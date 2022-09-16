RuStore стал ближе к людям

Разработчики RuStore позволили частным создателям приложений публиковаться в магазине. Раньше для того, чтобы размещаться на площадке, необходимо было оформлять ИП или юрлицо и выпускать электронную подпись. Открытие RuStore для физлиц может помочь российским создателям инди-игр тратить меньше времени на подготовку к их выпуску, говорят эксперты. При этом они отмечают, что для малых разработчиков важно и качество платежной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Разработчики—физические лица получили возможность размещать приложения для Android в магазине RuStore, сообщили “Ъ” в пресс-службе VK (оператор магазина). Форма для регистрации физлиц в RuStore появилась на сайте магазина. Разработчикам предлагается предоставить свои личные и контактные данные, учетную запись VK ID и ИНН. Компания предупредила, что может потребовать верификации заявителя: для этого потребуется созвониться с представителем VK по видеосвязи и показать в камеру паспорт и лицо.

Предварительная версия RuStore вышла в мае. До последнего времени загрузить приложения в каталог могли только юридические лица и ИП, им также требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Расходы на ее выпуск составляют от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., говорит руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург. По ее словам, многие предприниматели не регистрируются как ИП, так как «боятся бюрократических сложностей, связанных со сдачей отчетности. В пресс-службе VK уточнили “Ъ”, что физлицам, желающим разместить приложения в RuStore, электронная подпись не нужна. Это не первое решение VK привлечь частных разработчиков на свои площадки дистрибуции: месяцем ранее компания открыла регистрацию для физлиц на видеоигровой платформе VK Play.

Решение VK допустить физлиц до публикации — это большой шаг навстречу рынку инди-игр, «которому сейчас тяжело со всех сторон», считает основатель rawg.io Гаджи Махтиев.

Он ожидает, что разработчиков-физлиц со временем будет все больше: «Это позволит сокращать срок от готовности продукта до его выпуска, в первую очередь за счет отсутствия необходимости создавать юридическую форму для компании».

Многие специалисты работают в одиночку или группой частных лиц, добавляет разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников: «Один-два национальных магазина приложений при должном старании и маркетинге смогут привлечь их для публикации на домашнем рынке». При этом он отметил, что и для людей, работающих в одиночку, и для компаний важны вопросы, связанные с встраиванием платежных сервисов, возможностью аналитики, продвижения и закупки трафика, а также низкие комиссии и высокая скорость перечисления средств. На вопрос о том, смогут ли физлица пользоваться заработавшей в августе платежной инфраструктурой RuStore, в компании ответили, что продолжают работать над расширением функциональности: «Вопросы подписок, покупок в приложении (IAP) и комфортной работы с налоговыми выплатами находятся в поле наших интересов».

Процедура регистрации физлиц в RuStore выглядит в большей степени основанной на организационном соблюдении требований, чем у Apple и Google с их собственными магазинами, говорит сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб: «Она дает потенциальную возможность перенести риски на конкретного человека». По его мнению, VK, проверяя паспорт и личность разработчика, хочет удостовериться, чтобы «ничто нелицензионное и нелегальное не проходило в магазин». Мировые площадки обеспечивают эту защиту, как правило, проще: они максимально упрощают регистрацию, но тщательно проверяют каждое загруженное приложение или обновление, заключает господин Голуб.

Юрий Литвиненко