатят работодатели.

Российские ткацкие фабрики получили возможность заменить мобилизованных сотрудников-россиян за счет централизованного привлечения на работу граждан Узбекистана

Российские ткацкие фабрики получили возможность заменить мобилизованных сотрудников-россиян за счет централизованного привлечения на работу граждан Узбекистана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российские ткацкие фабрики получили возможность заменить мобилизованных сотрудников-россиян за счет централизованного привлечения на работу граждан Узбекистана

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Белого дома Михаил Мишустин подписал постановление правительства №2035 от 10 ноября 2022 года, существенно изменив параметры начатого в конце 2021 года пилотного проекта по целевому найму трудовых мигрантов из Узбекистана для нужд российского строительного сектора и АПК (см. “Ъ” от 20 октября 2021 года). Изначально «нишевой» проект теперь значительно расширен. Он включает в число участников «пилота» Минпромторг, что означает возможность найма граждан Узбекистана на российские промышленные предприятия, а также снимает ограничения по численности трудовых мигрантов из этой страны: для этого новое постановление отменяет пункты, внесенные в исходный документ о «пилоте» (пп. №1694 от 6 октября 2021 года) в феврале 2022 года (пп. №122 от 5 февраля 2022 года),— они ограничивали «потолок» такого ввоза на уровне 10 тыс. человек в строительной отрасли и 1,1 тыс. человек в АПК. Новых численных ограничений документ Белого дома не вводит.

Включение в «пилот» Минпромторга постановлением описывается как возможность найма работников из Узбекистана «российскими юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере легкой промышленности, включенными в перечень, сформированный министерством». Отметим, такая фокусировка подтверждает выявленный Институтом экономической политики имени Гайдара после начала «частичной мобилизации» в связи с военной операцией РФ на Украине рекордный дефицит кадров в легпроме (см. “Ъ” от 11 ноября). Если в целом по промышленности баланс оценок достаточности кадров по итогам октября оказался в «глубоком минусе» (минус 30%), то, как указывают авторы доклада, на предприятиях легкой промышленности он составил минус 70%, вдвое хуже, чем в машиностроении (минус 35%). Для того, чтобы работодатели из легкой промышленности получили возможность закрывать этот дефицит, им необходимо заключить с Минпромторгом соглашения, обязывающие их отчитываться о таких работниках и оплачивать расходы государства, связанные с оформлением «целевого» их въезда в РФ.

Постановление правительства также меняет медицинский порядок въезда узбекских трудовых мигрантов в Россию. Если ранее от них требовались отрицательный тест на коронавирус, вакцинация «Спутником-Лайт» или «иными зарегистрированными в РФ вакцинами» или подтверждение перенесенного COVID-19 (при этом для них был отменен 14-дневный карантин), то теперь требование вакцинации упразднено, а для въезда (помимо сохраненных требований по получению патента — его выдачу оплачивают работодатели) необходим медосмотр российскими врачами, которых направляет в Узбекистан ФМБА (их работу также оплачивают потенциальные работодатели).

Отметим, что сама идея отказа от специальной квоты для «пилота» обсуждалась в правительстве с весны — тогда этого, в частности, добивался Минсельхоз, декларировавший потребность в 38 тыс. дополнительных сезонных рабочих только в агропромышленном комплексе (см. “Ъ” от 25 мая). В подготовленном тогда Минтрудом проекте постановления предлагалось отказаться и от отраслевой специфики, фактически распространив проект на всю экономику РФ, однако в такой редакции документ подписан не был.

Олег Сапожков

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