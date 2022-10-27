В США раскрыли план B61

США ускорили развертывание на базах НАТО в Европе модернизированных ядерных авиабомб B61-12 — вместо весны 2023 года их перебросят на континент уже в декабре 2022-го. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатическую депешу, предназначенную для внутреннего пользования. Накануне ВМС США провели успешные испытания летающей лаборатории с компонентами будущего гиперзвукового оружия, а в России прошли учения по нанесению ядерного удара в ответ на аналогичный удар противника. И хотя стороны сохраняют каналы связи по вопросам контроля за вооружениями, на фоне дискуссий о потенциальном использовании ядерного оружия в российско-украинском конфликте эти новости создают дополнительные поводы для тревоги, а голоса в поддержку хоть каких-то переговоров звучат, кажется, чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испытания бомб B61-12 прошли успешно (на фото), и теперь США намерены доставить их в Европу заметно раньше запланированного срока

Фото: U.S. Air Force Испытания бомб B61-12 прошли успешно (на фото), и теперь США намерены доставить их в Европу заметно раньше запланированного срока

Фото: U.S. Air Force

Официальные представители США сообщили союзникам по НАТО во время октябрьских встреч за закрытыми дверями, что Вашингтон намерен перебросить модернизированные бомбы воздушного базирования B61-12 в Европу уже в декабре, хотя изначально развертывание планировалось на весну 2023 года. Этот шаг предполагает замену старого оружия на более новую версию на складах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и их союзников. И это, как отмечает издание Politico, происходит «на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие на Украине и растущими опасениями, что Запад должен сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии». Журналисты в своем материале опирались на информацию о телеграмме, отправленной для внутреннего пользования в Пентагон и Госдепартамент.

Модернизация ядерных авиабомб США в Европе превратит их из оружия сдерживания в оружие, которое реально можно применять на поле боя,— об этом заявил в четверг агентству «Интерфакс» заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Это среди профессионалов называется понижением ядерного порога»,— отметил он. И добавил: «в контексте кризиса на Украине именно страны НАТО пытаются упрекать Россию в ядерном шантаже», хотя «на самом деле ядерная риторика все чаще используется странами НАТО как средство давления на Россию».

Тем временем в Пентагоне заверили, что модернизация программы B61 открыто обсуждалась в течение многих лет, а намерения заменить старые авиабомбы на новые — часть давно запланированных усилий, «никоим образом не связанных с текущими событиями на Украине». Тем не менее, как отмечает Politico, новый срок развертывания стал для многих неожиданностью и вызвал опасения, что это может еще сильнее обострить и без того опасную ситуацию в Европе. Впрочем, как предположил Том Коллина, директор по политике Ploughshares Fund — общественного фонда по поддержке усилий по разоружению, этот шаг, возможно, «больше направлен на НАТО, чем на Россию». «Там уже есть B61. Русские это знают. Они (бомбы.— “Ъ”) работают отлично. Новые просто новее, но на самом деле разница не такая уж большая. Однако это может быть способом заверить союзников (в поддержке.— “Ъ”) в то время, когда они чувствуют особую угрозу со стороны России»,— пояснил эксперт. Так, в депеше четко написано: идущие внутри НАТО обсуждения сложившейся обстановки указывают на то, что «союзники нервничают».

Директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен пояснил, что модернизация авиабомбы затрагивает исключительно неядерные элементы конструкции, а новая версия B61-12 (сам проект B61 разработан еще в 1960-х годах) сконструирована так, чтобы ее могли использовать истребители и бомбардировщики США и их союзников, включая B-2, B-21, F-15, F-16, F-35 и Tornado. Сейчас около 100 старых авиабомб хранятся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. По мнению господина Кристенсена, новые сроки прибытия могут быть признаком того, что модернизация авиабомб завершилась раньше, чем планировалось.

Тем временем накануне ВМС США испытали летающую лабораторию с компонентами будущего гиперзвукового оружия, что в общем контексте тоже можно было отнести к одному из элементов напряженности. В тот же день — 26 октября — в России под руководством президента Владимира Путина прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на аналогичный удар противника. Одновременно с этим с 17 по 30 октября НАТО проводит плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень».

Пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер, комментируя российские пуски, заверил, что Москва заранее уведомила Вашингтон об учениях стратегических ядерных сил «Гром». Он также отметил, что это «обычные ежегодные учения России». Кроме того, господин Райдер в очередной раз заявил, что США не наблюдают признаков намерений РФ применить тактическое ядерное оружие или «грязную бомбу» в конфликте с Украиной. «У нас нет свидетельств, что Россия приняла решение использовать ядерное, химическое или биологическое оружие»,— отметил чиновник.

Тем временем Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заверил, что «России не нужен ядерный удар по Украине», поскольку в этом нет ни политического, ни военного смысла.

Впрочем, как бы кто ни говорил, что, например, учения давно запланированные, а модернизация — рутинная, обеспокоенность по поводу возможного использования ядерного оружия в мире только возрастает.

Множатся и призывы срочно начинать переговоры, причем уже не столько между Москвой и Киевом, которые обвиняют друг друга в «грязных» ядерных планах, сколько между Москвой и Вашингтоном.

На этой неделе много шума наделало письмо 30 американских конгрессменов-демократов к Джо Байдену (.pdf), где от президента США потребовали начать прямой диалог с РФ. И хотя спустя сутки авторы обращения назвали публикацию документа ошибкой, письмо продолжает обсуждаться в Вашингтоне, заставляя многих полагать, что серьезная обеспокоенность возможной эскалацией вполне присутствует среди американского истеблишмента.

К прямым переговорам Джо Байдена и Владимира Путина недавно призывал и президент Франции Эмманюэль Макрон. А 26 октября на ресурсе Daily Caller вышло интервью с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, который тоже призвал РФ и США как можно быстрее начать переговоры, поскольку «Европа страдает, единственное решение для Европы — это мир». Кроме того, министр отметил, что «настоящими лидерами» были экс-президент США Дональд Трамп и бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и, если бы они оставались у власти, «война не началась бы».

С призывом к переговорам — на первый взгляд вне украинского контекста — 26 октября выступила и Россия. Как заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИДа Константин Воронцов, РФ и ряд других стран, среди которых Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, выступают за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Впрочем, он также заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в конфликте на Украине могут стать законными целями для удара. В Белом доме в ответ немедленно предупредили, что любая атака на инфраструктуру США спровоцирует соответствующий ответ.

Так или иначе, в мире, похоже, все больше игроков склоняются к невозможности предотвратить дальнейшую эскалацию без переговоров. Однако пока стороны лишь продолжают обвинять друг друга в отсутствии готовности к диалогу.

Алексей Забродин