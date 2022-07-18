С корабля на баллы

Несмотря на вызванные военными действиями на Украине сложности с поставками в Россию оборудования и уход западных производителей, власти разрабатывают новые ограничения его закупок госструктурами. Для телекоммуникационного оборудования может быть введена балльная система, по которой оно признается отечественным. Речь идет, например, о базовых станциях, коммутаторах, системах интернета вещей. Участники рынка полагают, что процесс запущен во избежание распространения в РФ отверточной сборки китайского оборудования и преобладания в технике комплектующих из КНР, для чего уже видны предпосылки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, которое вводит балльную систему определения происхождения телеком-оборудования. В разработке документа участвовали Минцифры, Минпромторг и АНО «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"» (АНО КТТ). Проект направлен на согласование 29 июня, говорит источник в правительстве.

Документ закрепляет критерии, по которым будет определяться уровень «отечественности» базовых станций, коммутаторов, оборудования интернета вещей (IoT), телевизионных камер, антенн, микрофонов, радиолокационной аппаратуры и так далее. Чтобы такое оборудование было признано российским и получило доступ на рынок госзакупок, его производитель должен иметь права на конструкторскую и технологическую документацию в полном объеме, обладать исключительными правами на товарный знак и исходный код софта, следует из проекта.

Кроме того, компания должна иметь либо свою, либо контрактную производственную базу, расположенную в России, и сервисные центры для гарантийного обслуживания. Производитель телеком-оборудования будет получать определенное число баллов за каждую производственную операцию. Например, за сборку и монтаж компонентов на печатную плату — 10 баллов, запись на оборудование ПО — 5 баллов, сборку и монтаж готовой продукции — еще 10 баллов и так далее. Из письма гендиректора АНО КТТ, приложенного к проекту постановления (есть у “Ъ”), следует, что инспектировать производственные площадки компаний, которые претендуют на включение своего оборудования в реестр, будут с помощью выездных проверок.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что принятие системы «позволит точно определять объем и сложность технологических операций при создании конечного изделия радиоэлектронной продукции».

В АНО КТТ подчеркивают, что балльная система будет стимулировать «развитие компетенций по разработке и производству оборудования через дифференциацию мер поддержки в зависимости от уровня освоения технологии и применения российской электронно-компонентной базы».

После начала военных действий на Украине ряд крупнейших производителей телеком-оборудования, включая Nokia и Ericsson, объявили о приостановке поставок в Россию и производственных проектов в стране (см. “Ъ” от 25 мая). Исходно ситуация вызывала серьезное беспокойство среди участников рынка, которые говорили о риске дефицита оборудования. Но сейчас появились признаки того, что поставки налаживаются. Так, гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан в интервью “Ъ” заверял, что компания «смотрит на индийских, китайских, израильских производителей», оборудование которых доступно.

По словам топ-менеджера российского производителя телекоммуникационного оборудования, еще до 24 февраля в правительстве было две разные позиции в отношении регулирования рынка оборудования. «Одни настаивали на жестком ограничении иностранного оборудования на закупках и стимулировании производства российского. Другие были готовы пускать в госзаказ оборудование с китайской ЭКБ, но условием ее постепенной замены на российские комплектующие»,— объясняет собеседник “Ъ”. Он добавляет, что эти течения «никуда не делись» и вокруг необходимости ограничений продолжается дискуссия.

Балльную систему Минпромторг пытался ввести и для вычислительной техники. Идея разрабатывалась с 2020 года, но из-за разногласий в отношении параметров заключительного документа до сих пор нет. По данным “Ъ”, его очередная версия сейчас проходит раунд согласований.

По мнению одного из источников “Ъ”, возобновление работы над ограничениями для телекоммуникационного оборудования, несмотря на риск его дефицита, вызвано опасениями засилья китайской компонентной базы в «российской» электронике. Но пока это неизбежно, признают собеседники “Ъ”. «Российской компонентной базы просто нет»,— говорит источник, близкий к Минпромторгу (в министерстве на запрос “Ъ” не ответили). По его словам, первичные нормы будут предполагать выполнение в РФ только сборочных операций и разработку системного софта, «затем требования будут постепенно ужесточаться, это заставит производителей конченого оборудования постепенно наращивать инвестиции в производство компонентов России».

Никита Королев