Индийское оружие выставляют на продажу

В индийском городе Гандинагар открылась Международная выставка Defexpo India 2022 — одна из крупнейших мировых экспозиций сухопутных и военно-морских вооружений, а также средств безопасности. Выставка, в работе которой принимают участие главы военных ведомств и компаний ВПК из 75 государств, демонстрирует кардинальный разворот в оборонной политике Индии: из крупнейшего импортера оружия она превращается в одного из ведущих его экспортеров. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, смена приоритетов Дели на мировом рынке оружия открывает новые возможности для российского ВПК, в отличие от западных производителей готового более охотно выполнять выдвигаемые индийской стороной условия передачи технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индийская организация оборонных исследований и разработок представила на выставке около 430 своих изделий, включая различные ракетные системы

Фото: T. Narayan / Bloomberg / Getty Images Индийская организация оборонных исследований и разработок представила на выставке около 430 своих изделий, включая различные ракетные системы

Фото: T. Narayan / Bloomberg / Getty Images

Открывшаяся во вторник в индийском городе Гандинагар (штат Гуджарат) выставка Defexpo, которая продлится до 23 октября — уже 12-я по счету. При этом она заметно отличается от предыдущих выставок, которые проходили раз в два года. Впервые в истории Defexpo на ней не представлены иностранные производители оружия, заинтересованные исключительно в его продаже и не планирующие развивать совместное производство с индийскими партнерами, а также передавать им технологии в соответствии с новым индийским принципом ToT (Transfer of Technology).

Девиз Defexpo 2022 — «Путь к гордости» — воплощает провозглашенную премьер-министром страны Нарендрой Моди немыслимую ранее амбициозную задачу — превратить Индию в самодостаточную в плане обеспечения себя оружием мировую державу (сам Нарендра Моди намерен посетить выставку 19 октября). Между тем реализация его лозунга Make in India («Делай в Индии») со временем должна позволить стране полностью полагаться на продукцию национального военно-промышленного комплекса в обеспечении своих оборонных нужд и больше не зависеть от конъюнктуры зарубежных поставок. Таким образом, оборонный сектор сможет получить защиту от санкций или внешнего политического давления, которые Индия в течение десятилетий испытывала в своих отношениях с Западом.

«Главная задача — превратить Индию в сильную и уверенную в себе нацию путем поддержки, демонстрации и налаживания партнерских отношений индийского аэрокосмического и оборонного секторов с индийскими, а также мировыми заказчиками»,— говорится в распространенном в день открытия выставки заявлении Минобороны Индии. «Индия, которая еще несколько лет назад считалась крупнейшим в мире импортером оборонной продукции, теперь оказалась среди 25 ведущих стран-экспортеров»,— напомнил в обращении к участникам выставки министр обороны Раджнатх Сингх.

В Defexpo этого года принимают участие более 1 тыс. национальных компаний, а также иностранные игроки, производящие или готовые производить оружие на индийских предприятиях. Индийская организация оборонных исследований и разработок представляет в Гандинагаре около 430 изделий, в том числе системы стратегического и тактического вооружения, оборонное оборудование и технологии. Среди новинок — учебно-тренировочный самолет, разработанный государственной аэрокосмической компанией Hindustan Aeronautics Ltd.

По данным оргкомитета, экспозицию посетят министры обороны из 25 стран, в целом в ее работе примут участие представители 75 государств. Как ожидается, во время выставки будет подписано 400 меморандумов о взаимопонимании.

Российскую сторону на Defexpo 2022 представляет делегация АО «Рособоронэкспорт». «Рассчитываем на плодотворные встречи и переговоры с партнерами по всему спектру вопросов военно-технического сотрудничества России и Индии. "Рособоронэкспорт" готов обсудить взаимовыгодные проекты и рассказать о своих исключительных предложениях по совместной работе, полностью соответствующих выдвигаемым индийской стороной условиям Transfer of Technology»,— заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

До конца этого года совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начнет выпуск в Индии автоматов Калашникова АК-203. «В наших планах — стопроцентная локализация производства легендарных российских автоматов в Индии»,— сообщил господин Михеев, по словам которого в будущем СП может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова. Межправительственное соглашение об организации совместного российско-индийского производства автоматов в Индии было подписано в 2019 году. Завод в городе Корва (штат Уттар-Прадеш) открывал премьер-министр Моди. В декабре прошлого года Россия и Индия подписали контракт на совместное производство на этом заводе более 600 тыс. автоматов АК-203.

Свой стенд на Defexpo 2022 представит и совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, производящее сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos. Эта ракета разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск прошел в 2001 году. Различные версии ракеты находятся на вооружении всех трех видов вооруженных сил Индии — ВВС, ВМС и сухопутных войск.

Опрошенные “Ъ” российские эксперты отмечают, что смена приоритетов Дели — отказ от закупок иностранного оружия и переориентация на местное производство и завоевание внешних рынков — не только создает определенные ограничения для российского ВПК, но и открывает перед ним новые возможности. «Может сложиться впечатление, что в условиях войны санкций и сужения возможностей для экспорта российского оружия мы вернулись в конец 90-х годов прошлого века, когда у российского ВПК было два главных партнера — Китай и Индия. Однако за два десятилетия эти две страны шагнули далеко вперед, и сегодня нужны новые подходы,— заявил “Ъ” директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.— Учитывая большой расход боеприпасов и военной техники на Украине, Россия могла бы впервые изучить возможность закупки индийских вооружений. К примеру, Москве могли бы быть интересны индийские наземные радиолокационные станции обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar, которые ранее у Дели уже закупила Армения».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в свою очередь, добавил: «Провозглашенный Индией отказ от импорта оружия и переориентация на местное производство — это скорее плохая новость для западных производителей и более благоприятная — для российского ВПК». «Притом что индийская армия более чем на 70% оснащена российским оружием, Москва также имеет опыт локализации производства в Индии, подтверждением чего служат истории успеха ракет BrahMos и автомата Калашникова, а также танка Т-90 и многоцелевого истребителя Cу-30МКИ. Однако западные производители не спешат передавать Индии свои технологии и в новых реалиях могут остаться вне игры»,— отметил эксперт.

«За многие годы суммарно Россия поставила Индии вооружения на сумму более $70 млрд, и именно это оружие составляет основу технического оснащения вооруженных сил страны. Начиная с этого года Индия позиционирует себя уже в качестве мирового поставщика различных вооружений, и это не может не принимать во внимание Москва,— заявил, в свою очередь, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.— В отличие от западных партнеров Дели Россия ранее включилась в передачу технологий Дели, и это дает ей определенные преимущества». Тем не менее, по словам эксперта, «безграничной передачи российских технологий не будет»: «Судя по всему, каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно в ходе переговоров с индийской стороной».

Сергей Строкань