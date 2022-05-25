Мигрантам объявлен добор

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Минтруд предлагает снять ограничение предельной численности мигрантов из Узбекистана, которые могут въехать в Россию в рамках пилотного проекта по трудоустройству иностранцев. Сейчас оно составляет 10 тыс. человек. Также ведомство выступило за отмену целевого привлечения таких работников — до сих заявки на ввоз рабочей силы из этой страны могли подавать только компании строительного сектора и АПК, сейчас же к участию в эксперименте предлагается допустить организации из других сфер экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минтруд предлагает изменить ряд параметров пилотного проекта по целевому ввозу трудовых мигрантов в РФ из Узбекистана, чтобы расширить круг его потенциальных участников. Проект соответствующих поправок к постановлению правительства от 6 октября 2021 года опубликован вчера на regulation.gov.ru.

Напомним, в октябре прошлого года Минтруд, Минстрой и МВД объявили о начале апробации нового механизма допуска в страну иностранной рабочей силы. В рамках специального соглашения с правительством Узбекистана был запущен пилотный проект, предполагавший ввоз в РФ 10 тыс. граждан этой страны для работы в сфере строительства и на предприятиях агропромышленного комплекса. Для решения проблемы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии желающие приехать в Россию проходили медобследование, ПЦР-тестирование и вакцинацию «Спутником лайт» или другими вакцинами непосредственно на территории Узбекистана. В свою очередь, российские строительные компании должны были сообщить Минстрою о своей потребности в иностранных рабочих посредством специальной заявки — выдача работникам патента на работу в РФ привязывалась к конкретному работодателю.

Как следует из проекта поправок к постановлению, теперь Минтруд предлагает отказаться от действовавшего ограничения на количество работников, которые могут въехать в РФ в рамках этого «пилота». Это, впрочем, не отменяет действующее ограничение на привлечение иностранцев в виде квот для разных отраслей экономики. Также поправками отменяется ограничение по сфере деятельности работодателя, который может подать заявку для участия в «пилоте». Формулировка «в сфере строительства и в сфере агропромышленного комплекса» будет дополнена словами «и в иных отраслях экономики РФ».

Гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский отмечает, что «при всех издержках, которые есть, беда строительного сектора с нехваткой рабочей силы никуда не ушла — сейчас эта ситуация сильно усугубилась». По его словам, готовность снять ограничение по количеству въезжающих в рамках пилотного проекта мигрантов — «это понимание того, что если на рынок не будет поступать более дешевая рабочая сила, то останется нехватка существующих ресурсов».

Отметим, что возможность ввоза мигрантов в рамках «пилота» для агропромышленного комплекса была предусмотрена в феврале этого года с весьма скудным лимитом в 1,1 тыс. человек — в Минсельхозе рассчитывали на возможность в дальнейшем увеличить численность работников из Узбекистана. По оценкам ведомства, наиболее зависимы от привлечения иностранной рабочей силы такие сектора, как овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность,— в 2021 году в АПК потребность в мигрантах для сезонных работ оценивалась в 38,2 тыс. человек. Как сообщил вчера первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов, узбекская сторона уже начала отбирать работников для российского АПК.

Анастасия Мануйлова, Евгения Крючкова