RuStore требует работы над ошибками

Ряд приложений для доставки еды и путешествий, представленных в магазине RuStore, некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google — в частности, на моделях Huawei. В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». Но если Huawei после санкций США вложился в такие программы, то у отечественных компаний их пока просто нет, причем экономика появления не просматривается.

“Ъ” проверил работоспособность приложений, представленных в магазине RuStore, на телефонах Huawei, которые работают на Android без сервисов Google (GMS), и выявил целый ряд проблем. Так, например, приложения «Аэропорт Шереметьево» и Burger King, если их установить на Huawei, отображают ошибку об отсутствии сервисов Google, последняя программа при этом отказывается работать. Некоторые другие приложения не отображают карту («Островок», «Чайхона №1») или закрываются при попытке определить местоположение («Туту.ру»). В «Островке» сообщили “Ъ”, что к концу года планируют сделать приложение без GMS. “Ъ” направил запросы издателям остальных приложений и в Huawei.

Сервисы Google предустанавливаются на большинство телефонов на Android. Приложения не от Google могут подключиться к GMS, установленным на телефоне, и реализовать через них часть своих функций: определение местоположения, считывание СМС-кодов, голосовой ввод и другие.

Huawei не использует GMS из-за введенных в 2019 году санкций со стороны США, вместо этого компания применяет собственный набор программ HMS. Компания периодически софинансирует разработку и маркетинг приложений под HMS: в конце 2019 года компания объявила, что вложит $1 млрд в популяризацию HMS, из них более $10 млн — в России.

RuStore был создан под эгидой Минцифры и, согласно сайту, позиционируется как «независимый магазин мобильных приложений». Идея российского магазина стала популярной после того, как Google и Apple удалили приложения подсанкционных российских банков из своих каталогов. Huawei, управляющая магазином AppGallery, поступила так же с приложениями ВТБ, ПСБ и банка «Открытие». Многие приложения, которым необходимо использовать геолокацию, полагаются для этого на GMS или HMS. Разработчики могут создавать приложения с поддержкой GMS и HMS одновременно, однако такие программы нельзя загружать в магазин Google Play.

Также разработчики могут лицензировать отдельные компоненты у других компаний — например, картографию у «Яндекса» или принадлежащего «Сберу» 2ГИС,— однако это увеличивает размер приложений.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Huawei, «М.Видео» и др.) еще в середине июля направила в Минцифры обращение, попросив прописать для RuStore принцип «технологической совместимости программ, размещаемых в едином магазине приложений, с операционной системой». В министерстве сообщили “Ъ”, что получили письмо и рассмотрят его в установленные сроки. В РАТЭК в ответ на вопрос, связано ли обращение с работой магазина на телефонах Huawei, подчеркнули, что «это универсальное предложение, которое может касаться любого вендора».

В VK обещают в будущем автоматически проверять работу приложений на устройствах без GMS: «Разработчикам будет предлагаться перейти на российские сервисы—аналоги GMS, а для пользователей появится предупреждение о том, что приложение может некорректно работать на устройстве». О каких именно разработках идет речь, в компании не уточнили.

На российском рынке нет пакета компонентов, полностью аналогичного GMS и HMS, утверждает сооснователь компании по разработке цифровых платформ arcsinus Павел Голуб. Он добавил, что «Яндекс» в начале 2010-х годов работал над системными сервисами (оболочкой «Яндекс.Shell», прошивкой «Яндекс.Kit», магазином «Яндекс.Store» и т. п.), но проекты были закрыты. Если российские компании решат создавать сервисы для телефонов, неясно, как они будут возвращать инвестиции, считает господин Голуб: «С Huawei все понятно — вложения HMS заложены в себестоимость устройств и окупятся их продажами».

Юрий Литвиненко