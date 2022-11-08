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Борьба с пережитками швейцаризма

Россия и США обсудят взаимные претензии по стратегическим вооружениям на новой площадке

Как стало известно “Ъ”, Россия и США обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях. В качестве места его проведения стороны впервые рассматривают Ближневосточный регион. Подобных встреч в очном формате не было уже год, и у сторон накопились вопросы друг к другу: от гарантий невозможности обратной конверсии американских бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подлодок до возобновления приостановленных РФ инспекций.

После очередного обмена данными в МИД РФ отметили, что заявленное США количество имеющихся у них стратегических наступательных вооружений не учитывает, в частности, 56 пусковых установок ракет Trident II (на фото) на подводных лодках и другое вооружение

После очередного обмена данными в МИД РФ отметили, что заявленное США количество имеющихся у них стратегических наступательных вооружений не учитывает, в частности, 56 пусковых установок ракет Trident II (на фото) на подводных лодках и другое вооружение

Фото: U.S. Navy / Reuters

После очередного обмена данными в МИД РФ отметили, что заявленное США количество имеющихся у них стратегических наступательных вооружений не учитывает, в частности, 56 пусковых установок ракет Trident II (на фото) на подводных лодках и другое вооружение

Фото: U.S. Navy / Reuters

Несмотря на заморозку диалога между Россией и США по стратегической стабильности, контакты по единственному действующему двустороннему соглашению о контроле над вооружениями — Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — продолжаются. По словам трех информированных источников “Ъ”, на конец ноября — начало декабря может быть назначено первое после начала российской военной операции на Украине заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ.

Ранее представители внешнеполитических ведомств двух стран говорили, что проведение такой встречи в очном формате обсуждается, но не уточняли, когда она может состояться. 29 сентября директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сказала, что «в настоящий момент изучаются возможности для проведения ее (комиссии.— “Ъ”) очередной очной сессии». 28 октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что американцы «изучают даты, чтобы встретиться с россиянами».

В качестве места проведения сессии консультативной комиссии стороны впервые рассматривают Ближневосточный регион. Ранее подобные встречи проводились в Женеве. Однако Москва более не считает Швейцарию, присоединившуюся к большей части введенных в отношении РФ западных санкций, нейтральным государством, и не хочет осуществлять на ее территории контакты с третьими сторонами.

Это касается и ДСНВ. «Женева как площадка для сессий двусторонней консультативной комиссии (по ДСНВ.— “Ъ”) более не является для нас приемлемой с учетом недружественных действий швейцарского правительства по отношению к нашей стране и ее руководству»,— заявил в интервью ТАСС еще в апреле директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. При этом он напомнил, что ДСНВ предусматривает возможность проведения сессий консультативной комиссии в любом приемлемом для сторон месте.

ДСНВ был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге (и вступил в силу 5 февраля 2011 года). Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Договор предусматривает регулярный обмен данными и взаимные инспекции. В феврале 2021 года он был продлен еще на пять лет. В последний раз консультативная комиссия, в рамках которой должны обсуждаться всевозможные аспекты выполнения договора, собиралась очно в Женеве в октябре 2021 года. Инспекции по ДСНВ приостановлены с начала 2020 года.

Часть вопросов по выполнению ДСНВ стороны в отсутствие очных контактов рассматривали в дистанционном режиме. Однако «вживую» дипломатам явно будет что обсудить. Так, российская сторона в октябре дала понять, что, с ее точки зрения, США не в полной мере придерживаются требований договора. После очередного обмена суммарными данными в МИД РФ отметили, что заявленное США количество имеющихся у них стратегических наступательных вооружений не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ Trident II, а также четыре шахтные пусковые установки (ШПУ) МБР, предназначенные для обучения, переименованные ею в «учебные шахты».

«Российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков и БРПЛ, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору, а также возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт" с целью невключения их в засчет»,— заявили в связи с этим в МИД РФ.

Американская сторона, в свою очередь, как следует из комментария Бонни Дженкинс, намерена в ходе предстоящего заседания консультативной комиссии поставить вопрос о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ. Напомним, РФ и США не проводили их с 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Летом 2022 года Вашингтон, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, уведомил Москву о планах «в явочном порядке» прислать своих инспекторов в РФ, что российская сторона расценила как «откровенную провокацию». После этого РФ официально объявила о приостановке инспекций в рамках ДСНВ (см. “Ъ” от 10 августа). При этом из комментария Сергея Рябкова следовало, что одним из препятствий для возобновления инспекций стала жесткая конфронтация между РФ и США из-за Украины. «Речь об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолетов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций»,— пояснял он тогда.

США с тех пор неоднократно заявляли о желании возобновить взаимные проверки: в Вашингтоне интересуются в том числе новейшими российскими системами, подпадающими под ДСНВ. Россия, в свою очередь, давала понять, что готова обсудить этот вопрос, но только если ее озабоченности будут сняты. В конце сентября Мария Захарова отметила, что «реализация предусмотренных договором по сути рутинных мероприятий осложняется неконструктивными, антироссийскими действиями США и их партнеров, которые продолжают вводить все новые санкционные запреты, препятствующие нормальному взаимодействию сторон». «Будем добиваться решения всех проблемных вопросов в контексте выполнения договора на равноправной основе с учетом наших национальных интересов»,— заявила она.

Елена Черненко

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