Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Антикитайская грамота

Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих

В преддверии саммита G20 на Бали США и Китай пытаются возобновить диалог, находящийся в тупике. Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, который до этого переговорил с послом США в Пекине Николасом Бернсом. Несмотря на возросшую интенсивность контактов, отношения двух стран продолжают ухудшаться. Новые ограничения, которые анонсировал президент Джо Байден, призваны выдавить Китай с американского рынка микрочипов. Единственной сферой диалога становится стратегическая безопасность, в центре которой оказался Тайвань. При этом главная интрига фактически свелась к вопросу о том, смогут ли стороны избежать большой войны на Тихом океане.

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена (слева) и министра иностранных дел КНР Ван И

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена (слева) и министра иностранных дел КНР Ван И

Фото: David 'Dee' Delgado / Pool / Reuters

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена (слева) и министра иностранных дел КНР Ван И

Фото: David 'Dee' Delgado / Pool / Reuters

«Позвони мне, позвони»

Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Ван И, инициированный американской стороной, состоялся в воскресенье вечером по вашингтонскому времени, когда в Америке еще не началась рабочая неделя. В Вашингтоне испытали потребность в срочной беседе несмотря на то, что накануне глава китайской дипломатии уже обсудил двусторонние отношения с американским послом в Пекине Николасом Бернсом.

По итогам переговоров Энтони Блинкена и Ван И стороны ограничились краткими заявлениями. Они не дают оснований сделать вывод о том, что за две недели до ноябрьского саммита G20 на Бали, на котором, предположительно, могут встретиться лидеры двух стран Джо Байден и Си Цзиньпин, позиции США и Китая начинают сближаться.

«Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР»,— говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. В свою очередь, Ван И, комментируя свой разговор с главой американской дипломатии, заявил, что «США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай», и призвал «не создавать новых препятствий для отношений двух стран».

Общаясь в конце прошлой недели с одним из самых опытных американских дипломатов, послом США в Пекине Николасом Бернсом, Ван И уже тогда сформулировал, что именно не устраивает Пекин в подходе Вашингтона к отношениям с КНР.

«США следует прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы и постоянно думать о том, как бы подавить Китай и сдержать его развитие»,— заявил китайский министр, по словам которого отношения двух стран «переживают переломный момент».

Он призвал Николаса Бернса попытаться навести мост между Пекином и Вашингтоном.

Пока одна часть членов команды Джо Байдена стучится в китайскую дверь, другая часть упирает на то, что диалог никак не складывается. Как заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, переговоры по этой проблематике происходят на разных международных площадках, однако количество контактов не переходит в новое качество взаимопонимания. «Переговоры, которые мы хотим наладить, я даже не буду произносить слова "контроль над вооружениями", просто сокращение риска, до настоящего времени не были успешными»,— констатировала Бонни Дженкинс.

Тотальное соперничество

На этом фоне последние попытки форсировать подготовку к возможной встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали происходят на фоне дальнейших шагов Вашингтона, сокращающих поле для диалога. Выступая в прошлый четверг в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), Джо Байден обнародовал стратегию наращивания производства полупроводников, реализация которой должна подорвать китайские позиции на рынке США. По словам главы Белого дома, ряд американских компаний намерен вложить миллиарды долларов в производство чипов внутри страны. «Это поможет победить в конкурентной борьбе во всем мире. Я слышал от Си Цзиньпина, что он немного обеспокоен этим. Но я не шучу. Как я ему сказал, суть не в конфликтах, а в конкуренции. Мы снова в игре. Мы конкурируем по-крупному»,— заявил Джо Байден, сделав акцент на том, что национальная безопасность США «зависит от доступа к самым новым компьютерным чипам в мире».

В день выступления Джо Байдена замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес сообщил, что американская сторона рассчитывает уже в ближайшее время договориться с союзниками об их присоединении к ранее введенным Вашингтоном ограничениям на экспорт в Китай современной аппаратуры для производства чипов. По словам Алана Эстевеса, последующими шагами могут стать ограничения на поставки Китаю технологий, связанных с вычислениями на квантовых компьютерах, передовой биотехникой и c программным обеспечением для систем искусственного интеллекта. Поясняя необходимость всех этих ограничительных мер, американский чиновник назвал их целью не удар по экономике Китая, а обеспечение национальной безопасности США.

В связи с этим китайские СМИ напоминают, что 7 октября Министерство торговли США запретило продажу КНР наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства.

Особо жесткому контролю подверглись технологии, связанные с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Кроме того, гражданам США запретили консультировать китайскую сторону или оказывать ей другие услуги в этой сфере.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает, что США намерены ввести против КНР санкции по модели антироссийских. Их обсуждение началось в ходе подготовки к торговому форуму высокого уровня между США и ЕС, который пройдет в начале декабря. Впрочем, по информации агентства, ряд европейских стран не спешат поддержать эту идею. Германия, например, предлагает сначала изучить, какие именно технологии Пекин сможет использовать в качестве военных.

