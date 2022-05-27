Офицеру ФСО назначили крупное наказание

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Военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) РФ подполковнику Алексею Голохвостову. Офицер обвинялся в получении двух взяток на общую сумму 20,7 млн руб. за то, что закрывал глаза на злоупотребления, допущенные при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Подполковник получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в размере 40,5 млн руб. Защита с судебным решением не согласна и будет его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Голохвостов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Голохвостов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На оглашение приговора подполковнику Голохвостову у судьи Артема Карпова ушло полтора часа. Бывший заместитель начальника 4-го отделения 2-го отдела управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО был признан виновным в получении с февраля 2015 года по ноябрь 2016 года 20-миллионной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за которое судья Карпов назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штраф в размере 40 млн руб. Кроме того, офицер был также признан виновным и по второму эпизоду — получения 700 тыс. руб. в качестве взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в сентябре 2018 года. По этому эпизоду суд приговорил господина Голохвостова к семи годам лишения свободы и штрафу в 2,1 млн руб.

Путем частичного сложения подполковник получил в итоге 11 лет строгого режима.

При этом судья Карпов счел необходимым лишить подполковника звания офицера, а в счет погашения штрафа взыскал его автомобиль марки Toyota Highlander, но отменил арест, наложенный на квартиру его тещи.

Напомним, что в прениях сторон гособвинитель просил суд отправить господина Голохвостова в колонию строгого режима на 13 лет, в то время как адвокат Владимир Титов — оправдать подзащитного.

Уголовное дело в отношении офицера ФСО было возбуждено в сентябре 2020 года Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР, и на протяжении почти трех месяцев он проходил по делу в качестве свидетеля. Затем его статус изменился на подозреваемого, а затем и обвиняемого. Как следует из материалов уголовного дела, подполковник Голохвостов в период с начала февраля 2015 года по ноябрь 2016 года в городе Москве и на территории Одинцовского района Московской области, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег в размере 20 млн руб. «за общее покровительство» от главы компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского. Второй эпизод пришелся на сентябрь 2018 года. Тогда офицер получил в столице еще 700 тыс. руб. Задержан господин Голохвостов был сотрудниками ГВСУ СКР при оперативном сопровождении управления «К» ФСБ 29 декабря 2020 года и сразу оформил явку с повинной.

Само уголовное дело в отношении подполковника ФСО было возбуждено благодаря показаниям экс-директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского и его заместителя, а также топ-менеджера компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислава Кюнера. Показания на Голохвостова были даны в рамках уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента в Ново-Огарево.

Из их признательных показаний следовало, что предприниматели платили сотрудникам ФСО, в том числе господину Голохвостову, за то, что ни хищений, ни нарушений при строительстве объектов на территории президентской резиденции якобы не было.

Благодаря сотрудничеству со следствием господа Торчинский и Кюнер получили в особом порядке пять и шесть лет колонии строгого режима соответственно. А топ-менеджеры «Климат Проф», входившей в холдинг «Балтстрой», Сергей Перевалов и Александр Родионов — четыре и три года общего режима.

Тем временем основное дело, фигурантами которого являются экс-руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, топ-менеджер «Стройфасада» Сергей Литвинов, глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, начальник отдела инженерно-технического обеспечения ФСО полковник Дмитрий Улитин и бывший гендиректор компании «Климат Проф» Борис Мальцев, продолжает слушаться во 2-м Западном окружном военном суде. Их ГВСУ СКР обвиняет в хищении 1,3 млрд руб. при реализации госконтракта на 5,7 млрд руб., выделенных в декабре 2012 года под строительство дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта и котельной.

Юрий Сенаторов