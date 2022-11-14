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Коммерсантъ FM
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Взятки прошли через апелляцию

Вступил в силу приговор экс-подполковнику ФСО

Как стало известно “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу и утвердил приговор, вынесенный бывшему подполковнику Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Алексею Голохвостову. Экс-офицер весной этого года был признан виновным в получении взяток на общую сумму около 21 млн руб. от представителей двух компаний, одна из которых участвовала в реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарёво, а другая — в ремонтно-реставрационных работах в башнях Московского Кремля. Господин Голохвостов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40,5 млн руб. Вину он так и не признал.

Алексею Голохвостову не удалось убедить суд в том, что он стал жертвой оговора

Алексею Голохвостову не удалось убедить суд в том, что он стал жертвой оговора

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексею Голохвостову не удалось убедить суд в том, что он стал жертвой оговора

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Приговор бывшему заместителю начальника 4-го отделения 2-го отдела управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО РФ подполковнику Алексею Голохвостову 235-й гарнизонный военный суд вынес в мае этого года.

Как следовало из приговора, господин Голохвостов был признан виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) от руководителей подрядных организаций. Как говорилось в материалах дела, первый эпизод относится к январю—февралю 2015 года. Тогда, по данным следствия, на территории строительства и реконструкции объектов ФСО России в Ново-Огарёво Голохвостов, «реализуя умысел, направленный на получение взятки» от ЗАО «Стройфасад», потребовал от представителя компании 20 млн руб. За эти деньги офицер, по материалам дела, обещал оказать содействие в обеспечении беспрепятственного и ускоренного визирования связанных с реконструкцией документов, а также подписания со стороны ФСО России актов приемки выполненных работ. В случае отказа подполковник пригрозил использовать свои служебные возможности для создания препятствий ЗАО «Стройфасад» при исполнении договора подряда.

Как неоднократно сообщал “Ъ”, в декабре 2012 года ФСО России заключила с подведомственным ФГУП «Атэкс» контракт на 5,7 млрд руб. На эти деньги в 2014 году в Ново-Огарёво планировалось возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную. Авансовый платеж субподрядчику, в качестве которого выступал «Стройфасад», был перечислен в размере 2,6 млрд руб.

Как было установлено в ходе расследования и в суде, первая часть взятки в размере 10 млн руб. была передана офицеру в марте 2015 года на одном из объектов президентской резиденции, а оставшаяся часть — разными долями с февраля по ноябрь 2016 года. По данному эпизоду суд назначил подполковнику наказание в виде девяти лет лишения свободы и штрафа в 40 млн руб.

Алексей Голохвостов был признан виновным и по другому эпизоду: получение 700 тыс. руб. в качестве взятки от гендиректора ООО «Петербургский Ренессанс» в сентябре 2018 года. Как было установлено в ходе расследования и в суде, 1 апреля 2017 года между СИТО ФСО России и ООО «Петербургский Ренессанс» был заключен государственный контракт по «реставрации стен и башен Московского Кремля». Согласно контракту, компания должна была отреставрировать участки стен между оборонительными башнями Кремля, установить на тех и других электрооборудование, молниезащиту, электроосвещение, автоматизировать рубиновые звезды, заменить систему снеготаяния и пристенный дренаж. Строительный контроль, а также акты приемки выполненных работ были возложены руководством СИТО ФСО на господина Голохвостова. Тот, говорится в деле, воспользовавшись этим, при личной встрече с гендиректором «Ренессанса» в Нижнем Александровском саду потребовал передать ему 700 тыс. руб. за подписание со стороны ФСО актов приемки выполненных работ. Что бизнесмен и сделал в середине сентября в строительной бытовке у Боровицких ворот. По этому эпизоду суд приговорил господина Голохвостова к семи годам лишения свободы и штрафу в 2,1 млн руб. Отметим, что, как сообщал “Ъ”, гендиректор «Ренессанса» Иван Орынчук и его сестра Оксана были арестованы в минувший четверг Басманным судом столицы по обвинению в хищении более 70 млн руб. из авансовых платежей, поступивших компании по «кремлевским» контрактам с ФСО.

В итоге за два коррупционных эпизода подполковник путем частичного сложения получил 11 лет строгого режима и штраф в размере 40,5 млн руб. При этом господин Голохвостов был лишен офицерского звания.

Алексей Голохвостов вину так и не признал. Он настаивал, что приписываемые ему вымогательство денежных средств у генподрядчиков и получение им денег являются ложью со стороны бизнесменов, которая стала следствием конфликтов с ними, вызванных разногласиями при приемке работ на объектах. А явка с повинной и признательные показания, которые поначалу дал бывший офицер, по его утверждению, были самооговором, на который он решился из-за давления со стороны следствия. Однако суды первой и второй инстанций в это не поверили.

Юрий Сенаторов

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