Китай выступил против введенных США новых экспортных ограничений

«Попытки США наладить диалог с Пекином и одновременно продолжать закручивать гайки в торгово-экономических и научно-технических связях вынудили китайскую сторону сделать вывод о том, что рассчитывать на какие-то уступки и компромиссы в этой области уже не имеет смысла,— заявил “Ъ” замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.— США дают понять, что они сделают все для того, чтобы помешать Китаю в развитии передовых технологий, в ответ Китай делает ставку на импортозамещение». Таким образом, по словам эксперта, «диалог двух стран к сегодняшнему дню окончательно оглох на одно торгово-экономическое и технологическое ухо». Господин Ломанов уверен, что в этой ситуации единственной сферой возможного диалога Вашингтона и Пекина может стать стратегическая безопасность, подобно тому, как в годы холодной войны вели переговоры СССР и США. В центре этого диалога для сторон должен оказаться Тайвань.

«В китайских СМИ, блогосфере и экспертных кругах всерьез опасаются повторения украинского сценария в Индо-Тихоокеанском регионе, когда Вашингтон вначале спровоцирует Пекин на проведение своей спецоперации на острове, а потом развяжет против него опосредованную войну с участием союзников. Переговоры по Тайваню могли бы стать шансом договориться о том, чтобы эта проблема не стала спусковым крючком для большой войны на Тихом океане»,— утверждает Александр Ломанов. После чего, правда, оговаривается: «Впрочем, пока (учитывая, что доверие между сторонами на нуле и второе "ухо безопасности" плохо слышит) стороны активно готовятся к сценарию силового противостояния».

«Острие копья»

Действительно, одновременно с дипломатическим и экономическим давлением на Китай США продолжают наращивать свой военный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об очередном шаге в этом направлении сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC: в ближайшие годы США разместят на территории Австралии стратегические бомбардировщики B-52, способные нести как обычное, так и ядерное оружие.

Для этого на севере Австралии непосредственно рядом с авиабазой Тиндал будет построен новый объект («Операционный центр эскадрильи»), включающий стоянку для шести B-52, склад боеприпасов, резервуары для топлива, ангар для техобслуживания и ремонта. Работы планируется завершить к 2026 году, бюджет расширения авиабазы — $100 млн.

В Пентагоне журналистам подтвердили информацию о планах размещения в Австралии B-52, пояснив, что это «пошлет противникам сильный сигнал о способности США проецировать мощь своей ударной авиации». В австралийском Минобороны отказались комментировать ситуацию.

Опрошенные ABC американские и австралийские эксперты не сомневаются, что под противником подразумевается Китай. Расширение своего военного присутствия в регионе Соединенным Штатам нужно, по их мнению, в рамках напряженной ситуации вокруг Тайваня.

«Присутствие на севере Австралии бомбардировщиков, потенциально способных атаковать материковый Китай, покажет Пекину, что любые его действия в отношении Тайваня повлекут широкие последствия»,— заявила телеканалу эксперт Центра новой американской безопасности Бекка Вассер.

Ричард Тантер из австралийского аналитического центра Nautilus Institute при этом отметил: соглашаясь на подобное сотрудничество с Вашингтоном, Австралия выражает готовность стать ключевым участником возможной войны США с Китаем. «Это сигнал для китайцев, что мы готовы быть острием копья»,— сказал эксперт. И предупредил: австралийским властям надо быть готовыми, что в случае эскалации ситуации объекты на территории страны могут стать мишенями для вооруженных сил КНР.

По данным ABC, США также планируют заметно расширить свое присутствие на военной базе Пайн-Гэп, управляемой совместно американскими и австралийскими разведывательными службами. Этот шаг также направлен на сдерживание Китая или противодействие ему в случае эскалации ситуации вокруг Тайваня.

Напомним, в опубликованной на прошлой неделе «Оборонной стратегии США» Китай назван «главным стратегическим конкурентом на ближайшие десятилетия». К такому выводу в Пентагоне пришли, «основываясь на все более агрессивных действиях КНР по переделу Индо-Тихоокеанского региона и международной системы в соответствии со своими авторитарными устремлениями». Предотвращать угрозу от усиливающегося соперника в оборонном ведомстве США планируют через «расширяющуюся сеть союзников и партнеров» в регионе, а также посредством создания «устойчивой архитектуры безопасности». Австралия причислена к ведущим партнерам в реализации этого плана (см. материал на сайте “Ъ” от 28 октября).

В Китае на новость о расширении американского военного присутствия в Австралии отреагировали ожидаемо негативно. В МИД КНР сочли, что США мыслят «устаревшими категориями эпохи холодной войны». «Действия американской стороны обостряют региональную напряженность, серьезно подрывают региональный мир и стабильность и могут спровоцировать гонку вооружений в регионе»,— заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Сергей Строкань, Елена Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...