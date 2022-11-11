Бизнесмену напомнили об авансе на реставрацию

Басманный суд столицы арестовал до конца декабря главу ООО «Петербургский Ренессанс», участвовавшего в ряде громких реставрационных проектов, а ныне задействованного в восстановлении Мариуполя, Ивана Орынчука и бывшую сотрудницу компании Оксану Орынчук. Им инкриминируется особо крупное мошенничество при реконструкции объектов Московского Кремля. По версии СКР, брат и сестра похитили более 70 млн руб. из авансовых платежей, поступивших по контрактам с Федеральной службой охраны РФ (ФСО). Отметим, что в этом году получил внушительный срок сотрудник управления капитального строительства ФСО, вымогавший взятку у руководства «Петербургского Ренессанса» за содействие в принятии работ по «кремлевским» контрактам. Фигуранты вину не признают, их защита пыталась добиться меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, но безуспешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Орынчук

Фото: Правительство РФ Иван Орынчук

Фото: Правительство РФ

Первым Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство ГСУ СКР о заключении под стражу до 29 декабря этого года Оксаны Орынчук, некогда занимавшей пост гендиректора ООО «Петербургский Ренессанс». По поводу ее нынешнего места работы между следователем и адвокатом возникла небольшая перепалка. Представитель СКР в начале заседания попросил приобщить к делу справку о том, что госпожа Орынчук трудится в ООО «РСК "Технострой"», учрежденном ее братом Василием, и не задействована в восстановительных работах в Мариуполе, проводимых «Петербургским Ренессансом» ее другого брата — Ивана Орынчука. Адвокат Инна Чергина сказала, что эта справка не имеет смысла, коли подследственная в «Петербургском Ренессансе» уже не работает. После этого защита попросила приобщить к делу документы о том, что у госпожи Орынчук имеются несовершеннолетний сын и незакрытые ипотека и потребительские кредиты.

Аргументируя ходатайство об аресте, следователь сообщил, что госпоже Орынчук предъявлено обвинение в тяжком преступлении — особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, в 2018 году компания подписала с ФСО контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского Кремля. По данным следствия, руководители «Петербургского Ренессанса», получив от заказчика авансовые платежи, похитили 70,4 млн руб. При этом, заключая контракты, считает следствие, фигуранты знали о неустойчивом финансовом положении своей фирмы.

Согласно данным СПАРК, компания «Петербургский Ренессанс» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков после работ по реставрации башен Московского Кремля и Соловецкого монастыря, а также из-за задержки работ в Ново-Иерусалимском монастыре в подмосковной Истре. А Иван Орынчук якобы подавал заявление о банкротстве.

Настаивая на аресте Оксаны Орынчук, следователь указал, что она знакома со свидетелями — сотрудниками ФСО и может повлиять на их показания, сама родом с Украины, где навещает родственников, и имеет возможность скрыться там от следствия. Представитель СКР добавил, что причастность обвиняемой к преступлению подтверждается показаниями двух свидетелей, а сама она, занимаясь в ООО бухгалтерией, оформляла платежные документы и не могла не знать о хищении.

Оксана Орынчук выступать не стала, доверив изложение своей позиции адвокату. В свою очередь, Инна Чергина заявила, что следствие не предъявило доказательств причастности ее подзащитной к преступлению. По словам госпожи Чергиной, обвиняемая не имеет бухгалтерского образования: она окончила в Черновцах музыкальную школу по классу вокала, а после смерти мужа в 2014 году стала работать в фирмах у братьев. По время работ в Кремле она просто выполняла указания Ивана Орынчука, отметила адвокат. Госпожа Чергина добавила, что подследственной пришлось брать не только ипотеку на жилье, но даже кредиты на стиральную машину и мебель, а это свидетельствует о том, что никаких бюджетных средств она не похищала. У родственников на Украине обвиняемая не бывает, сказала защитник (госпожа Орынчук поправила, что была один раз четыре года назад), а если бы она хотела скрыться, то с 2018 года могла это беспрепятственно сделать. Адвокат попросила назначить подзащитной домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд согласился с позицией следствия.

По схожему сценарию прошло заседание по избранию меры пресечения Ивану Орынчуку. Следователь попросил приобщить к делу справку о том, что арест обвиняемого не повлияет на ход восстановительных работ в Мариуполе, а защита — многочисленные, в том числе правительственные, благодарности и грамоты, которых Иван Орынчук удостоился за работу на различных значимых объектах.

После этого представитель СКР повторил те же доводы в пользу ареста господина Орынчука, что и в случае с его сестрой.

Сам Иван Орынчук вину не признал. Он сказал, что «кремлевские» контракты были заключены на сумму 400 млн руб., но уже в мае 2019 года заказчиком были расторгнуты. «Были претензии, меня вызывали в Следственный комитет»,— сказал реставратор. Чтобы выполнить обязательства, по словам обвиняемого, они с женой «продали дом под Москвой и машины». «Бежать некуда — один сын юнга, другой кадет»,— сказал подследственный. Он заявил, что в истории с реставрацией объектов Кремля стал жертвой оговора со стороны человека, который сам хотел получить контракт.

Адвокат попросила для подзащитного подписку о невыезде, чтобы реставратор мог продолжить работы в Мариуполе. По словам защиты, наличные деньги — 1,5 млн руб., изъятые у Ивана Орынчука при задержании, он вез рабочим именно в Мариуполь, поскольку там не работают банки и банкоматы. Адвокат Наталья Каринова также напомнила про историю вымогательства у Ивана Орынчука взятки одним из сотрудников ФСО при реставрации объектов Кремля, отметила, что он сам сообщил об этом правоохранителям, и предположила, что ему за этом сейчас «мстят». Адвокат попросила для подзащитного хотя бы домашний арест, но суд отправил бизнесмена в СИЗО.

Ранее “Ъ” рассказывал, что в этом году 11 лет колонии по делу о взятках получил бывший замначальника отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Алексей Голохвостов. Одним из эпизодов дела было вымогательство 700 тыс. руб. у руководства «Петербургского Ренессанса» за содействие в принятии работ на кремлевских объектах. Вину бывший офицер не признал.

Алексей Соковнин; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург